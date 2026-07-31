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Tom Holland y Zendaya: la historia de amor que nació en el set de ‘Spider-Man’

La pareja pasó de compartir escenas como Peter Parker y MJ a construir una relación privada que evolucionó durante casi una década

Zendaya en el estreno de Spiderman
Tom Holland y Zendaya han protegido su vida privada desde el inicio de su romance (Photo by Thomas COEX / AFP)
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Tom Holland y Zendaya pasaron de ser dos jóvenes actores que coincidieron en un set de Marvel a convertirse en una de las parejas más conocidas de Hollywood. Su historia comenzó en 2016, durante la producción de Spider-Man: Homecoming, y evolucionó entre rumores, años de amistad, gestos discretos y una decisión constante de proteger su vida privada. En 2026, ambos regresaron al universo que los unió para promocionar Spider-Man: Brand New Day, esta vez como esposos.

La relación entre Holland y Zendaya tuvo su primer capítulo en 2016, cuando fueron elegidos para protagonizar el reinicio cinematográfico del hombre arácnido. El actor británico asumió el papel de Peter Parker, mientras que la actriz estadounidense interpretó a Michelle Jones-Watson, conocida como MJ.

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Desde sus primeras apariciones públicas durante la promoción de Spider-Man: Homecoming en 2017, la química entre ambos llamó la atención de los seguidores. Las risas compartidas, los gestos de complicidad y la cercanía durante las entrevistas alimentaron los rumores de un posible romance, aunque los dos negaron que existiera una relación sentimental.

La productora Amy Pascal reveló hace poco que incluso les había aconsejado que evitaran involucrarse sentimentalmente durante el rodaje. “No vayan por ahí, simplemente no lo hagan”, les habría dicho durante el proceso inicial de la película. Sin embargo, aquella recomendación no impidió que su vínculo evolucionara con el paso de los años.

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La foto, que data de 2023, registra un momento espontáneo entre la pareja durante un viaje a Italia (Créditos: Backgrid UK/The Grosby Group)

Los rumores, las negaciones y el inicio del romance

En 2017, durante la gira de promoción de Spider-Man: Homecoming, los rumores sobre una posible relación comenzaron a crecer. Una publicación afirmó que habían viajado juntos de vacaciones; sin embargo, los actores insistieron en negar cualquier amorío.

“No he tenido vacaciones en años”, refutó Zendaya en Twitter. Holland contestó: “¿Cuenta la gira de prensa?”. El intercambio se convirtió en uno de los primeros momentos virales de la pareja.

Durante los años siguientes, ambos continuaron trabajando juntos en la saga de Marvel. En Spider-Man: Far From Home (2019), sus personajes tuvieron una relación más cercana dentro de la ficción, mientras que fuera de las cámaras cada uno fue vinculado con otras personas. Zendaya fue relacionada con su compañero de Euphoria Jacob Elordi, mientras que Holland hizo pública su relación con la actriz Nadia Parkes.

El cambio definitivo llegó en julio de 2021, cuando fotografías captaron a los actores besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles. Las imágenes confirmaron las sospechas que habían acompañado a la pareja durante años, aunque ambos mantuvieron silencio sobre su vida sentimental durante un tiempo más.

posteo Zendaya y Tom Holland
El beso captado por paparazzi en Los Ángeles en 2021 confirmó una relación que ambos habían elegido mantener en privado.

En septiembre de ese año, Holland hizo oficial su relación con Zendaya mediante una publicación en Instagram por el cumpleaños de la actriz. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía tomada detrás de cámaras de Spider-Man, donde la llamó “mi MJ”.

Meses después, en una entrevista con GQ, Holland explicó por qué ambos preferían mantener su romance lejos de la exposición mediática. El actor señaló que las fotografías de los paparazzi habían afectado su privacidad y afirmó que no quería contar la historia de su relación sin Zendaya a su lado: “No es mi historia. Es nuestra historia”.

Con el paso de los años, la pareja permitió pequeñas muestras públicas de afecto, aunque evitó convertir su relación en un tema habitual de entrevistas. En 2023, Zendaya habló sobre el apoyo que recibió de Holland durante el rodaje de la segunda temporada de Euphoria, una etapa especialmente exigente por la intensidad emocional de su personaje.

FOTO: Instagram/@tomholland2013
Tom Holland hizo pública su relación con Zendaya en septiembre de 2021 con una fotografía detrás de cámaras de Spider-Man por el cumpleaños de la actriz (Instagram)

Ese mismo año, Holland aseguró en una entrevista con BuzzFeed que estaba “feliz y enamorado”. También aparecieron detalles que llamaron la atención de sus seguidores, como el anillo con las iniciales “TH” que lució Zendaya y la letra “Z” bordada en algunas prendas del actor.

También protagonizaron momentos que rápidamente se volvieron virales, como su asistencia al concierto de Beyoncé en 2023 o su aparición en el BNP Paribas Open de 2024, donde fueron vistos cantando juntos una canción de Whitney Houston durante un partido de tenis. Según un análisis de USA Today, este tipo de gestos explican parte del atractivo de la pareja: ambos muestran cercanía sin convertir su relación en un espectáculo constante.

Del compromiso al matrimonio

En enero de 2025, Zendaya llamó la atención durante los Globos de Oro al lucir un anillo de diamantes. People confirmó posteriormente el compromiso por información de un allegado a la pareja. La revista también señaló que Holland habría realizado la propuesta entre Navidad y Año Nuevo en un momento privado.

La pareja confirmó su matrimonio en 2026 (REUTERS/Francesco Fotia)
La pareja confirmó su matrimonio en 2026 (REUTERS/Francesco Fotia)

La confirmación del matrimonio llegó en 2026, cuando el estilista Law Roach sugirió que Zendaya y Tom ya se habían casado en privado. Durante sus actividades públicas en la alfombra roja, la actriz también se dejó ver con una sortija matrimonial en su dedo anular.

El propio Holland confirmó las nupcias en junio, durante una entrevista, y desde entonces se ha referido a Zendaya como su esposa. Este año, ambos han compartido la gira promocional de dos películas (La Odisea y Spider-Man: Brand New Day), donde sus gestos de complicidad y admiración mutua han mostrado la conexión que mantienen después de casi una década juntos.

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