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Facundo Díaz Acosta volvió al Top 100 y jugará la final del Challenger de San Marino

El porteño se clasificó a su sexta final de la temporada en la segunda categoría del tour, donde ya conquistó cuatro títulos en 2026

Facundo Díaz Acosta disputará la final del Challenger de San Marino
Facundo Díaz Acosta disputará la final del Challenger de San Marino
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Facundo Díaz Acosta se clasificó para su sexta final de Challenger de la temporada en el certamen de San Marino, que se disputa sobre polvo de ladrillo, tras derrotar en las semifinales al letón Vilius Gaubas por 6-3 y 6-2. Con este resultado, el argentino regresa al Top 100 tras más de un año y medio.

En la mente de Díaz Acosta está la meta de seguir escalando posiciones. El porteño comenzó la semana en el puesto 107 y, en el ranking en vivo, figura en el 95. Si consigue el trofeo, podría alcanzar el puesto 85. Con el correr de los días se fue consolidando cada vez más con su tenis y solo cedió un set, en los cuartos de final, frente al boliviano Juan Carlos Prado (157°).

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Este sábado, el zurdo de 25 años salió a disputar su partido de semifinales con la premisa de clasificarse para su sexta final de la temporada en la segunda categoría del tour, circuito en el que ya se consagró campeón en cuatro oportunidades este año: Tigre, Sao Leopoldo, Francavilla y Milán y solo cedió en Poznan. De quedarse con el título, alcanzaría la mayor cantidad de coronas Challenger en una misma temporada de su carrera. De sus nueve títulos en la categoría, cuatro los obtuvo en 2023, cuatro en 2026 y uno en 2022.

Desde el inicio del encuentro, el argentino impuso las condiciones y marcó el ritmo del juego. Quebró rápidamente en dos oportunidades para colocarse 4-0 y luego administró esa ventaja para quedarse con el primer set por 6-3.

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En el segundo parcial, el porteño no bajó la intensidad. Nuevamente consiguió dos quiebres de servicio para encaminarse hacia el triunfo frente a Gaubas (128°). Las estadísticas finales del argentino reflejan que conectó dos aces, tuvo un 70 % de efectividad con el primer saque y ganó el 76 % de los puntos jugados con ese golpe. Además, concretó seis quiebres y nunca cedió su servicio.

Facundo Díaz Acosta AAT Challenger Tigre II
Facundo Díaz Acosta durante la premiación del AAT Challenger Tigre II (Crédito: AAT)

Este domingo enfrentará por primera vez al croata Mili Poljicak (352°), proveniente de la clasificación, quien viene de superar al peruano Juan Pablo Varillas (274°) en sets corridos por 7-5 y 6-4. La organización dispuso que el partido se dispute en la cancha central a partir de las 15:00 (hora argentina).

El recorrido de Díaz Acosta en 2026 refleja una recuperación que parecía difícil de imaginar algunos meses atrás. Después de conquistar el Argentina Open en 2024, el mayor logro de su carrera, una serie de inconvenientes físicos le impidió competir con continuidad. Esa situación impactó tanto en su nivel como en el ranking, del que fue perdiendo posiciones mientras buscaba recuperar su mejor versión.

La reconstrucción no fue inmediata. El porteño atravesó un período de incertidumbre y los resultados tardaron en aparecer. De hecho, tras su eliminación en la segunda ronda del AAT Challenger Tigre I llegó a plantearse la posibilidad de no disputar la semana siguiente en el AAT Challenger Tigre II, que se desarrolló en el Club Náutico Hacoaj.

Finalmente decidió seguir compitiendo y aquella elección terminó siendo el punto de partida de su despegue. En Tigre volvió a sentirse competitivo y levantó el trofeo, una conquista que cambió el rumbo de su temporada. A partir de entonces encadenó los títulos en Sao Leopoldo, Francavilla y Milán, recuperó la confianza en su juego y volvió a mostrarse como un rival de peso en el Challenger Tour. En ese proceso también resultó clave la incorporación de Federico Delbonis a su equipo de trabajo, cuyo aporte fue determinante para potenciar nuevamente su rendimiento dentro de la cancha.

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