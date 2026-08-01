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“Si no quieren estar con una mujer, déjenla”: Investigan presunto feminicidio y suicidio de una pareja dominicana

Agentes del DICRIM y la DEAMVI intentan armar el rompecabezas tras el hallazgo de dos cadáveres en la comunidad de Los Rieles, en la provincia Duarte. Lo que parecía ser una convivencia tranquila de apenas cuatro meses entre Brenda Liz Marte y Luis Andrés Mena Guzmán terminó de forma trágica

Los cuerpos de Brenda Liz Marte y Luis Andrés Mena fueron remitidos al INACIF para determinar oficialmente las causas de su muerte (Cortesía: Noticias RD 58).
Los cuerpos de Brenda Liz Marte y Luis Andrés Mena fueron remitidos al INACIF para determinar oficialmente las causas de su muerte (Cortesía: Noticias RD 58).
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La tranquilidad de la comunidad de Los Rieles, en el municipio de Villa Riva, se quebró abruptamente al revelarse la trágica escena en el interior de una vivienda familiar. La Policía Nacional, a través de la Dirección Regional Noreste, mantiene abierta una exhaustiva investigación para esclarecer la muerte de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en circunstancias que apuntan a un presunto feminicidio seguido de suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Brenda Liz Marte, de 34 años, y Luis Andrés Mena Guzmán, de 40 años, apodado por sus allegados como “Chicho”. Ella, nativa de la comunidad de Las Carreras en Arenoso, se dedicaba a la venta informal de ropa, perfumes y cosméticos desde su hogar. Él, un agricultor originario de San Francisco de Macorís.

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De acuerdo con las informaciones preliminares recabadas por las autoridades en la escena del crimen, el cuerpo de Brenda yacía en el piso de la residencia, desnudo y con visibles signos de ahorcamiento. En el área de la cocina, las autoridades hallaron el cuerpo de Mena Guzmán suspendido de una viga.

La tristeza inunda a una comunidad tras el fallecimiento de una pareja. El caso se encuentra bajo de investigación.

Miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) y de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) se desplegaron en el lugar para colectar evidencias y tomar declaraciones al entorno cercano. Los cadáveres fueron levantados por el médico legista y remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) con el fin de realizar las autopsias que determinen formalmente la causa médica y legal de ambos decesos.

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En las afueras de la vivienda, el dolor y la incredulidad embargaban a los familiares. Masiel Marte, hermana de Brenda, relató a los medios entre lágrimas que la pareja apenas llevaba unos cuatro meses de relación y que no se tenía conocimiento de rencillas o discusiones previas entre ellos.

“Nunca habían tenido problemas ni nada por el estilo”, expresó al recordar a su hermana, quien deja tres hijos en la orfandad, mientras que el hombre era padre de cuatro.

La hermana de Brenda Liz Marte, de 33 años, encontrada sin vida junto a su pareja, ofrece su desgarrador testimonio sobre el trágico suceso ocurrido en Villa Riva. Las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio-suicidio.

Alza alarmante de feminicidios sacude a la República Dominicana

El trágico suceso en Villa Riva no representa un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una ola de violencia machista sin precedentes en lo que va del año. La República Dominicana acumula un alarmante total de 55 feminicidios registrados en los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con los datos recopilados por el Centro de Estudios de Género y la Fundación Vida Sin Violencia.

Esta cifra refleja un vertiginoso e inquietante incremento de más del 80% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaban 28 casos.

El desglose del impacto mortal por períodos refleja el continuo deterioro de la seguridad de las mujeres en el país:

  • Enero - Marzo: Durante el primer trimestre, el Ministerio Público reportó oficialmente 22 feminicidios e ingresó 17,552 denuncias formalizadas por violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales
  • Enero - Junio: Al cierre del primer semestre, la cifra trágica escaló a 47 feminicidios íntimos, registrando en mayo uno de los picos más sangrientos de todo el período.
  • Julio: Durante el séptimo mes del año se sumaron al menos 4 casos adicionales, consolidando la cifra acumulada de 55 víctimas mortales.
Infografía con gráficos de barras y línea de tiempo sobre feminicidios en República Dominicana, mostrando 55 víctimas, denuncias, iconos y el mapa del país.
La infografía presenta el incremento de feminicidios en República Dominicana entre enero y julio de 2026, con 55 víctimas registradas, un aumento del 80% respecto a 2025, según el Centro de Estudios de Género y Fundación Vida Sin Violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil de esta epidemia de violencia muestra patrones preocupantes. El hogar se ha transformado en el lugar de mayor vulnerabilidad: al menos 38 de las mujeres asesinadas durante el primer semestre perdieron la vida dentro de sus propias casas.

Sin embargo, más allá de las cifras, el costo humano y social resulta devastador: en los primeros seis meses del año, esta ola de criminalidad ha dejado a un mínimo de 68 niños, niñas y adolescentes en estado de orfandad, sumando un dolor persistente a las familias dominicanas.

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