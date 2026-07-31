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Sony seguirá adelante con el retiro de los discos de PlayStation en 2028

La producción de soportes físicos terminará en enero de 2028, aunque podrán venderse cajas con códigos de descarga

PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6.
PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6. (Sony)
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Sony ratificó durante su más reciente conferencia de resultados que dejará de producir discos de juegos para PlayStation a partir de enero de 2028. La directora financiera Lin Tao respondió a las preguntas de los inversores y aseguró que el plan seguirá adelante pese al rechazo expresado por jugadores en redes sociales y a la convocatoria de una protesta para la última semana de agosto.

Sony atribuye el cambio a la digitalización

Tao señaló que la razón principal es el crecimiento sostenido de la distribución digital, una tendencia que Sony identifica tanto en los videojuegos como en otras formas de contenido. La ejecutiva afirmó que la decisión fue analizada durante un periodo prolongado y que será aplicada con cautela, pero no anunció cambios en el calendario.

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“Le dedicamos mucho tiempo y reflexión, lo consideramos con cautela y llegamos a esta conclusión, y vamos a seguir adelante”.

La directora financiera reconoció que los videojuegos están vinculados con recuerdos personales y que una parte de la comunidad mantiene un fuerte apego por los discos. Según explicó, Sony recibió opiniones firmes desde que comunicó el retiro de los soportes físicos y buscará nuevas formas de involucrar a los usuarios dentro de su futuro sistema de distribución digital.

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La respuesta descarta, por ahora, una marcha atrás. El anuncio original establece enero de 2028 como punto de corte para la producción de discos y cartuchos de juegos de PlayStation. La fecha coincide con el periodo en el que distintos reportes sitúan la llegada de PlayStation 6 y de un posible dispositivo portátil, aunque Sony no presentó esos equipos durante la conferencia citada.

El cambio tampoco significa necesariamente que desaparecerán las cajas de las tiendas. Sony contempla vender ediciones con un código de descarga en su interior, un formato que conserva el empaquetado pero elimina el disco y obliga al comprador a descargar el juego desde los servidores de PlayStation.

Protestas, preservación y ventas digitales

El anuncio provocó una respuesta negativa visible en X y YouTube, donde las publicaciones oficiales reciben mensajes sobre la preservación de los juegos, la propiedad de las compras y la desaparición del formato físico. Una iniciativa impulsada por usuarios propuso un apagón durante la última semana de agosto: sus participantes evitarían comprar, jugar o iniciar sesión en los servicios de PlayStation como medida de protesta.

La preocupación por la preservación surge porque un disco puede almacenarse, revenderse o prestarse, mientras que una licencia digital depende de cuentas, servidores y condiciones de acceso. Una caja que contiene un código tampoco funciona como respaldo independiente: una vez canjeado, el acceso queda asociado al sistema digital correspondiente.

Los datos de consumo citados durante el debate muestran una tensión entre ese rechazo y los hábitos de compra. Capcom informó que más del 93 % de sus ventas de videojuegos durante el último trimestre fueron digitales. La editora japonesa espera que el porcentaje llegue al 95 % a lo largo del año.

Ese crecimiento ayuda a explicar el argumento financiero de Sony, pero no responde por completo a las críticas relacionadas con la conservación, el mercado de segunda mano o la posibilidad de utilizar un producto sin depender de una descarga. Tao reconoció esas opiniones durante la sesión con inversores, aunque reiteró que la digitalización general del contenido fue el factor central de la decisión.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Sony PlayStation en la Paris Games Week, una feria comercial de videojuegos en París, Francia, el 5 de noviembre de 2023. REUTERS/Claudia Greco
FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Sony PlayStation en la Paris Games Week, una feria comercial de videojuegos en París, Francia, el 5 de noviembre de 2023. REUTERS/Claudia Greco

Cajas con códigos y diálogo con las tiendas

Los inversores también preguntaron cómo afectará la medida a las cadenas minoristas, especialmente durante el periodo previo a 2028, cuando todavía habrá lanzamientos para PlayStation 5 distribuidos en disco. Sony indicó que ya mantiene conversaciones con grandes establecimientos y que estudia las particularidades de cada región.

Tao sostuvo que el objetivo es encontrar acuerdos que resulten beneficiosos para Sony y sus socios comerciales. Las ediciones en caja con códigos permitirían conservar cierto espacio en las tiendas, aunque cambiarían la naturaleza del producto: el comprador recibiría una licencia de descarga en lugar de una copia grabada en un soporte.

La ejecutiva también rechazó que la presencia de discos sea la diferencia principal entre PlayStation y la PC. En su explicación, señaló como ventajas de las consolas el catálogo seleccionado, la estabilidad del entorno de juego y un precio más accesible frente a las computadoras de gama alta.

Sony considera que PlayStation puede convivir con el mercado de PC aunque ambas opciones dependan cada vez más de la distribución digital. El calendario anunciado mantiene la producción de discos hasta comienzos de 2028, mientras continúan las conversaciones con minoristas sobre las futuras cajas con códigos.

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