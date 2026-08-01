El Encuentro de Conviteros 2026 se realizará el 27 de septiembre en la Ciudad de Guatemala con cierre en la Plaza de la Constitución. (Ministerio de Cultura y Deportes)

Guardar

El Encuentro de Conviteros 2026 se realizará el 27 de septiembre en la Ciudad de Guatemala con dos desfiles que partirán a las 8:00 y concluirán en la Plaza de la Constitución, en una edición que busca ampliar la participación nacional y reforzar la preservación del convite como parte del patrimonio cultural intangible del país.

Según el Ministerio de Cultura y Deportes, se espera la asistencia de al menos 4 mil integrantes de agrupaciones conviteras de los 22 departamentos de Guatemala. La cifra supera la del primer encuentro de 2025, que reunió a más de 3 mil participantes organizados en 66 grupos de 14 departamentos.

PUBLICIDAD

Bajo el lema “Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos”, la jornada fue planteada como un espacio de homenaje para comités, colectivos y bailadores de convites de todo el país. La actividad será gratuita.

Un desfile del Convite Femenino San José 2020 en la Zona 10 de Guatemala reúne a numerosas personas con trajes coloridos y elaborados en una calle con autobuses estacionados. (Ministerio de Cultura y Deportes)

La edición 2026 tendrá dos recorridos entre las zonas 1 y 2

A diferencia de la primera edición, el encuentro de 2026 tendrá dos rutas en lugar de una. Ambos recorridos transitarán entre las zonas 1 y 2 de la capital y tendrán como punto final la Plaza de la Constitución, donde se realizará la presentación final de las agrupaciones.

El Desfile 1 saldrá del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en 24 calle 3-81 de la zona 1. El Desfile 2 comenzará en la Sexta Avenida de la zona 2.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el ministerio, el encuentro reunirá convites tradicionales, botargas, guerreras e indumentaria maya. El objetivo oficial es reconocer, fortalecer y divulgar estas expresiones artísticas, presentadas como parte de una tradición que excede lo festivo y se vincula con la preservación cultural.

La convocatoria de agrupaciones de los 22 departamentos también apunta a reducir la centralización de este tipo de celebraciones. La propuesta, según la cartera, es que la diversidad cultural del país tenga presencia en una misma jornada en la capital.

El Encuentro de Conviteros 2026 se realizará el 27 de septiembre en la Ciudad de Guatemala con cierre en la Plaza de la Constitución. (Ministerio de Cultura y Deportes)

El antecedente de 2025 reunió 66 grupos de 14 departamentos

La edición de 2026 será la segunda del Encuentro de Conviteros, después de la realizada en 2025. En esa primera experiencia participaron agrupaciones de departamentos como Quiché, Chimaltenango y Huehuetenango, entre otros.

PUBLICIDAD

En el acto de 2025, la primera dama de la Nación Lucrecia Peinado afirmó: “Todos ustedes, los conviteros y conviteras, deben estar en alto, porque son ustedes quienes mantienen con vida esa tradición centenaria. Para todos ustedes, el reconocimiento de la nación guatemalteca formada por varios pueblos”.

Peinado también expresó su expectativa de que la actividad se mantenga de forma anual. En esa ocasión dijo: “Felicitaciones por acceder a este primer llamado del Ministerio de Cultura, por su apoyo en estos seis meses de trabajo. El reto es apoyarles a ustedes a continuar haciendo esta reunión anual de convites a nivel nacional y regional”.

PUBLICIDAD

La viceministra de Patrimonio Cultural y Natural Laura Cotí Lux sostuvo durante el primer encuentro: “Ustedes son portadores de tradiciones y son los guardianes de nuestra fiesta. Hoy representan las costumbres que engalanan a Guatemala”.

Según la funcionaria, esa tradición concentra un valor histórico, artístico, creativo y espiritual que enlaza generaciones dentro de un mismo sentido comunitario. El ministerio describió además a los conviteros como actores que convierten las calles en escenarios de música, danza, diseño, creatividad, sátira e historia.

En los convites, los participantes utilizan máscaras y trajes que representan animales como monos, tigres, toros, perros y venados, además de personajes humanos con vestimenta extravagante. Esa combinación de baile, música y caracterización formó parte del recorrido de 2025 por el Centro Histórico.

PUBLICIDAD

Aquel desfile inició en la 16 calle y avanzó por la 6a. avenida hasta la Plaza de la Constitución, entre música, danzas y público reunido a lo largo del trayecto. El cierre incluyó una presentación especial de Checha y su India Maya Caballero, junto con una muestra artística de los conviteros participantes.