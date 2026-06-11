Un futbolista de la selección argentina filtró el backstage de las fotos oficiales del Mundial: las bromas a Almada y Palacios

Nicolás Otamendi grabó el momento en el que tomaban las fotos oficiales de la FIFA a su compañero Thiago Almada

A la espera del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia el próximo martes 16 de junio en Kansas City, los jugadores de la selección argentina realizaron las fotos oficiales de la FIFA y Nicolás Otamendi filtró el contenido de la producción con un divertido backstage (detrás de escena) de las participaciones de Thiago Almada y Exequiel Palacios frente a las cámaras.

En uno de los videos que publicó el General en su cuenta de Instagram se puede ver a Almada festejar un gol besando el escudo de la AFA con la indumentaria oficial de la Selección. “¿Cómo, cómo? Repetilo, ¿a ver? Soltate, Guayo. Sé vos. Buena, buena... ¿Es un modelo, modelo de qué? Fantastic, bro", se escucha decir a Otamendi entre risas, detrás de la cámara. En otro de los comentarios, se escucha decir al ex Benfica: “Pará amigo, te la vas a comer a la camiseta, jaja”.

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En otra de las imágenes que compartió en sus redes el actual defensor de River Plate se lo ve posando a Palacios, el mediocampista del Bayer Leverkusen, mientras le sacaban una foto y Ota no dudó en reírse por los gestos del tucumano.

Nicolás Otamendi grabó la sesión de fotos que hicieron sus compañeros de la Selección en la previa del Mundial FIFA

El sitio de la FIFA aún no ha publicado las fotos oficiales de la selección argentina, pero Otamendi filtró un avance de lo que será la producción albiceleste para el Mundial 2026, que comenzó este jueves con la victoria de México ante Sudáfrica.

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En cuanto a la actividad futbolística de la Selección, Lionel Scaloni realizó un nuevo entrenamiento esta tarde en el Sporting KC Training Center, en el que evaluará la situación de algunos futbolistas que arrastraban molestias físicas. Además, este jueves se confirmó la citación de Marcos Senesi en lugar del lesionado Leonardo Balerdi.

“El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026″, informó la cuenta oficial de la Albiceleste durante este jueves. El marcador central zurdo abandonó libre el Bournemouth de la Premier League en las últimas semanas tras acumular 126 presentaciones en ese club y firmó recientemente con el Tottenham de Inglaterra, club en el que milita actualmente Cristian Cuti Romero.

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Marcos Senesi fue convocado a último momento por Scaloni para jugar el Mundial para Argentina (Reuters/Andrew Couldridge)

Scaloni había desafectado a Balerdi el pasado fin de semana tras confirmarse la lesión en el sóleo de la pierna derecha. Sin embargo, anunció que se tomaría un tiempo para anunciar a su reemplazante porque debía esperar la evolución de otros lesionados. “Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo. Si digo que el reemplazante está acá es muy fácil y, si no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Lo importante es que el plantel ha dado buenas muestras, que los jugadores están bien de salud”, había confesado el entrenador de la Albiceleste en la conferencia de prensa posterior a la goleada en el amistoso sobre Islandia.

Por otra parte, Nicolás Tagliafico volvió a encender las alarmas en el búnker argentino a raíz de un desgarro grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda y se perderá, de mínima, el debut ante Argelia del próximo martes, en Kansas City.

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El lateral izquierdo de 33 años arrastraba una molestia muscular desde el amistoso con Honduras del pasado sábado 6 de junio y el tiempo demandado para este tipo de lesiones es de dos semanas. Su ausencia en el estreno ya es una certeza, pero ahora se abren otros interrogantes. ¿Estará disponible para jugar el segundo encuentro de la Copa del Mundo el lunes 22 de junio frente a Austria? ¿Scaloni lo sostendrá en la lista de 26 convocados? Esas preguntas, a esta hora, no tienen respuesta. La Albiceleste concluirá su participación en el Grupo J el sábado 27 de ese mes contra Jordania desde las 23hs de Argentina.