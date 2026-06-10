El mensaje de Lionel Messi para los hinchas a 7 días del debut en el Mundial: “Vamos a dejar todo”

La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria ante Islandia en Alabama, un encuentro que marcó el regreso de Lionel Messi a la cancha. El capitán de la Albiceleste selló el 3-0 con un gol de penal, consolidando así una nueva marca histórica como goleador más longevo del seleccionado nacional.

El partido, disputado en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, representó un punto de inflexión en la puesta a punto del equipo que dirige Lionel Scaloni. Messi, quien arrastraba una molestia muscular, ingresó a los 69 minutos y apenas 119 segundos después convirtió desde los doce pasos. El tanto, el número 117 en su cuenta con la Selección, le permitió superar el récord que ostentaba Ángel Labruna desde 1957, al marcar con 38 años, 11 meses y 18 días.

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El propio Messi explicó cómo vivió el regreso: “Disfrutandolo desde el principio, tenía ganas de jugar un rato que llegaba con esa molestia desde que llegué. Feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre. Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenes la molestia, de poder jugar libre. Nos queda una semana para ponernos bien todos y llegar bien al debut”.

El diez de la Argentina subrayó el compromiso del plantel y su motivación intacta pese a los logros recientes: “Como siempre cada vez que se empieza una competencia, más en un Mundial. Con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso por paso como siempre pero con muchas ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces”.

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Lionel Messi volvió a las canchas y convirtió un gol frente a Islandia (Reuters)

Además, Messi valoró el esfuerzo colectivo de la Selección Argentina: “Este grupo, se lo merece todo lo que le pasa. Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo. Como lo hicimos siempre que me tocó estar en la Selección. A veces se da, a veces no, pero tenemos la suerte de los últimos años tener resultados positivos. Es difícil, y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, es fútbol. No tengan dudas que les va a costar a los rivales ganarnos porque es una Selección muy competitiva”.

El regreso del capitán a un Mundial tras Qatar 2022 fue el tema central de la prensa durante gran parte de los últimos cuatro años: “Se había generado algo por lo que había dicho en el Mundial anterior, que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar pero bueno se fue dando que me fui sintiendo bien y viendo el día a día. Tuve la oportunidad de jugar, de agarrar ritmo, de ir teniendo minutos y se dio natural”.

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Consultado sobre el presente físico y futbolístico, Messi detalló: “Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar ya de jugar un ratito para ir sacándome los miedos normales que te quedan cuando tenes una molestia. Ahora queda una semana para ponernos a punto y llegar de la mejor manera al debut”.

Al analizar el trabajo del grupo y su fortaleza, el capitán insistió: “Si el grupo no estuviera fuerte sería muy difícil conseguir lo que se consiguió en este tiempo. Nos queda una semana para seguir trabajando y llegar bien”. Durante la conferencia, el rosarino también se refirió a los cambios reglamentarios aplicados en el torneo: “Hablamos un poco del nuevo reglamento. Algunas tenemos en la MLS que ya veníamos usando, pero hay algunas que son raras”.

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En relación al último récord que rompió al convertirse en el futbolista más longevo en convertir con la camiseta de la selección con 38 años y 11 meses, Messi remarcó en diálogo con la prensa que su prioridad se centra en lo colectivo: “No pienso en los récords ni nada a nivel individual, mi objetivo es colectivo y en esta ocasión disfrutarlo del lado que me toque, con más tranquilidad de haberlo conseguido. A la hora de la verdad me cuesta vivirlo de otra manera porque viví toda mi carrera queriendo ganar y siendo competitivo”.

Las declaraciones se sumaron al mensaje que envió La Pulga a través de sus redes sociales. Tras el silbatazo final, y antes de salir a hablar con la prensa, desde el vestuario el rosarino publicó: “Vamos, más juntos que nunca”, haciendo alusión a la nueva cita mundialista que tendrán que afrontar la próxima semana.

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La Selección Argentina tendrá el desafío de defender la corona en el Grupo J del Mundial, con el debut fijado para el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium. Luego, el equipo se trasladará a Dallas para enfrentar a Austria el lunes 22 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, todos encuentros en el AT&T Stadium.