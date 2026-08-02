Crimen y Justicia
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Un hombre fue apuñalado en su casa de La Plata y acusó a su hijastro antes de morir

El hecho se habría producido en medio de una pelea familiar. El acusado, de 19 años, es buscado por la Policía

Crimen en Villa Elvira
Miguel Eduardo Lazarte
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Un hombre de 43 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en una vivienda del partido de La Plata durante la tarde de este sábado. Antes de morir, señaló a su hijastro como autor del ataque, un joven de 19 años que es buscado por la Policía.

Según comunicaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en la zona de la intersección de las calles 119 y 92, en la localidad de Villa Elvira. Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró a Miguel Eduardo Lazarte tendido con una herida cortopunzante en el pecho y otra en el cuero cabelludo.

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De acuerdo al reporte policial, al que accedió Infobae, el hombre aún presentaba signos vitales y alcanzó a acusar a Maximiliano Fernández, hijo de su pareja, como quien lo agredió. Una ambulancia llegó minutos después, pero Lazarte ya había fallecido.

Las primeras investigaciones indican que el hecho se produjo tras un altercado familiar. Todo comenzó con una discusión entre Lazarte y su pareja que escaló violentamente. En medio de la pelea, Fernández intervino para defender a su madre y se enfrentó con su padrastro. En ese contexto, ambos resultaron lesionados con un arma blanca.

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Mientras Lazarte cayó al suelo, el acusado escapó del lugar antes de la llegada de la Policía. En la escena fue hallado un cuchillo tipo Tramontina que será sometido a peritajes. Se cree que es el arma homicida.

Crimen en Villa Elvira
La zona de Villa Elvira donde ocurrió el hecho

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y fue derivada al Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. Las autoridades desplegaron un operativo para dar con el paradero de Fernández, sin novedades hacia esta noche.

En el marco del caso se supo algo más: Lazarte tenía un pasado delictivo, un largo historial criminal que lo llevó a estar varios años preso. De hecho, había recuperado la libertad hace no mucho tiempo: el 12 de marzo pasado dejó la Unidad Penal N°1 de Lisandro Olmos.

Entre sus antecedentes, en el ámbito judicial platense registraba dos causas por tentativa de homicidio, tres por robos y otra por amenazas y desobediencia. Estos hechos fueron investigados por distintas fiscalías platenses entre los años 2006 y 2014.

El fallecido, que era padre de varios chicos, solía compartir su estadía en prisión con fotos en sus redes sociales en las que se lo veía posando cerca de sus compañeros de celda.

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