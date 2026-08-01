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La lista de futbolistas que están apartados en Boca Juniors y no serán tenidos en cuenta por Arruabarrena

Además del Changuito Zeballos, con su transferencia frenada al Napoli, hay otros futbolistas que no están en la consideración del entrenador

Zeballos sigue esperando que se concrete su venta al exterior
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Mientras continúa la búsqueda de un centrodelantero luego de la angustiosa clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana en tanda de penales ante O’Higgins en Chile, Boca Juniors también baraja qué caminos tomar con algunos de los futbolistas que están apartados del plantel profesional o no son tenidos en cuenta por Rodolfo Arruabarrena. Exequiel Zeballos se entrena junto al grupo, pero el Vasco no lo convoca ya que sería inminente su traspaso al Napoli, aunque todavía su situación sigue stand by. Pero hay varios casos más.

En el actual mercado de pases, Boca contrató al ex Argentinos Juniors Leandro Lozano, quien se convirtió en el lateral derecho titular para un cuerpo técnico que también promovió al juvenil Dylan Gorosito y dejó de lado a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, hoy prescindibles y negociables, quienes se habían disputado la titularidad el semestre pasado bajo la tutela de Claudio Úbeda. Aunque ambos futbolistas tuvieron sondeos informales en las últimas semanas (el ex Belgrano de Córdoba estuvo cerca de Peñarol de Montevideo), por el momento permanecen en la Ribera sin chances de jugar.

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Una situación similar es la que atraviesan dos jugadores que retornaron de sus respectivos préstamos y tampoco son tenidos en cuenta por Arruabarrena: Marcelo Saracchi y Mauricio Benítez. El lateral izquierdo estuvo un año a préstamo en Celtic de Escocia, que lo incorporó con cargo y finalmente no ejecutó su opción de compra. En los últimos días, se mencionó un supuesto interés de Houston Dynamo de la MLS que no prosperó. En el caso del mediocampista formado en la cantera xeneize, disputó más de 40 partidos en el Royal Antwerp de Bélgica, donde militó el último año y medio. Los europeos también lo devolvieron luego de no hacer uso de su opción de compra y ahora busca equipo.

El Colo Barinaga es otro de los "colgados" en Boca
El Colo Barinaga es otro de los "colgados" en Boca

Directamente en otra órbita también está Juan Ramírez, mediocampista que tuvo un último paso a préstamo por Lanús en el año 2025 (fue campeón de Copa Sudamericana) y no fue considerado en el primer semestre del año en Boca. El ex Argentinos Juniors, quien fuera compañero de Juan Román Riquelme en la campaña del Bicho de La Paternal en 2014 en la B Nacional, hasta el momento no recibió ofertas para ser traspasado y se mantiene entrenando a contra turno del plantel profesional. Su contrato vence en diciembre de 2026 y, a priori, la dirigencia no se lo rescindirá.

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El Xeneize sí rescindió los contratos de Nicolás Orsini, quien en las próximas horas firmaría como refuerzo de Barracas Central (luego de la separación del plantel de Gonzalo Morales, cedido por Boca en el Guapo, debido a una denuncia por violencia de género), más los de los experimentados Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes no cumplieron las expectativas en la primera mitad del año y decidieron marcharse. Por otra parte, la directiva azul y oro también ejecutó las salidas a préstamo de otros dos nombres que eran prescindibles: Agustín Martegani a Independiente Medellín de Colombia y Lucas Janson a Gimnasia La Plata.

Dos hombres en una mesa. Uno firma un documento. Una camiseta de fútbol blanca y azul está sobre la mesa. Un logo del club y texto se ven en la pared
Lucas Janson es uno de los futbolistas que se marchó de Boca en este mercado

Vale recordar que el contrato de Zeballos expira en diciembre de este año, mientras que los de Saracchi y Weigandt a fines de 2027 y los de Barinaga y Benítez, en diciembre de 2028. Otros profesionales con contrato vigente que están en el club y no juegan son Agustín Heredia (2026), Alexander Fernández (2026) y Ariel Molas (2028).

Hay que remarcar que permanecen en rehabilitación de sus sendas lesiones Agustín Marchesín y Rodrigo Battaglia, mientras que Boca se reforzó con tres nombres en lo que va de este mercado: Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa. Es posible que Riquelme lleve a cabo alguna venta después del cierre del libro de pases (expiró el viernes) ya que de esa forma la institución quedará habilitada para incorporar futbolistas (siempre y cuando la transferencia sea al exterior).

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Boca JuniorsMarcelo WeitandtJuan BarinagaMarcelo SaracchiMauricio BenítezJuan Ramírez

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