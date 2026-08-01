Dos personas murieron en Mendoza al caer un árbol sobre una camioneta por el fuerte viento

El temporal en Mendoza también afectó a otro vehículo en la Ruta Nacional 143 y una persona quedó atrapada con heridas

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Dos personas murieron este sábado por la tarde en el departamento de San Carlos, provincia de Mendoza, después de que un árbol de gran porte se desplomó sobre una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 621, en el sector conocido como Paso de Las Carretas. Una tercera víctima quedó atrapada entre los restos de otro vehículo con lesiones de distinta gravedad.

El primer aviso llegó al 911 a través de varios llamados que reportaban la caída del árbol sobre el rodado. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 18° y equipos de emergencia verificaron que dos vehículos estaban involucrados en el siniestro.

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Dentro de uno de ellos, los socorristas hallaron los cuerpos de las dos personas fallecidas, mientras que la tercera víctima permanecía atrapada a la espera de rescate.

El hecho se produjo en la zona de Paso de las Carretas, en la ruta nacional 143, Mendoza

Las autoridades atribuyeron el derrumbe del árbol a las fuertes ráfagas de viento que azotaban la región al momento del incidente. Durante toda la tarde del sábado, gran parte de la provincia de Mendoza se encontró bajo alerta amarilla por nevadas y viento, impuesta por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El riesgo no terminó con la caída del primer ejemplar: ante la amenaza de que otro árbol de similares dimensiones cayera sobre la calzada, la Policía de Mendoza y Defensa Civil dispusieron cortes preventivos sobre la Ruta Nacional 143 y su intersección con la Ruta Nacional 40.

El operativo desplegado en el lugar involucró a Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos policiales, con tareas de rescate de los afectados y remoción del árbol para restablecer la circulación.

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De acuerdo con la información del medio local Los Andes, los equipos de emergencia trabajaron en el sitio mientras las investigaciones avanzaban. Las actuaciones judiciales y periciales continúan en curso para determinar con exactitud las circunstancias que rodearon el hecho.

Otros accidentes similares

El pasado 7 de julio, un trabajador de 41 años perdió la vida este lunes en la zona rural de Castelli, localidad de la provincia de Buenos Aires, tras un accidente fatal ocurrido durante labores de poda en el establecimiento rural Santa Isabel, ubicado en el Callejón de Barreto, en el Cuartel VII del partido bonaerense.

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Jairo Damián Anderson era de Dolores y murió cuando trabajaba en Castelli, en la provincia de Buenos Aires

La víctima fue identificada como Jairo Damián Anderson, oriundo y residente de Dolores. El hombre operaba maquinaria para la poda de árboles cuando, por razones que aún se investigan, uno de los ejemplares cayó sobre su cuerpo.

El impacto le generó heridas de consideración en el abdomen y las piernas, según reportaron medios de la zona.

Efectivos de Bomberos y una ambulancia se hicieron presentes en el lugar. Anderson fue derivado de urgencia al Hospital Municipal de Castelli, donde el personal médico desplegó maniobras de reanimación. A pesar de los esfuerzos del equipo sanitario, el trabajador murió minutos después de llegar al centro asistencial.

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El caso pasó a manos de la Ayudantía Fiscal de Castelli, que abrió actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. En ese marco, la fiscalía ordenó la realización de una autopsia para determinar con exactitud las circunstancias del deceso. La pesquisa apunta a establecer cómo se desencadenó el accidente que le quitó la vida a Anderson.

Al día siguiente, en Misiones, otro trabajador rural de 42 años murió tras ser aplastado por un árbol mientras realizaba tareas de poda en una chacra de El Soberbio. Sus propios familiares lo llevaron al hospital de la zona, donde ingresó sin vida. La víctima fue identificada como Juan Gay.

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En Misiones un hombre murió aplastado por un árbol cuando hacía tareas de poda

El siniestro se produjo cerca de las 10.20 en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial 2, al kilómetro 6. La víctima cortaba gajos para leña cuando, por razones aún no esclarecidas, un árbol cayó sobre su cabeza.

Al enterarse del hecho, los allegados del hombre lo condujeron de urgencia al centro médico más próximo para que recibiera atención. Ya en el nosocomio, el médico de guardia certificó el deceso y estableció como causa un traumatismo craneoencefálico grave, producto del golpe recibido. Gay llegó sin vida al establecimiento, por lo que no fue posible ningún tipo de intervención.

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