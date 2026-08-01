Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, llega a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía

Clenney sostuvo desde el inicio del proceso que actuó en defensa propia durante el enfrentamiento que terminó con la muerte de Christian Obumseli. (Departamento de Instituciones Penitenciarias de Miami-Dade/Instagram)

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La modelo de OnlyFans Courtney Clenney aceptó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía en el caso por la muerte de su novio Christian Obumseli, quien fue encontrado sin vida en el departamento que ambos compartían en Miami en abril de 2022. La creadora de contenido enfrentaba un cargo por homicidio en segundo grado, aunque todavía no se han revelado los términos del pacto ni la posible pena que podría recibir.

Según informó TMZ, el expediente judicial del condado de Miami-Dade establece que Clenney comparecerá el próximo 10 de agosto ante la jueza Andrea Ricker Wolfson para una audiencia de declaración de culpabilidad.

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La firma Prieto Law Firm, representante legal de Clenney, confirmó el acuerdo en un comunicado citado por NBC Miami. “La defensa puede confirmar que se ha alcanzado un acuerdo de culpabilidad en el caso del Estado de Florida contra Courtney Clenney, el caso de homicidio en segundo grado pendiente en el condado de Miami-Dade”, señaló el despacho.

Christian Obumseli murió en abril de 2022 tras sufrir una herida mortal de arma blanca (@christianvstoby)

“Los términos del acuerdo no son definitivos hasta que sean aceptados por el tribunal”, precisa el documento. Los abogados de la modelo e influencer indicaron que los detalles serán presentados durante la audiencia.

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La acusación por la muerte de Christian Obumseli

El caso se remonta al 3 de abril de 2022, cuando las autoridades encontraron a Christian Obumseli, de 27 años, con una herida mortal de arma blanca dentro del condominio que compartía con Clenney en Miami. De acuerdo con Us Weekly, el médico forense determinó que la lesión en el pecho tenía una profundidad de aproximadamente tres pulgadas.

Clenney fue arrestada cuatro meses después en Hawái, donde se encontraba en un centro de rehabilitación, y posteriormente fue trasladada a Florida. Desde entonces permaneció detenida sin derecho a fianza y se declaró inocente del cargo de homicidio en segundo grado.

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Antes de la muerte de Obumseli, Clenney había dicho a la policía que quería terminar la relación y pedirle que abandonara el apartamento. Según PEOPLE, el hallazgo del cuerpo ocurrió un día después de esa conversación.

El caso de Courtney Clenney generó gran atención pública por su perfil como creadora de contenido en OnlyFans (Departamento de Instituciones Penitenciarias de Miami-Dade)

La fiscalía del condado de Miami-Dade sostuvo que Obumseli fue víctima de violencia doméstica y describió la relación de la pareja como “extremadamente conflictiva y combativa”, según NBC Miami.

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Sin embargo, desde el inicio del proceso, Courtney Clenney sostuvo que actuó en defensa propia. Su equipo legal afirmó que hubo varios episodios de abuso en la relación y buscaba presentar pruebas para respaldar esa versión durante el juicio.

Los abogados de la modelo argumentaron que Obumseli ejerció violencia física y emocional contra ella en los meses previos a su muerte, una acusación que la familia del fallecido rechazó.

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El juicio estaba previsto para comenzar en agosto de 2026, pero el acuerdo con la fiscalía modificó el rumbo del proceso. La resolución final dependerá de la audiencia del 10 de agosto, cuando el tribunal evalúe los términos del pacto.

Antes de su arresto, Clenney había construido una amplia audiencia en redes sociales bajo el nombre de Courtney Tailor y acumulaba millones de seguidores en Instagram.

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