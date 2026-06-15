El gesto de Lionel Messi que provocó una ovación de los hinchas de Argentina en la puerta de la concentración

El capitán apareció por unos segundos ante el grupo reunido en la puerta del hotel en Kansas, con el equipo enfocado en la cuenta regresiva para medirse ante Argelia

Mientras la selección argentina ultima detalles para su debut en el Mundial 2026, un gesto inesperado de Lionel Messi desde la concentración en Kansas atrapó la atención de los hinchas y marcó el pulso emocional de la previa. La escena, registrada en un video en redes, expuso la cercanía del capitán con los fanáticos en la antesala del primer partido ante Argelia.

Frente al Origin Hotel en Kansas City, simpatizantes de la Albiceleste se congregaron con banderas, camisetas y bombos. El clima festivo se transformó en sorpresa cuando, desde una ventana, Messi se asomó y saludó con la mano a la multitud. El gesto, breve pero contundente, desató una ovación instantánea. Los presentes corearon su nombre y buscaron acercarse aún más, aunque el capitán se retiró rápidamente de la vista.

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La selección argentina se mantiene enfocada de cara al primer compromiso en el Mundial (Reuters/Kylie Graham)

El simple saludo de Messi generó una alegría inesperada. Durante los días previos al debut, el ambiente en la sede del equipo se ha caracterizado por la camaradería y la distensión. Videos difundidos desde la concentración mostraron a los futbolistas que compartieron momentos de ocio, entrenamientos y hasta las fotos oficiales para la Copa del Mundo. Los detalles detrás de escena, como el asado que difundió el Dibu Martínez y la música de la Mona Jiménez, reforzaron la imagen de un grupo unido.

La expectativa por el primer partido se vive con entusiasmo tanto dentro como fuera del plantel. El recibimiento de los hinchas, que esperan largas horas para ver a sus ídolos aunque sea a la distancia, se suma a la confianza del grupo por defender el título obtenido en Qatar.

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Messi comienza el camino a su sexta participación en un Mundial ante Argelia este martes (Reuters/Denny Medley)

En paralelo a la efusividad de los hinchas, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa junto a Nicolás Otamendi, en la que analizó el presente del equipo y su convivencia con Messi. El entrenador destacó: “Lo disfrutamos día a día. Es una persona simple que disfruta las concentraciones. Es un animal competitivo. Eso te hace seguir intentándolo sin relajarte. Siempre estar con él para apoyarlo y ayudarlo. Cuando la pelota rueda es cuando tenemos que apretar y estar como una familia dentro del campo. Lo que ven ustedes es lo que vemos nosotros, lo disfrutamos y nos hace feliz. Es una persona simple y competitiva”.

Por su parte, Messi reconoció que la ilusión y el hambre de gloria siguen intactos en el grupo. Luego del último amistoso ante Islandia, el capitán expresó: “Como siempre cada vez que se empieza una competencia, más en un Mundial. Con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso por paso como siempre pero con muchas ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces”.

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La selección argentina llega a su debut mundialista con una mezcla de entusiasmo colectivo y confianza en sus posibilidades. Mientras el plantel se concentra en los detalles futbolísticos para enfrentar a Argelia, el entorno mantiene viva la energía positiva.