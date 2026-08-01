Un concierto de heavy metal en el hospital: así hicieron realidad el sueño de un paciente en Canadá

Cinco músicos de la banda The Scepter se presentaron en el hospital Saint-Vincent de Bruyère Health en Ottawa, Canadá. El show fue organizado para cumplir el deseo de un paciente de 27 años con un diagnóstico terminal (Créditos: Instagram)

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Un hospital canadiense se convirtió por unas horas en un escenario de heavy metal. La banda The Scepter, originaria de Ottawa, llevó sus guitarras, luces y potencia sonora a Bruyère Health para cumplir el deseo de Tim Berry, un paciente de 27 años con una enfermedad terminal que quería vivir la experiencia de un concierto de metal.

La presentación tuvo lugar el 21 de julio en el hospital Saint-Vincent, parte de Bruyère Health, después de que Berry compartiera con sus cuidadores que soñaba con asistir a un espectáculo de música pesada. Ante la imposibilidad de trasladarlo fuera del recinto por su salud delicada, el personal decidió buscar una alternativa: organizar el espectáculo dentro del propio local.

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La idea surgió tras una conversación entre Berry y Roshene Lawson, capellana clínica de Bruyère Health. Según explicó Lawson a CBC News, visitó al paciente después de que recibiera malas noticias sobre su estado.

“Le dije: ‘Bueno, podemos hablar de todo lo que has perdido, o podemos hablar de cómo quieres vivir durante el tiempo que te quede’”, relató Lawson.

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La banda canadiense The Scepter llevó un concierto de heavy metal hasta un hospital de Ottawa para cumplir el deseo de un paciente (Créditos: Instagram/Bruyerehealth)

Cuando Berry expresó que quería asistir a un concierto de heavy metal, la capellana buscó la manera de cumplir ese pedido. Para ello contactó a Scott McClinton, propietario del local Dominion Tavern, en Ottawa. Él se comunicó con The Scepter, una banda local de power metal, que aceptó participar en el proyecto.

“Fue un sí rápido, y luego él contactó a The Scepter, y ellos también dijeron rápido que sí”, explicó Lawson a CBC News. “De repente, había personas con atuendos de heavy metal, con guitarras y demás, preguntando dónde estaba la capellana”.

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Debido a la condición médica de Berry, el equipo trasladó su cama desde su habitación hasta una sala de reuniones cercana, donde se preparó todo. El espacio recibió equipos de sonido, iluminación y elementos propios de un concierto de rock.

The Scepter decidió ofrecer una presentación completa, con la misma energía que habría mostrado en un escenario convencional. Los músicos aparecieron con su estética habitual y aprovecharon el espacio disponible para acercarse a los pacientes que asistieron al evento.

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Tim Berry recibió una entrada personalizada, una camiseta de Iron Maiden y un concierto privado (Créditos: Instagram/Bruyerehealth)

“Si vas a hacer un show de heavy metal, tienes que dar el 100 %. No puedes reducirlo. Tienes que llevarlo al 11”, dijo el guitarrista Josh Collins a CTV News. “Me alegró el corazón que pensaran en nosotros. Se lo dije a los chicos de inmediato y todos estuvieron de acuerdo”.

El hospital preparó detalles especiales para la ocasión. Berry recibió una entrada personalizada para el concierto, el personal le pintó las uñas y el paciente asistió con una camiseta de Iron Maiden.

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“Teníamos suficiente espacio, con todas las luces y demás, para movernos y acercarnos a los pacientes y darles una pequeña muestra de nuestra fuerza del heavy metal”, explicó Collins a CBC News.

La reacción de Berry fue uno de los momentos más emotivos de la jornada. El paciente lloró durante el concierto, aunque no por el volumen de la música.

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“Tenía lágrimas y bromeé con él, le dije: ‘¿Las lágrimas son porque está muy malditamente fuerte?’”, recordó Lawson. “Él se rio y dijo: ‘No, estoy feliz’”.

El concierto emocionó a los asistentes y también a los artistas, que reconocieron el significado de tocar en un escenario poco habitual. (Créditos: Instagram/Bruyerehealth)

La emoción también alcanzó a los integrantes de la banda y al personal del hospital. Lawson contó que incluso algunos de los músicos terminaron con lágrimas en los ojos. “Nunca pensé que lloraría durante un concierto de metal, pero eso definitivamente ocurrió”, comentó McClinton, propietario del Dominion Tavern.

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La iniciativa reflejó la importancia de atender también los deseos personales de los pacientes. Ange Habiyambere, directora de la unidad 5 North, explicó la filosofía detrás del evento: “Les preguntamos a nuestros pacientes qué es importante para ellos y luego hacemos lo posible para cumplirlo. Vivir bien es parte del cuidado”.