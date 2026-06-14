“Contra viento y marea”: el Dibu Martínez mostró el asado que compartió la selección argentina en medio de una alerta por fuertes tormentas

El arquero grabó la intimidad del plantel mientras en Kansas hay alerta por tornado

La noche del sábado en Kansas City estuvo marcada por una fuerte tormenta de viento y lluvia que activó las alarmas meteorológicas y obligó a la población a buscar refugio. En ese contexto, la Selección Argentina eligió mantener viva una de sus costumbres más arraigadas: un asado con carne y achuras traídas desde Argentina, compartido por los casi 90 integrantes de la delegación en el hotel de concentración. La celebración se desarrolló mientras los teléfonos advertían sobre la llegada del fenómeno climático y recomendaban permanecer bajo techo.

El arquero Emiliano Dibu Martínez fue quien mostró parte del evento a través de un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, el marplatense registró el esfuerzo de los cocineros por mantener encendidas las brasas a pesar del viento intenso que soplaba junto al río Missouri. Se pudo observar a los asadores bajo un techado lateral del hotel Origin, rodeados de banderas argentinas y con la parrilla repleta de morcillas, chorizos, mollejas, asado y vacío.

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Durante la grabación, Martínez preguntó: “¿Qué pasa Dieguito?”, a lo que uno de los parrilleros respondió: “Peleando contra viento y marea”. El propio arquero, que aún se encuentra en la etapa final de recuperación de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, destacó la dedicación de los cocineros: “Mirá qué crack, mirá lo que es esto”.

Emiliano Martinez se encuentra en la recta final de su recuperación de la mano derecha (Reuters)

El festejo tuvo lugar mientras las sirenas de alerta sonaban en las calles de Kansas City y el Servicio Nacional de Meteorología advertía sobre ráfagas que podían alcanzar los 128 km/h (80 millas por hora). El mensaje oficial avisó: “Alerta de emergencia: grave. Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio”. Aunque la tormenta no derivó en un tornado en la zona de la concentración, las autoridades recomendaron extremar precauciones.

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La jornada de la Selección Argentina había comenzado con modificaciones en la rutina por la previsión meteorológica. El cuerpo técnico adelantó el entrenamiento al turno matutino en el predio Compass Minerals de Sporting Kansas. El trabajo incluyó media hora de gimnasio, ejercicios técnicos y de definición en campo, y finalizó antes del mediodía. Por la tarde, algunos futbolistas como Nicolás Paz, Agustín Giay y José Manuel “Flaco” López aprovecharon para recorrer comercios del centro; Paz se tomó fotografías con simpatizantes argentinos.

La delegación, compuesta por futbolistas, cuerpo técnico, médicos, dirigentes, prensa y personal de apoyo, se resguardó en el hotel mientras afuera la tormenta arreciaba. No fue la primera vez que la Selección Argentina atravesó un episodio de estas características en Kansas City: durante la primera noche en la ciudad, se activaron las alarmas nocturnas del hotel tras una fuerte tormenta.

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Argentina se prepara para el debut mundialista frente a Argelia (Reuters)

El episodio del sábado se suma a otros desafíos climáticos recientes para el equipo. Días antes, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos (NWS) había emitido una advertencia ante la posible llegada del denominado Tornado 303 a Kansas y otras ciudades cercanas, como Independence, Liberty y Overland Park. Finalmente, solo se registraron ráfagas de viento y daños menores. Además, durante el último amistoso de preparación frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, un diluvio torrencial y la activación del protocolo “Weather Delay” pusieron en duda la realización del partido, aunque el encuentro pudo disputarse en horario gracias al sistema de drenaje del estadio.

La Selección Argentina se prepara para el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia por el Grupo J, previsto para el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium. Luego, el plantel trasladará su base al estadio AT&T de Dallas, donde enfrentará a Austria el 22 y Jordania el 27 en los restantes compromisos de la fase de grupos.

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