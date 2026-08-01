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MrBeast se casó: el youtuber con más seguidores del mundo celebró su boda en una isla del Caribe

Jimmy Donaldson y Thea Booysen celebraron su matrimonio lejos de las cámaras y con 70 invitados

La boda de MrBeast y Thea Booysen
MrBeast y Thea Booysen celebraron su boda en Necker Island, un exclusivo resort privado en las Islas Vírgenes Británicas (Instagram/MrBeast)
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MrBeast pasó al club de los casados. Jimmy Donaldson, el creador de contenido con más seguidores en YouTube, celebró su boda con Thea Booysen en una ceremonia privada que reunió a familiares y amigos en Necker Island, la isla de Richard Branson ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.

El matrimonio de la pareja incluyó una semana de actividades en el exclusivo resort privado. El evento comenzó el 14 de julio de 2026 y contó con cerca de 70 invitados, quienes disfrutaron de días de descanso en el Caribe antes de la ceremonia principal. Entre las actividades estuvieron el kitesurf, el snorkel y visitas para conocer a los animales que viven en la isla, como lémures y flamencos.

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Según informó People, los novios intercambiaron votos en una ceremonia dirigida por un ministro religioso y amigo de la familia. Para la ocasión, Thea Booysen lució un vestido personalizado de Nicole + Felicia Couture, mientras que MrBeast eligió un esmoquin de Ralph Lauren.

La boda de MrBeast y Thea Booysen
El 21 de julio, MrBeast y Thea Booysen compartieron imágenes de su boda y anunciaron una nueva etapa en su relación después de cuatro años juntos. (Instagram/MrBeast)

La recepción tuvo varios detalles elegidos por los novios. Su primer baile fue con la canción “Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars. La celebración continuó con música en vivo y una fiesta que, según Booysen, también incluyó momentos más tranquilos con juegos de cartas y juegos de mesa.

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El menú de la boda incluyó sushi, carne Wagyu y pescado. Para el pastel, la pareja eligió uno de zanahoria, el favorito de la novia. Tras la ceremonia, Donaldson compartió fotografías del enlace en redes sociales y presentó a Booysen como “MrsBeast”.

Aunque MrBeast es conocido por sus grandes producciones, retos millonarios y videos con millones de reproducciones, el youtuber decidió mantener su boda lejos de las cámaras. Antes del matrimonio, explicó que quería una celebración centrada en sus seres queridos y sin exposición pública, salvo por el trabajo del fotógrafo oficial.

La boda de MrBeast y Thea Booysen
Tras la ceremonia, MrBeast presentó públicamente a Thea Booysen como “MrsBeast” en una publicación con fotografías del enlace. (Instagram/MrBeast)

¿Quién es Thea Booysen, la esposa de MrBeast?

Antes de casarse con uno de los creadores digitales más populares del mundo, la sudafricana Thea Booysen ya tenía una carrera propia en internet. Su contenido habitual abordaba videojuegos, transmisiones en Twitch y competencias de esports.

Booysen comenzó su trayectoria en YouTube en 2016 y se hizo popular por sus videos sobre títulos como The Witcher 3 y Gwent. También trabajó como comentarista de esports y construyó una comunidad digital con miles de seguidores.

Su trayectoria también incluye una faceta académica y literaria. Estudió Derecho y Psicología en Stellenbosch University y completó una maestría en Neuropsicología Cognitiva Humana en la University of Edinburgh. En 2022 publicó su primera novela, The Marked Children.

Ese mismo año comenzó su historia de amor con MrBeast, quien había viajado a Sudáfrica. Ambos se conocieron durante una cena gracias a un amigo en común y rápidamente descubrieron intereses compartidos.

La boda de MrBeast y Thea Booysen
Jimmy Donaldson y Thea Booysen se conocieron por medio de un amigo en común y conectaron por su interés en los videojuegos y el aprendizaje. (Instagram/MrBeast)

Booysen contó a People que su primera impresión de MrBeast fue diferente a lo que esperaba. Dijo que se sorprendió al descubrir que Donaldson era una persona cercana, sencilla e inteligente, más allá del personaje que millones de usuarios conocen en internet.

Después de ese encuentro, MrBeast regresó a Estados Unidos y le envió un mensaje por X. Un mes más tarde iniciaron una relación a distancia, con viajes entre ambos países hasta que Booysen se mudó a Estados Unidos. La pareja tuvo su primera aparición pública en los Kids’ Choice Awards de abril de 2022.

El compromiso llegó en Navidad de 2024. Donaldson le pidió matrimonio en su casa, junto a sus familias, después de preparar una sorpresa que incluyó un falso regalo antes de revelar el anillo.

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