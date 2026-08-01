Con la probable reaparición de Lionel Messi, Inter Miami recibirá a Columbus Crew por la MLS

Lionel Messi podría disputar hoy su primer partido luego de la final del mundo contra España (AP Foto/Rebecca Blackwell)

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Inter Miami recibirá a Columbus Crew en el Nu Stadium con la posibilidad de enlazar su séptima victoria consecutiva en la MLS, un objetivo que llega con el equipo en la segunda posición de la Conferencia Este con 37 puntos y con ventaja en el historial reciente entre ambos clubes. La gran incógnita es si Lionel Messi estará presente en esta cita que sería el primer compromiso oficial luego de la final del mundo entre Argentina y España el pasado 19 de julio en Nueva Jersey. El duelo comenzará a las 20:30 (hora argentina) y será transmitido por Apple TV.

Messi no dialogó con la prensa tras la derrota con los españoles y solamente se comunicó con el público a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Viajó a Miami y más tarde se instaló unos días en Rosario, donde se refugió junto a su familia por la licencia concedida en su club. Hace unos días voló nuevamente hacia Estados Unidos y se acopló a las tareas orquestadas por el entrenador argentino Guillermo Hoyos, quien aclaró sobre su posible inclusión en el once: “Debemos agradecer la implicación que tienen Leo Messi y Rodrigo De Paul, son fundamentales a nivel futbolístico y humano”.

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Posteo de Messi en Instagram por match day en Inter Miami

*Messi compartió una publicación en sus redes por el partido de hoy

El abanico de posibilidades está abierto, aunque da la sensación de que Messi formará parte de la convocatoria y al menos estará sentado en el banco de suplentes a la espera de sumar algunos minutos para entrar en ritmo nuevamente. Hay que remarcar que el elenco rosa tendrá una agenda agitada a lo largo de agosto con un total de ocho encuentros contemplando los de MLS y de Leagues Cup.

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Según la previa oficial del club, el equipo de Florida llega después de vencer 1-0 como visitante a CF Montréal el pasado sábado. Ese resultado extendió su racha a seis victorias seguidas en la actual temporada regular. El triunfo en Canadá se resolvió con un gol de Luis Suárez en el cierre del encuentro. El delantero acumula seis tantos en sus últimos tres partidos de liga. Ese partido también marcó el debut del brasileño Casemiro con la camiseta de las Garzas. Inter Miami registra un balance de 11 victorias, dos derrotas y cuatro empates ante un Columbus que suma cinco triunfos, ocho caídas y cuatro igualdades para un total de 19 puntos, registro que lo ubica en el undécimo lugar del Este.

Messi y De Paul podrían volver al ruedo hoy en Inter Miami (Nick Turchiaro-Imagn Images)

En la temporada regular 2026 de la MLS, Inter Miami suma 37 puntos y ocupa la segunda posición de la Conferencia Este. Su producción se apoya en el vigente ganador del premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la liga y de la Bota de Oro, Lionel Messi. El argentino lidera al equipo con 12 goles. En asistencias, comparte la primera posición del plantel con Telasco Segovia, con 8 cada uno.

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El antecedente entre ambos equipos también favorece al conjunto local. El choque de este sábado será el duodécimo entre Inter y Columbus en la historia del club, con siete victorias para el equipo de Florida, tres para el conjunto de Ohio y un empate. La serie reciente también muestra una tendencia clara: Inter Miami intentará ampliar a cuatro su cadena de triunfos seguidos frente al Crew. La última vez que se enfrentaron fue en mayo de 2025, cuando el equipo de Miami ganó 5-1 en casa. Columbus Crew jugará por primera vez en Nu Stadium después de derrotar 2-1 a FC Cincinnati el sábado pasado. El equipo de Ohio afronta el encuentro con 19 puntos y lejos de los puestos de vanguardia en la conferencia.

Probables formaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Micael, Noah Allen, Reguilón; David Ruiz, Casemiro, Yannich Bright, Mateo Silvetti; Preston Plambeck y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos

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Columbus Crew: Patrick Schulte; Steven Moreira, Rudy Camacho, Sean Zawadzki; Mohamed Farsi, Dylan Chambost, Sékou Bangoura, Max Arfsten; Taha Habroune, Jamal Thiaré y Daniel Gazdag. DT: Laurent Courtois

Estadio: NU

Hora: 20.30 (Argentina)

Árbitro: Tori Penso

Televisará: Apple TV (con suscripción)