El Salvador: Confianza de las MYPE en 2026 logra su punto más alto para un segundo trimestre desde 2020

La micro y pequeña empresa alcanzó en el segundo trimestre de 2026 su mayor nivel de confianza empresarial para ese período desde 2020, con 109.1 puntos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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La micro y pequeña empresa (MYPE) alcanzó durante el segundo trimestre de 2026 su mayor nivel de confianza empresarial para ese periodo desde el año 2020. De acuerdo con el informe publicado por el Observatorio MYPE de la Fundación de Apoyo Integral (FUSAI), el Índice de Confianza Empresarial se ubicó en 109.1 puntos, marcando el valor más alto registrado para un segundo trimestre y reflejando un incremento de 2.6 puntos respecto al trimestre anterior.

Estos resultados, apuntan que la MYPE muestra una mayor capacidad de adaptación y resiliencia en el sector frente a las exigencias de un entorno cada vez más competitivo.

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El reporte detalla que la percepción sobre el desempeño de los negocios ha mejorado en los últimos tres meses. El indicador de situación empresarial pasó de 31.7 puntos en el primer trimestre a 35.9 puntos en el segundo, lo que representa un aumento de 4.2 puntos.

Esta cifra se ubica 14.3 puntos por encima del mismo periodo de 2025 y constituye el nivel más elevado para un segundo trimestre desde que comenzó la serie de medición. Los analistas de la fundación sugieren observar el comportamiento de este indicador en los próximos trimestres para determinar si se consolida como una tendencia sostenida o responde a una coyuntura puntual.

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La confianza empresarial de la MYPE subió por una mejor percepción sobre el desempeño reciente de los negocios y por expectativas más favorables de corto plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crece la presión competitiva

En el análisis del entorno, el informe identifica la competencia como el principal factor limitante para la actividad económica de la MYPE. El 42 % de los empresarios consultados señaló que la competencia representa el mayor desafío para la operación de sus negocios. Esta proporción aumentó 8 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.

Además, el 63 % de quienes consideran la competencia como un obstáculo la relaciona con la aparición de nuevos negocios que ofrecen productos o servicios similares. El Observatorio MYPE de FUSAI interpreta este dato como un reflejo de un mercado cada vez más saturado, en el que la diferenciación se convierte en una condición necesaria para mantener o mejorar el desempeño empresarial.

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Por su parte, las expectativas empresariales también experimentaron un repunte durante el segundo trimestre de 2026. El indicador de expectativas cerró en 58.8 puntos, un avance de 7.6 puntos respecto al trimestre anterior y, nuevamente, el nivel más alto registrado para un segundo trimestre desde 2020. Según el informe, este resultado ofrece un panorama alentador en el corto plazo y podría anticipar un cierre de año favorable para el sector.

El ánimo empresarial, medido por el indicador de confianza, alcanzó 47.1 puntos, con un incremento de 5.8 puntos frente al trimestre anterior y de 9 puntos en términos interanuales. Este resultado consolida el segundo trimestre de 2026 como el más positivo desde el inicio de la serie y sugiere que la mayoría de los empresarios percibe condiciones más favorables para el desarrollo de sus actividades. El informe indica que la suma de una mejor percepción del desempeño reciente y expectativas más optimistas se refleja directamente en el fortalecimiento de la confianza empresarial.

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Entre quienes identificaron a la competencia como obstáculo, el 63 % la vinculó con la aparición de nuevos negocios con productos o servicios similares. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Retos y oportunidades para la MYPE

El informe destaca que este dinamismo ocurre en un contexto desafiante. Además de la competencia, la disminución de la demanda y las dificultades financieras figuran como los inhibidores con la segunda mayor incidencia en el sector.

Además, FUSAI recomienda aprovechar el buen ánimo empresarial para fortalecer programas enfocados en la gestión estratégica, la diferenciación productiva y la inteligencia de mercado, elementos considerados esenciales para la adaptación de la MYPE a condiciones de mayor competitividad. El informe también destaca la importancia de implementar herramientas que faciliten la adaptación de estas empresas a entornos dinámicos y competitivos.

En síntesis factual, los resultados del segundo trimestre de 2026 muestran una mejora en la percepción y las expectativas de la MYPE, aunque persisten desafíos estructurales relacionados con la competencia, la demanda y la sostenibilidad financiera. El seguimiento de estos indicadores en los próximos meses permitirá evaluar si el sector consolida la tendencia positiva registrada hasta junio.

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