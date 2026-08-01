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Racing empata con Tigre por la tercera fecha del Torneo Clausura

La Academia marcha invicta en el certamen y se enfrenta al equipo de Diego Dabove que aún no sumó. Transmite TNT Sports

Dos paneles. Izquierda: tres jugadores con camiseta celeste y blanca celebran. Derecha: dos jugadores con camiseta azul y roja; uno con 'Martinez 08'
Racing recibe a Tigre por la tercera fecha del Torneo Clausura
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Uno de los partidos más atrayentes del sábado tiene lugar en el estadio Presidente Perón, escenario que enfrenta cara a cara a Racing y Tigre. El árbitro principal es Yael Falcón Pérez y el VAR está a cargo de José Carreras. El partido que comenzó a las 20.30 cuenta con la transmisión de TNT Sports.

Antes de comenzar el encuentro, Santiago Sosa se despidió de la hinchada desde el centro de la cancha con saludos hacia las tribunas. El capitán, quien está a punto de concretar su venta con Vasco Da Gama, no formará parte del cruce. Su gesto fue recibido con aplausos por el público local.

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Partido en desarrollo...

LA PREVIA

La Academia, ahora bajo la conducción técnica de Juan Pablo Vojvoda, busca posicionarse en los primeros planos del torneo local. Los de Avellaneda comenzaron su camino con un triunfo por 2-1 ante Gimnasia en el Cilindro, pero luego igualaron sin goles ante Rosario Central en condición de visitante.

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El Matador, por su parte, fue sorprendido en su estreno al caer por 1-0 en su excursión a Córdoba para medirse con Estudiantes de Río Cuarto. La segunda jornada no la disputaron al estar abocado a los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia que superó tras eliminar a Nacional de Uruguay.

Probables formaciones:

Estadio: Presidente Perón (Cilindro)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: José Carreras

Hora: 20.30

TV: TNT Sports

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura

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