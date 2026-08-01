¿Qué cambia desde hoy en los controles del Aeropuerto Internacional de El Salvador?

Desde el 1 de agosto de 2026, los pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador ya no deberán quitarse los zapatos en los controles de seguridad operados por CEPA. (Imagen de cortesía)

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Desde este 1 de agosto de 2026, los pasajeros que salgan del Aeropuerto Internacional de El Salvador ya no deberán quitarse los zapatos en los controles de seguridad operados por CEPA, una medida habilitada tras evaluaciones de la TSA de Estados Unidos y que entra en vigor cuando el país se prepara para uno de los picos de movilidad del año, con una proyección oficial de 2,8 millones de visitantes durante las Fiestas Agostinas.

La decisión se aplicará en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Solo habrá excepción cuando los equipos de detección emitan una alerta o cuando el personal de seguridad determine que hace falta una revisión adicional, de acuerdo con los protocolos establecidos.

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El cambio fue resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de El Salvador, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, la Autoridad de Aviación Civil y la Transportation Security Administration de Estados Unidos. Según la información oficial, la evaluación de la TSA concluyó que el sistema de seguridad aeroportuaria del país dispone de la tecnología, los procedimientos y los controles necesarios para aplicar la medida con un nivel de protección equivalente a los estándares internacionales.

La medida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador tendrá excepción cuando los equipos de detección emitan una alerta o el personal disponga una revisión adicional. (Cortesía: CEPA)

La eliminación del retiro de zapatos busca acelerar el flujo en el aeropuerto

La modificación apunta a reducir los tiempos de espera y a mejorar la comodidad de los pasajeros durante la inspección. También busca optimizar el flujo de viajeros y aumentar la capacidad de atención en los periodos de mayor demanda.

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El reconocimiento de la TSA, según la comunicación oficial, refleja el fortalecimiento del sistema de seguridad aeroportuaria salvadoreño y la modernización de los procesos de inspección. Ese esquema se apoya en tecnología avanzada, supervisión permanente y evaluación adecuada del riesgo.

La medida llega en fechas de alta circulación de viajeros por las celebraciones patronales de San Salvador. La ministra de Turismo Morena Valdez presentó este viernes la previsión de que el país reciba 91,000 turistas internacionales entre el 1 y el 9 de agosto.

Ese cálculo forma parte de una estimación más amplia de 160,000 movimientos internacionales entre entradas y salidas durante el periodo festivo. De ese total, el Ministerio de Turismo prevé que 91,000 correspondan a visitantes que permanecerán más de una noche en el país.

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La TSA de Estados Unidos avaló el cambio tras concluir que la seguridad aeroportuaria de El Salvador cuenta con tecnología, procedimientos y controles acordes con estándares internacionales. (Imagen de cortesía)

El turismo espera una alta afluencia en naturaleza, cultura y viajes familiares

Valdez indicó que la mayoría de los visitantes internacionales llegarían desde la diáspora salvadoreña, junto con viajeros procedentes de Europa, Canadá y Sudamérica. La funcionaria explicó: “En esta época de agosto, sobre todo nos visitan nuestros queridos hermanos de la diáspora, porque tienen esa añoranza y esa nostalgia de las fiestas patronales de San Salvador. Pero nos están visitando también de otros sitios como de Europa, Canadá y Suramérica, que cada día más El Salvador se está colocando en ese epicentro de ese destino emergente para venirnos a visitar en familia”.

La titular de Turismo sostuvo que los destinos de naturaleza y aventura muestran un aumento de la demanda. Mencionó desplazamientos familiares hacia la zona norte de Chalatenango, el oriente y occidente del país, además de actividades de senderismo en montañas y volcanes.

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Las autoridades recomendaron a las familias informarse por canales oficiales para verificar horarios y condiciones de ingreso a los sitios turísticos. Valdez también pidió mantener medidas preventivas durante los recorridos y prestar atención a la seguridad de niños, adolescentes y adultos mayores en los desplazamientos por el territorio nacional.

La proyección para las Fiestas Agostinas contempla la llegada de visitantes con preferencia por actividades familiares, culturales y de contacto con la naturaleza. El Ministerio de Turismo prevé que ese movimiento tenga un efecto positivo sobre la economía local, en especial en los servicios turísticos, la gastronomía y el hospedaje.

Las celebraciones de agosto son uno de los periodos centrales para el sector turístico salvadoreño. Las estimaciones oficiales las ubican como una ventana para reforzar la imagen del país como destino emergente, seguro y diverso, con oferta para distintos perfiles de visitantes.

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