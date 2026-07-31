Casemiro dio un emotivo discurso tras firmar con Inter Miami y aseguró que pretende ayudar al “Dios del fútbol” Lionel Messi a ganar más títulos

Casemiro se rindió ante Lionel Messi

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Inter Miami vivió una jornada histórica con la presentación oficial de Casemiro como nuevo refuerzo, un evento que estuvo marcado por una serie de declaraciones que sorprendieron tanto por su honestidad como por el tono de admiración hacia Lionel Messi, figura central del club estadounidense. El mediocampista brasileño, que ha forjado una trayectoria destacada en clubes como el Real Madrid y el Manchester United, no ocultó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa junto al astro argentino, a quien definió con palabras contundentes: “Messi es el Dios del fútbol”.

La llegada de Casemiro a Inter Miami se produce después de una década de enfrentamientos directos con Messi en el fútbol español, donde ambos protagonizaron algunos de los clásicos más recordados entre el Real Madrid y el Barcelona. La rivalidad se extendió también al ámbito de selecciones, con duelos recurrentes en la Copa América y las eliminatorias sudamericanas. Ahora, el paulista de 34 años asume el desafío de compartir vestuario con quien considera “imposible de detener”, según sus propias palabras recogidas durante su presentación en el estadio del club de Florida.

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El brasileño fue enfático al describir el impacto que genera compartir equipo con Messi. “Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos. Para mí, sin dudas, es estar viviendo un sueño y quiero disfrutarlo. Quiero ayudarlo a seguir ganando porque él es un ganador”, afirmó Casemiro. “Soñaba todos los días con estar con él, de jugar junto con él. Jugué varias veces contra él. Sé que es imposible pararlo, nunca pude pararlo. Siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros”, reconoció el mediocampista, en una declaración que resalta el respeto que le profesa a Messi. Vale recordar que el brasileño supo ser también compañero de Cristiano Ronaldo.

Casemiro, feliz tras debutar de manera oficial con Inter Miami y compartir plantel con Lionel Messi (Reuters)

Durante la conferencia de prensa, Casemiro destacó la vigencia y la ambición deportiva de Messi, a pesar de sus logros acumulados. “Ver que tiene unas ganas de seguir creciendo, de seguir ganando, es impresionante. Para mí es un honor jugar a su lado”, expresó, subrayando el impacto que genera la mentalidad competitiva del argentino en el vestuario de Inter Miami.

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El brasileño fue más allá en su análisis y vinculó su decisión de sumarse al equipo directamente con la presencia del argentino. “Todo el mundo sabe que salí como agente libre de Manchester United y tenía muchas opciones. Tenía Italia, muchos equipos donde jugar, y estoy donde quiero estar. Quiero disfrutar de estar con él, Hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el Dios del fútbol”, explicó.

El flamante volante central del club estadounidense se integró rápidamente al grupo y ya disputó su primer partido como titular en la victoria por 1 a 0 sobre Montreal, por la Major League Soccer (MLS). “Estoy muy feliz de estar ahora con él. Es mejor tenerlo de aliado que de enemigo. Tantos problemas que me ha dado él. Siempre sueño con jugar con los mejores”, insistió Casemiro.

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Casemiro se rindió ante la figura de Lionel Messi tras firmar con Inter Miami (REUTERS/Amanda Perobelli)

En la misma rueda de prensa, Casemiro confesó que uno de los grandes pendientes de su carrera es el Mundial, una meta que no pudo alcanzar con la camiseta de Brasil. “Fue mi último mundial posiblemente. Duele hablar de ello. Era un sueño que tenía en mi carrera, el poder ser campeón del mundo. Pero soy afortunado de poder jugar tres mundiales, que era otra de las metas”, admitió.

Sobre su rol en el equipo y las expectativas personales, el jugador brasileño se mostró entusiasmado por el proyecto deportivo de Inter Miami. “Han traído a los mejores jugadores del mundo. Es importante tener gente que quiere seguir creciendo, que tiene hambre de más. Es un equipo que jugó el Mundial de Clubes. Entonces yo quiero seguir creciendo”, añadió.

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La llegada de Casemiro refuerza el núcleo de estrellas internacionales que conforman el plantel de Inter Miami, vigente campeón de la MLS Cup. Su incorporación no sólo aporta experiencia y solidez en el mediocampo, sino que también representa la consolidación de un proyecto deportivo que apunta a la obtención de nuevos títulos.

Dentro del plantel de Las Garzas, además de nombres como los de Casemiro y Lionel Messi, también se destacan las figuras de Sergio Reguillón, Rodrigo De Paul, Germán Berterame y Luis Suárez.

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