Las fotos que compartió Anto Roccuzzo tras el histórico partido de Messi: la amorosa dedicatoria por sus tres goles ante Argelia

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Tras el hat-trick de Lionel Messi en el debut de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo publicó en su cuenta de Instagram varias fotos junto a sus tres hijos con un mensaje directo para el capitán: “Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!”. El posteo, acompañado con emojis de corazones, recorrió las redes en minutos y concentró miles de comentarios de hinchas de todo el mundo.

El romántico posteo de Anto Roccuzzo para Messi tras su estupenda actuación ante Argelia en el Mundial

La rosarina había llegado al Arrowhead Stadium de Kansas City horas antes del partido junto a Thiago, Mateo y Ciro, sus hijos de 13, 9 y 8 años respectivamente. Toda la familia eligió la camiseta titular albiceleste con el número 10 en la espalda, una decisión que también llamó la atención en las redes. La elección no fue menor: en el Mundial Qatar 2022, Roccuzzo y los chicos habían cambiado a la camiseta suplente como cábala tras la derrota inicial ante Arabia Saudita. Esta vez, desde el primer partido, todos apostaron a la titular —que luce, por primera vez en la historia, el parche dorado de campeones del mundo.

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Todos con la camiseta de Argentina con el nombre “Messi” y el número 10 en la espalda fueron a alentar al capitán argentino en el palco de Arrowhead Stadium de Kansas City en su debut en el Mundial 2026

Dentro del estadio, Messi protagonizó una de las actuaciones más recordadas de su sexta Copa del Mundo. Convirtió los tres goles del triunfo 3-0: el primero, a los 16 minutos, con un zurdazo al ángulo tras una asistencia de Rodrigo De Paul; el segundo, a los 59′, con un empuje sobre el rebote del arquero Luca Zidane; y el tercero, a los 75′, con un remate esquinado contra el palo. El hat trick —el primero de su carrera en Mundiales— lo ubicó junto a Miroslav Klose como máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo, con 16 tantos cada uno. Además, el partido ante Argelia fue el número 200 del rosarino con la selección mayor.

La foto que compartió Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Fue también la primera vez que la familia completa pudo estar en el país anfitrión desde el inicio del torneo. Desde julio de 2023, cuando Messi se incorporó al Inter Miami, los Roccuzzo-Messi tienen su base en Miami. Thiago ya integra el equipo Sub 14 del club en el programa MLS Next, y Mateo entrena en la misma academia. La cercanía geográfica les permitió vivir el debut mundialista en el estadio, algo que en ediciones anteriores no siempre fue posible.

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Cuando Messi salió reemplazado al minuto 79 por Nicolás Paz, todo el Arrowhead Stadium —con capacidad para 77.000 espectadores y reconocido por el Guinness World Records como el estadio a cielo abierto más ruidoso del mundo— le brindó una ovación que también circuló en video por millones de cuentas. Poco después llegó el posteo de Roccuzzo, que cerró la noche con la misma emoción que el capitán había mostrado al secarse las lágrimas tras su primer gol.

Argentina volverá a jugar el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) ante Austria en el Dallas Stadium.