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Racing-Tigre, el plato fuerte del inicio de la Fecha 3 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia buscará treparse a la cima de su zona en el choque ante el Matador. Antes, a las 15.30, Estudiantes de Río Cuarto-Banfield y Gimnasia de Mendoza-Unión. A las 18, Belgrano-Argentinos y Estudiantes-Defensa y Justicia

Collage de ocho fotografías muestra jugadores de fútbol celebrando en cancha, con uniformes, números, vallas publicitarias y porterías de fondo
Inicia la fecha 3 del Torneo Clausura con cinco partidos
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La tercera jornada del Torneo Clausura iniciará este sábado con cinco partidos que tendrán vital importancia tanto en la carera por el título como en la puja por eludir el descenso o clasificar a una competencia internacional.

Estudiantes de Río Cuarto-Banfield:

Fotografía dividida: izquierda, equipo de fútbol con camiseta azul y blanca celebra; derecha, equipo de fútbol con camiseta blanca y verde festeja junto a un arco
Estudiantes de Río Cuarto vs Banfield, por la fecha 3 del Torneo Clausura

La tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 abrirá este sábado con el enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Banfield. El partido está programado para disputarse desde las 15:30 en el estadio Antonio Candini, en Córdoba, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Jorge Baliño.

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Estudiantes de Río Cuarto afronta el encuentro con tres unidades, producto de una victoria y una derrota en sus dos primeras presentaciones. El equipo cordobés debutó con triunfo por 1 a 0 ante Tigre, pero luego cayó de manera contundente ante Argentinos Juniors en La Paternal, resultado que evidenció ciertas irregularidades en su rendimiento. Ante su público, el objetivo será recuperar la solidez y sumar nuevamente de a tres en casa.

Banfield, en tanto, llega con el mismo puntaje tras un arranque de torneo con altibajos. El conjunto del sur bonaerense perdió en la primera fecha ante Huracán por la mínima diferencia, pero se repuso con una victoria ajustada por 3 a 2 frente a Sarmiento en el Florencio Sola.

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Probables formaciones:

Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Antonio Candini.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Fernando Espinoza.

Hora: 15.30

TV: TNT Sports.

Gimnasia de Mendoza-Unión:

Dos futbolistas con camiseta a rayas blancas y negras se abrazan; un grupo de futbolistas con camiseta roja y azul celebran en un campo de juego
Gimnasia de Mendoza vs Unión de Santa Fe, por la fecha 3 del Torneo Clausura

El otro partido encargado de abrir la tercera jornada tendrá lugar en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, escenario donde quedarán cara a cara Gimnasia de Mendoza y Unión. El árbitro será Juan Pablo Loustau y en el VAR estará Germán Delfino. Televisará ESPN.

El Lobo mendocino, que necesita sumar para no tener problemas con el descenso, inició su camino en el certamen con una victoria ante Central Córdoba, pero no pudo revalidar su bien comienzo al caer por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El Tatengue, que anhela clasificar a una competencia internacional, empezó su travesía con una igualdad ante Platense. En la segunda jornada no disputó su encuentro ya que Lanús se encontraba abocado a la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones:

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: Germán Delfino

Hora: 15.30

TV: ESPN Premium

Belgrano-Argentinos:

Imagen dividida muestra a la izquierda futbolistas de camiseta celeste y pantalón negro, y a la derecha futbolistas de camiseta blanca y pantalón blanco
Belgrano vs Argentinos Juniors, por la fecha 3 del Torneo Clausura

Argentinos Juniors visitará este sábado a Belgrano en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, en uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 18 y contará con la televisación de TNT Sports. Andrés Gariano será el árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El Bicho llega a este compromiso como uno de los líderes del grupo, tras un inicio de torneo perfecto. El equipo de La Paternal sumó seis puntos en sus dos primeras presentaciones: debutó con un triunfo por 3 a 2 sobre Sarmiento en Junín y luego goleó 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en condición de local.

El Pirata, en tanto, disputará su segundo partido en el Clausura ya que quedó libre en la jornada anterior por el calendario de la Copa Sudamericana. El conjunto cordobés, vigente campeón del Torneo Apertura tras vencer a River en la final, arrancó el torneo con una victoria por 2 a 1 frente a Rosario Central en Alberdi.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 18.00

TV: TNT Sports.

Estudiantes-Defensa y Justicia:

Imagen dividida. Jugadores con camiseta roja y blanca abrazados a la izquierda. Jugadores con camiseta amarilla, verde y pechera naranja abrazados a la derecha
Estudiantes vs Defensa y Justicia, por la fecha 3 del Torneo Clausura

Estudiantes recibirá este sábado a Defensa y Justicia en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, en el marco de la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está pautado para las 18, con televisación de ESPN Premium. Sebastián Martínez será el encargado de impartir justicia, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.

El Pincha afronta el compromiso en busca de su primer triunfo del certamen. Tras debutar con una derrota por 2 a 0 ante Independiente, el equipo platense quedó con un solo partido disputado, ya que el cruce frente a Boca de la segunda fecha fue postergado por el calendario internacional.

Defensa y Justicia, por su parte, llega tras un arranque irregular. El conjunto de Florencio Varela empató en su presentación inicial ante Aldosivi, en un semestre que también lo tuvo como protagonista de una temprana eliminación en la Copa Argentina. El Halcón inició una nueva etapa bajo la dirección técnica de Julio Vaccari, quien regresó al club para su segundo ciclo, y buscará obtener su primer triunfo en el campeonato para mejorar su presente.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Brian Aguirre, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Fabrizio Llobet.

Hora: 18.00

TV: ESPN Premium.

Racing-Tigre:

Dos paneles. Izquierda: tres jugadores con camiseta celeste y blanca celebran. Derecha: dos jugadores con camiseta azul y roja; uno con 'Martinez 08'
Racing vs Tigre, por la fecha 3 del Torneo Clausura

Uno de los partidos más atrayentes del sábado tendrá lugar en el estadio Presidente Perón, escenario que pondrá cara a cara a Racing y Tigre. El árbitro será Yael Falcón Pérez y el VAR estará a cargo de José Carreras. Desde las 20.30, por TNT Sports.

La Academia, ahora bajo la conducción técnica de Juan Pablo Vojvoda, busca posicionarse en los primeros planos del torneo local. Los de Avellaneda comenzaron su camino con un triunfo por 2-1 ante Gimnasia en el Cilindro, pero luego igualaron sin goles ante Rosario Central en condición de visitante.

El Matador, por su parte, fue sorprendido en su estreno al caer por 1-0 en su excursión a Córdoba para medirse con Estudiantes de Río Cuarto. La segunda jornada no la disputaron al estar abocado a los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia que superó tras eliminar a Nacional de Uruguay.

Probables formaciones:

Estadio: Presidente Perón (Cilindro)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: José Carreras

Hora: 20.30

TV: TNT Sports

TABLAS DE POSICIONES

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