Arrowhead detalla el crossover de ‘Helldivers 2′ con Warhammer 40K

Helldivers 2 Warhammer 40K

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Arrowhead Game Studios presentó el crossover oficial entre Helldivers 2 y Warhammer 40.000, desarrollado junto con Games Workshop y anunciado inicialmente el 23 de julio. La colaboración llegará el 12 de agosto de 2026 mediante un Bono de Guerra Legendario para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, con armas, armaduras y elementos cosméticos inspirados en el Astra Militarum.

Qué incluye el Bono de Guerra Legendario

El contenido estará organizado como un Bono de Guerra, el sistema de progresión de Helldivers 2 que permite desbloquear equipamiento y objetos cosméticos mediante créditos y medallas. La categoría Legendaria indica que se trata de un paquete especial, con un precio superior al de los bonos habituales.

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El arsenal incluye el rifle TD R/40-K Hot-Shot Marksman, diseñado alrededor de la estética militar de Warhammer 40.000. También estará disponible el rifle de energía 40-K Meltagun como arma de apoyo. Su disparo produce un rayo supercalentado de corto alcance, capaz de fundir acero y causar grandes cantidades de daño contra objetivos con blindaje pesado.

La tercera arma confirmada es la P/40-K Bolt Pistol, una versión adaptada de la reconocible pistola Bolt. Aunque el paquete toma referencias directas de Warhammer 40.000, Arrowhead buscó integrarlas dentro de las reglas y el ritmo de combate de Helldivers 2, en lugar de trasladar equipos que alteraran por completo la escala habitual de las partidas.

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El Bono de Guerra incorporará dos conjuntos de protección. La TG-8 Sharpshooter será una armadura media, mientras que la TG-122 Demo-Trooper pertenecerá a la categoría pesada. Ambas ofrecerán una bonificación de 20 puntos al manejo de armas y un aumento del 30% en la velocidad de recarga de las armas de apoyo.

La lista se completa con la mina Miltamine y nuevos diseños para vehículos, mechas y cápsulas de despliegue. Estos últimos son cambios visuales: modifican la apariencia del equipo, pero no sus estadísticas ni su funcionamiento durante las misiones.

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La conexión con el Astra Militarum y Cadia

La colaboración está centrada en el Astra Militarum, la fuerza militar humana más numerosa de Warhammer 40.000. Arrowhead evitó colocar a los Marines Espaciales como referencia principal y eligió una facción de soldados humanos cuya organización, equipamiento y papel en el frente encajan mejor con los Helldivers.

Dentro de esa facción, la inspiración concreta proviene de los Kasrkin de Cadia, tropas de élite conocidas por su entrenamiento, disciplina y equipamiento especializado. Su estética militar sirve como base para las armaduras, los patrones visuales y parte del armamento del paquete.

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La elección también permite establecer un paralelismo con los soldados que murieron durante la defensa del planeta Chara en la Primera Guerra Galáctica de Helldivers. El homenaje conecta ese episodio con Cadia, uno de los mundos más reconocibles de Warhammer 40.000 y escenario de una historia central para los seguidores de la franquicia.

Esta dirección limita deliberadamente el alcance del crossover. El paquete no introduce las grandes armaduras, naves o máquinas de guerra que parte de la comunidad imaginó durante los meses de rumores. La selección se concentra en objetos que pueden funcionar dentro de las partidas cooperativas sin reemplazar la identidad visual y mecánica del shooter.

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Los pedidos de una colaboración comenzaron poco después del lanzamiento de Helldivers 2, ocurrido el 8 de febrero de 2024. Entre las propuestas de los jugadores aparecieron franquicias como Starship Troopers y Star Wars, pero Warhammer 40.000 fue una de las opciones más repetidas por las coincidencias entre sus guerras galácticas, su imaginería militar y el tono extremo de sus conflictos.

Helldivers II, de Arrowhead Game Studios.

Fecha, plataformas y precio

El Bono de Guerra Legendario de Warhammer 40.000 se publicará el 12 de agosto de 2026 en las tres versiones actuales de Helldivers 2: PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Todo el contenido anunciado estará reunido en ese paquete, aunque cada objeto deberá obtenerse a través del sistema de progresión correspondiente.

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Arrowhead no informó una cifra exacta, pero confirmó que costará más de los 1.000 créditos de Supertierra solicitados habitualmente por un Bono de Guerra estándar. Los jugadores podrán reunir esos créditos antes del lanzamiento mediante las actividades disponibles dentro del juego.

El estudio ya había trabajado con propiedades externas en colaboraciones anteriores, entre ellas Killzone. Las fuentes también ubican a Halo como referencia para la categoría de Bono de Guerra Legendario, reservada para paquetes de mayor precio y contenido temático específico.

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Con la fecha confirmada, el 12 de agosto será el momento en que los jugadores podrán desplegar el Meltagun, la pistola Bolt, las dos armaduras de inspiración Kasrkin y los nuevos diseños para vehículos, mechas y cápsulas.