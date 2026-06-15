A qué hora juega Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 y cómo verlo en vivo

Argentina se medirá ante Argelia este martes por la primera jornada de la Copa del Mundo

La selección argentina afrontará el primer partido del Mundial 2026 frente a Argelia, con el objetivo de iniciar con el pie derecho su camino en el Grupo J. Este martes 16 de junio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante el conjunto africano en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El encuentro, que se disputará a las 22 horas de Argentina, será transmitido por TyC Sports, Telefe, DSports, Disney, Flow, Paramount y TV Pública.

La designación arbitral recayó en Szymon Marciniak, el mismo juez que dirigió la final en Qatar 2022, lo que suma un condimento especial al debut argentino. Desde su llegada al territorio estadounidense, la preparación del vigente campeón se desarrolló en Kansas City, elegida como base de operaciones para la primera fase del certamen.

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Durante los últimos días, el plantel conducido por Scaloni realizó sesiones de entrenamiento intensivas en suelo estadounidense. El equipo llega al debut tras una serie de amistosos en los que demostró solidez y contundencia, en su primera presentación superó a Islandia por 3-0, con los tantos de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, y a Honduras por 2-0, gracias a los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

En cuanto a la posible formación, uno de los focos de atención está en la recuperación de Emiliano Dibu Martínez, quien se perdió los partidos de preparación por una fractura en el dedo anular de la mano derecha. El arquero del Aston Villa transmitió tranquilidad al afirmar recientemente: “Muy bien, llego, llego”.

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En la defensa, la recuperación de Cristian Cuti Romero tras un esguince en la rodilla representa un refuerzo clave. Sin embargo, la línea defensiva plantea interrogantes, principalmente en los laterales. La ausencia de Nicolás Tagliafico, que se recupera de un desgarro grado uno en el sóleo de la pierna izquierda, abre la competencia para el puesto de lateral izquierdo entre Facundo Medina y Nicolás González.

Las dudas se extienden también a la posibilidad de modificar la estructura defensiva. Scaloni aún debe decidir si mantiene la tradicional línea de cuatro o si opta por tres marcadores centrales y dos laterales con proyección, dadas las recientes lesiones musculares de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes llegan con escaso rodaje, sumado a la baja del lateral del Olympique de Lyon.

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Para el mediocampo, la situación resulta más previsible. Scaloni cuenta con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada como principales opciones. En la ofensiva, Lautaro Martínez parece haberse ganado la titularidad, superando en la consideración a Julián Álvarez, cuya falta de minutos recientes podría pesar en la elección inicial, su último partido fue el 5 de mayo en la Champions League. La capitanía recae nuevamente en Lionel Messi, figura indiscutida del plantel.

De esta manera, Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 ante Argelia con una base consolidada, pero con incógnitas por resolver en la defensa y la búsqueda de la mejor sociedad ofensiva. El plantel ha mostrado fuerza en los últimos amistosos y Scaloni dispone de variantes que le permiten ajustar el equipo según las necesidades del partido.

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En términos de agenda, el seleccionado nacional continuará su participación frente a Austria el 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio, también en Dallas.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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Argelia: Luca Zidane; Samir Chergui, Ramy Bensebaini, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai; Houssem Aouar, Ismaël Bennacer, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Mohamed Amoura, Nassim Benbouali.

Árbitro: Szymon Marciniak

Hora: 22:00

Estadio: Arrowhead Stadium

TV: TyC Sports, Telefé, DSports y TV Pública.