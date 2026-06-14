Los videos del show de la Mona Jiménez para la selección argentina: el gesto viral de Messi y el jugador-cantante

El plantel argentino se mostró en modo celebración con el capitán participando de la ronda musical, en la antesala del debut ante Argelia

La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia trajo consigo una escena inesperada en la concentración de los campeones del mundo, reunidos en Kansas City. El sábado previo al encuentro, el clima de preparación se vio enriquecido por la presencia de una figura emblemática del cuarteto: La Mona Jiménez. El cantante cordobés visitó a los futbolistas y aportó una dosis de música y alegría en la antesala al partido que se jugará este martes.

Acompañado por parte del equipo de AFA Estudio, que transmite contenidos exclusivos desde Estados Unidos, La Mona participó de una entrevista distendida. Durante ese momento, el artista no solo repasó anécdotas sino que también interpretó varios de sus temas más populares, generando un ambiente de camaradería con los jugadores. “Estos muchachos campeones del mundo van a ser de nuevo campeones”, vaticinó el ídolo cordobés, en un mensaje cargado de optimismo y fe en el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

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Julián Álvarez, Nahuel Molina y Lisandro Martínez sorprendieron al símbolo del cuarteto en Kansas

La secuencia vivida en la concentración adquirió tintes de celebración cuando, en medio de la charla, dos cordobeses del plantel, Julián Álvarez y Nahuel Molina, sorprendieron al cantante al aparecer detrás de las cámaras. La presencia de ambos futbolistas no pasó inadvertida: El jugador oriundo de Calchín, le obsequió una camiseta firmada a La Mona, sellando el momento con gestos de admiración mutua. Al mismo tiempo, Lisandro Martínez se unió al grupo y grabó la escena, mientras imitaba con sus manos el característico paso del cantante.

Las imágenes que circularon posteriormente mostraron a la mayor parte del grupo reunido en torno a La Mona, entonando juntos clásicos del cuarteto. El repertorio incluyó temas emblemáticos como “Beso a beso”, que desató la euforia entre los presentes. En un ambiente cargado de entusiasmo, Lionel Messi, acompañado por Rodrigo De Paul, se sumó a los cánticos, mientras el Cuti Romero y Lisandro Martínez también disfrutaban del momento, cantando y aplaudiendo.

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La Mona Jiménez posó sonriente con los jugadores de la Selección Argentina en la previa del Mundial

La interacción entre La Mona y los futbolistas avanzó con naturalidad. En determinado momento, el cantante se acercó al grupo y le acercó el micrófono al Cuti Romero, también cordobés surgido en Belgrano. El defensor, rodeado de aplausos, demostró su alegría al compartir el momento musical con uno de los máximos referentes de la música popular argentina.

El repertorio no se detuvo ahí. La Mona interpretó “¿Quién se tomó todo el vino?”, otro de sus hits, generando aún más la alegría entre los jugadores. Además en otro vídeo que circuló en redes sociales se pudo ver a Lionel Messi agitando una camiseta al ritmo del tema, en una de las postales que más llamó la atención por la espontaneidad del capitán argentino.

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El arquero grabó la intimidad del plantel mientras en Kansas hay alerta por tornado

Mientras tanto, el técnico Lionel Scaloni ajustaba los últimos detalles para definir el once titular que enfrentará a Argelia. En la previa al breve show musical, el plantel compartió un asado en la concentración. Emiliano Dibu Martínez, aún en proceso de recuperación tras una fractura en el dedo anular de la mano derecha, registró el trabajo de los cocineros: “Mirá qué crack, mirá lo que es esto”, dijo el arquero, mostrando su gratitud por el esfuerzo del personal de cocina.

El momento del asado coincidió con condiciones meteorológicas adversas en Kansas City. Las sirenas de emergencia sonaron en las calles, y el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre ráfagas que podían superar los 128 km/h. El mensaje oficial fue tajante: “Alerta de emergencia: grave. Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio”. Si bien la tormenta no se transformó en tornado en la zona de la concentración, las autoridades insistieron en extremar precauciones.

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