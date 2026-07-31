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Conmoción en el mundo del fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia

Figura histórica del club rossonero y campeón del mundo en España 1982, el ex defensor falleció a los 66

Franco Baresi, leyenda del AC Milan
Franco Baresi falleció a los 66 años (Photo by BILDBYRÅN/Bildbyran/Sipa USA)
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El mundo del fútbol despidió este viernes a Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la selección de Italia, tras conocerse la noticia de su muerte a los 66 años. El club milanés comunicó el deceso del ex defensor, considerado uno de los íconos indiscutibles de la época dorada del fútbol italiano en las décadas de 1980 y 1990.

“La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club”, escribió el club de milano en su cuenta de X

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Franco Baresi, nacido en Travagliato en mayo de 1960, dedicó la totalidad de sus 20 años de carrera profesional al AC Milan, donde debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978 cuando tenía 17 años y 11 meses. Llegó a disputar 719 partidos oficiales con la camiseta rossonera, una cifra solo superada por Paolo Maldini, con quien compartió una de las defensas más recordadas del fútbol europeo. La noticia de su muerte fue confirmada por el club en un comunicado oficial, en el que también se manifestaron condolencias a la familia y se recordó la huella imborrable que dejó en el equipo y en la afición.

La salud de Baresi se había visto comprometida desde agosto de 2025, cuando, durante un chequeo médico rutinario, le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente. Desde entonces, el ex jugador seguía un tratamiento de recuperación, aunque nunca logró restablecerse completamente. Su última aparición pública de relevancia se produjo en febrero, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde portó la antorcha junto a Giuseppe Bergomi, histórico capitán del Inter y rival deportivo de toda la vida.

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El homenaje del Milan para Franco Baresi
El homenaje del Milan para Franco Baresi

Durante dos décadas, Franco Baresi fue sinónimo de liderazgo en el AC Milan. Portó el brazalete de capitán durante 15 temporadas y guio al equipo a la conquista de seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Se retiró del fútbol en 1997.

La trayectoria de Baresi no solo quedó marcada por su fidelidad a un solo club, sino también por su impacto en la selección italiana. Defendió los colores de la azzurra en 82 partidos internacionales y participó en tres Copas del Mundo. Formó parte del plantel que obtuvo la Copa del Mundo en España 1982, aunque no disputó minutos durante el torneo. En 1990, Italia alcanzó el tercer puesto en el Mundial celebrado en su propio país, mientras que en 1994, ya como referente defensivo, fue subcampeón tras perder en la final contra Brasil en la tanda de penaltis. En esa definición, Baresi erró uno de los lanzamientos, un episodio que no empañó su reconocimiento como uno de los mejores centrales de la historia.

La carrera de Franco Baresi se caracterizó por su capacidad para anticipar jugadas, su destreza táctica y un sentido de pertenencia inusual en la era moderna del fútbol. Integró, junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta, una de las líneas defensivas más celebradas del continente. En 1989, quedó en el segundo puesto del Balón de Oro, solo por detrás de su compañero Marco van Basten.

Franco Baresi fue campeón del mundo en España 1982 y subcampeón en Estados Unidos 1994 (Credit:ActionImages / Action Images/File Photo)
Franco Baresi fue campeón del mundo en España 1982 y subcampeón en Estados Unidos 1994 (Credit:ActionImages / Action Images/File Photo)

Tras colgar los botines en 1997, Baresi continuó vinculado al AC Milan, ocupando desde 2020 el cargo de vicepresidente honorario. Su figura trascendió el campo de juego, convirtiéndose en un símbolo de integridad y profesionalismo para generaciones posteriores, tanto en Italia como en el resto del mundo. El club lo reconoció en reiteradas ocasiones, destacando su ejemplo como inspiración constante para los jóvenes futbolistas.

El fallecimiento de Baresi generó una ola de homenajes y mensajes de condolencia de parte de instituciones deportivas, excompañeros y rivales. El AC Milan expresó: “Las condolencias que el AC Milan expresa a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que cada aficionado rossonero se hace a sí mismo en un momento tan difícil como este”. En la misma línea, el club subrayó que su camiseta y su legado permanecerán para siempre en San Siro y en la memoria colectiva de los seguidores del equipo.

Inter, clásico rival del Milan, también le dedicó unas sentidas palabras. “Despedimos a Franco Baresi, protagonista de los grandes duelos del Derby de Milán y una de las figuras que más han marcado la historia de esta rivalidad. Capitán, jugador de equipo y ícono del Milan, vivió cada enfrentamiento con el Inter entre la competencia y el respeto, en un duelo que ha escrito páginas inolvidables del fútbol italiano. El presidente Giuseppe Marotta y todo el FC Internazionale Milano se unen a la familia Baresi, a su hermano Beppe y al AC Milan en este momento de dolor”, expresaron.

Las raíces de Baresi en el fútbol comenzaron en su ciudad natal, donde jugó junto a sus hermanos Angelo y Beppe antes de ingresar en las divisiones juveniles del Milan. Su llegada al primer equipo marcó el inicio de una etapa de éxitos inéditos para la institución lombarda y para el fútbol italiano. Entre los títulos más relevantes, se cuentan seis Scudetti, tres Copas de Europa y varios trofeos continentales e intercontinentales.

El legado de Franco Baresi se extiende mucho más allá de los títulos y las estadísticas. Su figura encarnó valores como la lealtad, el sacrificio y el amor a los colores, en una época donde la identificación con una sola camiseta adquiría un significado especial. La decisión del AC Milan de retirar su dorsal número 6 constituye un testimonio de la huella indeleble que dejó en la historia del club.

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