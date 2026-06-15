Con la posible presencia de Messi, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina afrontará el primer partido del Mundial 2026 frente a Argelia, con el objetivo de iniciar con el pie derecho su camino en el Grupo J. Este martes 16 de junio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante el conjunto africano en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El encuentro, que se disputará a las 22 horas de Argentina, será transmitido por TyC Sports, Telefe, DSports, Disney, Flow, Paramount y TV Pública.
¡Lionel Scaloni hablará antes del debut de la selección argentina en el Mundial 2026!
El entrenador brindará una conferencia de prensa a las 16:30 (hora argentina) en la previa al duelo contra Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas. El protocolo de la FIFA indicar que el DT tiene que estar acompañado por un futbolista y, al tratarse del umbral al estreno oficial, suele ser el capitán. Se espera que Lionel Messi se presente, aunque no hubo confirmación oficial desde AFA.