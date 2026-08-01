Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, llega a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía

La creadora de contenido permanecía detenida desde 2022 por la muerte de Christian Obumseli. Ella argumentaba que actuó en defensa propia

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans, acusada por la muerte de su novio Christian Obumseli
Clenney sostuvo desde el inicio del proceso que actuó en defensa propia durante el enfrentamiento que terminó con la muerte de Christian Obumseli. (Departamento de Instituciones Penitenciarias de Miami-Dade/Instagram)
Guardar

La modelo de OnlyFans Courtney Clenney aceptó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía en el caso por la muerte de su novio Christian Obumseli, quien fue encontrado sin vida en el departamento que ambos compartían en Miami en abril de 2022. La creadora de contenido enfrentaba un cargo por homicidio en segundo grado, aunque todavía no se han revelado los términos del pacto ni la posible pena que podría recibir.

Según informó TMZ, el expediente judicial del condado de Miami-Dade establece que Clenney comparecerá el próximo 10 de agosto ante la jueza Andrea Ricker Wolfson para una audiencia de declaración de culpabilidad.

PUBLICIDAD

La firma Prieto Law Firm, representante legal de Clenney, confirmó el acuerdo en un comunicado citado por NBC Miami. “La defensa puede confirmar que se ha alcanzado un acuerdo de culpabilidad en el caso del Estado de Florida contra Courtney Clenney, el caso de homicidio en segundo grado pendiente en el condado de Miami-Dade”, señaló el despacho.

Courtney-Clenney-y-Christian-Toby-Obumseli portada
Christian Obumseli murió en abril de 2022 tras sufrir una herida mortal de arma blanca (@christianvstoby)

“Los términos del acuerdo no son definitivos hasta que sean aceptados por el tribunal”, precisa el documento. Los abogados de la modelo e influencer indicaron que los detalles serán presentados durante la audiencia.

PUBLICIDAD

La acusación por la muerte de Christian Obumseli

El caso se remonta al 3 de abril de 2022, cuando las autoridades encontraron a Christian Obumseli, de 27 años, con una herida mortal de arma blanca dentro del condominio que compartía con Clenney en Miami. De acuerdo con Us Weekly, el médico forense determinó que la lesión en el pecho tenía una profundidad de aproximadamente tres pulgadas.

Clenney fue arrestada cuatro meses después en Hawái, donde se encontraba en un centro de rehabilitación, y posteriormente fue trasladada a Florida. Desde entonces permaneció detenida sin derecho a fianza y se declaró inocente del cargo de homicidio en segundo grado.

Antes de la muerte de Obumseli, Clenney había dicho a la policía que quería terminar la relación y pedirle que abandonara el apartamento. Según PEOPLE, el hallazgo del cuerpo ocurrió un día después de esa conversación.

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans, acusada por la muerte de su novio Christian Obumseli
El caso de Courtney Clenney generó gran atención pública por su perfil como creadora de contenido en OnlyFans (Departamento de Instituciones Penitenciarias de Miami-Dade)

La fiscalía del condado de Miami-Dade sostuvo que Obumseli fue víctima de violencia doméstica y describió la relación de la pareja como “extremadamente conflictiva y combativa”, según NBC Miami.

Sin embargo, desde el inicio del proceso, Courtney Clenney sostuvo que actuó en defensa propia. Su equipo legal afirmó que hubo varios episodios de abuso en la relación y buscaba presentar pruebas para respaldar esa versión durante el juicio.

Los abogados de la modelo argumentaron que Obumseli ejerció violencia física y emocional contra ella en los meses previos a su muerte, una acusación que la familia del fallecido rechazó.

El juicio estaba previsto para comenzar en agosto de 2026, pero el acuerdo con la fiscalía modificó el rumbo del proceso. La resolución final dependerá de la audiencia del 10 de agosto, cuando el tribunal evalúe los términos del pacto.

Antes de su arresto, Clenney había construido una amplia audiencia en redes sociales bajo el nombre de Courtney Tailor y acumulaba millones de seguidores en Instagram.

Temas Relacionados

Courtney ClenneyOnlyFansCourtney TailorEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

El largometraje protagonizado por Matt Damon debutó el 17 de julio y logró esa marca gracias a su desempeño en 81 mercados, impulsado por funciones IMAX y una distribución simultánea que fortaleció su rendimiento fuera de Norteamérica

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

Murió Nirmal Purja: la historia del montañista que conquistó los ’14 ochomiles’ en Netflix y buscaba un nuevo récord

Antes de sus hitos en el Himalaya, Nimsdai Purja fue un soldado Gurkha y especialista en condiciones extremas. Su vida terminó este fin de semana durante una expedición en Pakistán

Murió Nirmal Purja: la historia del montañista que conquistó los ’14 ochomiles’ en Netflix y buscaba un nuevo récord

“Spider-Man: Un nuevo día” rompe el récord histórico de taquilla con USD 167 millones

Las estimaciones de la industria indican que la producción de Sony Pictures y Marvel Studios también estableció una nueva marca en funciones anticipadas y apunta a uno de los fines de semana más exitosos registrados en Norteamérica

“Spider-Man: Un nuevo día” rompe el récord histórico de taquilla con USD 167 millones

Mahershala Ali confirma que no será Blade y apunta contra Marvel: “Ellos no quisieron hacerlo”

El actor habló sobre el fallido reinicio del personaje, los cambios de directores y el motivo por el que decidió enfocarse en nuevos proyectos

Mahershala Ali confirma que no será Blade y apunta contra Marvel: “Ellos no quisieron hacerlo”

Murió Nirmal Purja: el famoso alpinista de Netflix falleció tras una avalancha en el Broad Peak de Pakistán

El protagonista del documental “Los 14 ochomiles” y otros montañistas de su expedición perdieron la vida tras un repentino deslizamiento de nieve

Murió Nirmal Purja: el famoso alpinista de Netflix falleció tras una avalancha en el Broad Peak de Pakistán

DEPORTES

Fútbol de ascenso bajo el agua: las exóticas imágenes del partido de Primera C que se jugó en pleno temporal

Fútbol de ascenso bajo el agua: las exóticas imágenes del partido de Primera C que se jugó en pleno temporal

El mercado de pases de River Plate: los números de la compra de Tobías Andrada y los otros nombres que busca

Concacaf se unió a la postura de UEFA tras la caída del FIFA Forward Enterprise y apuntó contra Infantino con un duro comunicado

Diablito Echeverri viajó a la gira del Manchester City para ser analizado por Maresca: picó un penal contra Inter de Italia

Con la probable reaparición de Lionel Messi, Inter Miami recibirá a Columbus Crew por la MLS

TELESHOW

Murió Enrique Otranto, actor de Nano, Historias mínimas, Los buscas de siempre y figura del cine, el teatro y la TV

Murió Enrique Otranto, actor de Nano, Historias mínimas, Los buscas de siempre y figura del cine, el teatro y la TV

Silvina Escudero: “Me separé hace cuatro meses y dije ‘quiero estar con todos’”

Internaron a Denisse González, ex Gran Hermano: “Fueron días de mucho susto y de valorar la salud más que nunca”

Las sensuales fotos playeras de Pampita en Punta Cana, a pura microbikini y relax

Matilda Blanco habló tras su pelea en vivo con Karen Reichardt por los criaderos de perros: “¡Que nadie nos saque del camino!”

INFOBAE AMÉRICA

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

Las empresas de redes sociales son demandadas por la muerte de cuatro adolescentes mientras aumenta la presión por la seguridad infantil

Israel abatió a varios miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, presidirá una misa solemne en la catedral metropolitana de Guatemala

Los varietales desafían el reinado del Geisha en la élite del café panameño