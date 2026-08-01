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Cirujanos operan a 440 kilómetros de distancia en la primera telecirugía realizada en Panamá

La intervención robótica permitió realizar una prostatectomía a un paciente de 67 años en Chiriquí, mientras especialistas controlaban el equipo desde la Ciudad de la Salud. La conexión tuvo una latencia de apenas 16 milisegundos.

La operación se desarrolló con una latencia de apenas 16 milisegundos, lo que permitió controlar el robot quirúrgico prácticamente en tiempo real. Cortesía CSS
La operación se desarrolló con una latencia de apenas 16 milisegundos, lo que permitió controlar el robot quirúrgico prácticamente en tiempo real. Cortesía CSS
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A una distancia de 440 kilómetros, un grupo de cirujanos ubicado en la Ciudad de la Salud, en la provincia de Panamá, operó en tiempo real a un paciente que se encontraba en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí.

La intervención se convirtió en la primera telecirugía realizada en Panamá y marcó un nuevo paso en el proceso de descentralización de los procedimientos médicos de alta complejidad.

El paciente, de 67 años, fue sometido a una prostatectomía robótica en el hospital chiricano, mientras los especialistas controlaban los movimientos del equipo desde una consola instalada en la capital.

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La operación se completó en dos horas y media y, según la Caja de Seguro Social, transcurrió sin inconvenientes relevantes ni diferencias perceptibles frente a una cirugía robótica presencial.

La primera telecirugía realizada en Panamá permitió que cirujanos ubicados en la Ciudad de la Salud operaran a un paciente en Chiriquí, a una distancia de 440 kilómetros. Cortesía CSS
La primera telecirugía realizada en Panamá permitió que cirujanos ubicados en la Ciudad de la Salud operaran a un paciente en Chiriquí, a una distancia de 440 kilómetros. Cortesía CSS

Uno de los elementos que hizo posible el procedimiento fue la latencia de transmisión de apenas 16 milisegundos, un tiempo prácticamente imperceptible. Esto permitió que el robot instalado en Chiriquí reprodujera casi de inmediato y con precisión los movimientos ejecutados desde la Ciudad de la Salud, manteniendo los estándares de seguridad, coordinación y exactitud requeridos en una cirugía de alta complejidad.

La telecirugía es una modalidad en la que el especialista no se encuentra físicamente junto al paciente, sino que controla un sistema robótico mediante una conexión de alta capacidad.

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A diferencia de una videollamada médica o una asesoría remota, el cirujano interviene directamente en la operación, manejando instrumentos que reproducen sus movimientos dentro del quirófano donde permanece el paciente.

Este avance había comenzado a tomar forma meses atrás, cuando Panamá anunció la compra de tres robots quirúrgicos destinados al Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, la Ciudad de la Salud y el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera.

La intervención robótica se realizó entre la Ciudad de la Salud y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, marcando un hito para la medicina panameña. Cortesía CSS
La intervención robótica se realizó entre la Ciudad de la Salud y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, marcando un hito para la medicina panameña. Cortesía CSS

Desde entonces, la CSS había adelantado que los equipos permitirían realizar intervenciones en urología, coloproctología, cirugía general y ginecología, además de abrir la posibilidad de desarrollar procedimientos a distancia.

La incorporación de estos sistemas permite efectuar cirugías mediante técnicas mínimamente invasivas, con mayor control de los instrumentos, mejor visualización y movimientos más precisos.

Entre los beneficios para el paciente se encuentran menor sangrado, reducción del dolor postoperatorio, incisiones más pequeñas y tiempos de recuperación más cortos, especialmente en procedimientos relacionados con cáncer de próstata, enfermedades colorrectales y patologías ginecológicas.

El director general de la CSS, Dino Mon, destacó que la operación demuestra que la distancia geográfica puede dejar de ser una barrera para acceder a servicios especializados. Bajo este modelo, un paciente del interior no necesita trasladarse obligatoriamente hasta la capital, porque el conocimiento y la capacidad del especialista pueden llegar hasta el hospital donde se encuentra.

El programa de cirugía robótica continuará expandiéndose con la instalación de un tercer equipo en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera. Cortesía CSS
El programa de cirugía robótica continuará expandiéndose con la instalación de un tercer equipo en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera. Cortesía CSS

En el procedimiento participaron, desde la Ciudad de la Salud, los urólogos Marcos Young y Edgar Figueroa. En Chiriquí estuvieron los especialistas Sergio Sanchiz y Miguel Marcucci, junto con Jean Carlos Gracia, quien actuó como supervisor. La coordinación entre los equipos médicos, de enfermería, tecnología y apoyo fue considerada fundamental para garantizar el funcionamiento continuo de la red y la seguridad del paciente.

La tecnología también abre posibilidades para el teleproctoring, una modalidad mediante la cual especialistas con mayor experiencia pueden orientar, supervisar o acompañar operaciones realizadas en otros hospitales.

Esto permite fortalecer la formación del personal médico local, desarrollar casos más complejos fuera de la capital y reducir la necesidad de trasladar pacientes o equipos completos hacia la ciudad de Panamá.

En apenas dos meses, la CSS ha realizado más de 100 procedimientos con sistemas robóticos entre la Ciudad de la Salud y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández. La institución informó que, una vez concluya la etapa de formación y se consolide el programa en Chiriquí, el tercer robot será instalado en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera.

La primera telecirugía convierte así una posibilidad anunciada durante la llegada de los equipos en una aplicación concreta. Más allá del componente tecnológico, el reto será garantizar conexiones estables, personal entrenado, mantenimiento especializado y protocolos de respuesta ante cualquier interrupción.

Si esas condiciones se sostienen, la cirugía robótica a distancia podría cambiar la forma en que Panamá distribuye la atención médica especializada y reducir las desigualdades entre la capital y el interior del país.

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