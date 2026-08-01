La selección argentina +50 de hockey se consagró bicampeona mundial tras vencer a Inglaterra con una leyenda de Las Leonas

El conjunto nacional superó 1-0 a Inglaterra en Países Bajos y consumó el bicampeonato con una campaña invicta

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La selección argentina femenina de hockey sobre césped +50 se consagró bicampeona mundial al vencer 1-0 a Inglaterra en la final de la Copa Mundial Masters disputada en Rotterdam, Países Bajos. El logro coronó un recorrido perfecto y sumó otro capítulo de gloria en la historia del deporte nacional.

El equipo argentino, con la emblemática Vanina Oneto como capitana, alcanzó la cima tras una campaña arrolladora en la que no conoció la derrota. Este nuevo título llega apenas dos años después del obtenido en Auckland, lo que confirmó el dominio argentino en la categoría y consolidó a las jugadoras como referencia internacional en el hockey máster.

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El partido decisivo se resolvió en los instantes finales del complemento. Gabriela Giacobone fue la encargada de anotar el gol del triunfo a través de un córner corto, cuando restaban apenas tres minutos para el cierre. Tras conseguir la ventaja, el conjunto dirigido por Marcelo Bossi defendió con solidez y celebró el bicampeonato.

La selección argentina +50 de hockey alcanzó el bicampeonato en la Copa Mundial Masters ante Inglaterra (@argmastershockey)

Inglaterra capitalizó su potencia en el primer tiempo, pero el equipo sudamericano supo reponerse en la segunda mitad y concretó su oportunidad más clara. “La final fue dura. En el primer tiempo estuvo mejor Inglaterra, pero en el segundo estuvimos mejor nosotros y pudimos hacer el gol de córner de Gabi faltando tres minutos. Después aguantamos el resultado hasta el final para ganarlo”, resumió Bossi en diálogo con DEPORTV.

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Para llegar a la definición, el seleccionado nacional completó una fase de grupos intachable: venció 7-0 a Canadá, 3-0 a Estados Unidos, 1-0 a España y 3-0 a Uruguay. Posteriormente, goleó 6-0 a Gales en los cuartos de final y superó 5-1 a Australia en semifinales. El recorrido dejó en evidencia tanto la capacidad ofensiva como la solidez defensiva del plantel.

El bicampeonato conseguido por la categoría +50 se destacó por el compromiso de sus integrantes, quienes, en palabras de Bossi con DEPORTV, “Las chicas han hecho un gran sacrificio y estar en una cancha con 50 años compitiendo en este nivel es un logro muy importante”. Este esfuerzo colectivo se tradujo en una campaña perfecta y en el reconocimiento internacional.

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Tras una campaña invicta, el equipo encabezado por Vanina Oneto se quedó con la medalla de oro (@argmastershockey)

El plantel argentino estuvo integrado por jugadoras de entre 50 y 55 años, un requisito establecido por la organización del torneo. La presencia de figuras con pasado en el seleccionado nacional, como Vanina Oneto, aportó jerarquía y experiencia. La ex delantera de Las Leonas, recordada por su consagración Mundial en 2002 y por sus medallas olímpicas en Sídney 2000 y Atenas 2004, sumó un nuevo título a su trayectoria como líder de este equipo máster.

El éxito argentino en el Mundial Masters no se limitó a la categoría +50. Cuatro equipos nacionales lograron la consagración en sus respectivas divisiones, convirtiendo a Argentina en tetracampeón del mundo Máster. Además de las +50, los planteles +40, +40 IMC y +45 IMC también levantaron la copa en Países Bajos.

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Sumado al triunfo del equipo +50, los seleccionados +40, +40 IMC y +45 IMC también celebraron en sus categorías (@argmastershockey)

En la misma jornada que las +50 se quedaban con el bicampeonato, el combinado +40 venció 1-0 a Australia, con gol de Fernanda Sánchez. Por su parte, la categoría +40 IMC se impuso 3-0 a All Purple, gracias a dos tantos de Magdalena Duboscq y uno de Vanesa García. El equipo +45 IMC celebró su título tras derrotar 2-0 en los Shoot-Outs a Australia B, luego de igualar sin goles en tiempo reglamentario, con goles de Luciana Pedemonte y Carolina Gómez.

La magnitud de estos logros no solo radica en la cantidad de títulos obtenidos, sino en el esfuerzo y la dedicación de las jugadoras que, superada la barrera de los 50 años, mantienen el espíritu competitivo y la pasión por el hockey intactos. El mensaje de Bossi fue claro: “Para las que jugaron otros torneos con Las Leonas quizás no se compara con aquellos títulos, pero igualmente lo disfrutan muchísimo y este campeonato es muy importante para todas”.

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Con integrantes de 50 a 55 años, el plantel argentino mantiene la exigencia competitiva en el más alto nivel (@argmastershockey)

La edición 2026 del Mundial Masters reunió a 14 equipos en la categoría femenina +50. La competencia exigió a cada plantel y ofreció un espacio para el reencuentro de figuras históricas del hockey, así como la consolidación de nuevas referentes en el ámbito máster.

Mirando hacia adelante, el seleccionado argentino ya tiene nuevos objetivos. El próximo reto será el Campeonato Panamericano del año siguiente, mientras que la próxima Copa Mundial Masters aparece en el horizonte como una oportunidad para prolongar la hegemonía conseguida.

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