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“Estuve casada”: Melissa Núñez rompe el silencio tras coronarse como Miss Universo República Dominicana 2026

Tras su victoria en el certamen nacional, Melissa Núñez aclaró públicamente su matrimonio pasado para desmentir rumores. Su caso evidencia el impacto real del cambio de reglamento anunciado en 2022, el cual abrió las puertas a mujeres casadas, divorciadas, madres y sin límite de edad

Melissa Núñez, Miss Universo República Dominicana 2026, ofreció su primer encuentro oficial con los medios de comunicación tras su coronación (Cortesía: CDN 37).
Melissa Núñez, Miss Universo República Dominicana 2026, ofreció su primer encuentro oficial con los medios de comunicación tras su coronación (Cortesía: CDN 37).
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La reciente coronación de Melissa Núñez como Miss Universo República Dominicana 2026 no solo celebró la belleza y la elocuencia de la representante de la provincia de La Vega, sino que también reavivó un debate fundamental sobre la evolución de los certámenes de belleza a nivel global.

Tras su victoria, la soberana dominicana brindó el día de ayer, su primera conferencia de prensa donde abordó su gratitud y el compromiso de preparse para dejar el nombre en alto del país caribeño.

Sin embargo, durante la rueda de prensa Mellisa, abordó de manera abierta y directa ante los medios, los rumores que circulaban en las redes sociales sobre su vida personal, confirmando que estuvo casada en el pasado, aunque aclaró que actualmente no está casada ni tiene hijos.

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La reina de belleza hizo la precisión para poner fin a las versiones que han circulado en redes sociales desde su coronación. La declaración de Núñez pone de manifiesto cómo las normativas del concurso internacional se han adaptado a los tiempos modernos.

La reina de belleza enfatizó que las reglas actuales promueven la inclusión total y que su estado civil pasado no representa ningún impedimento para portar la banda nacional ni para competir por el cetro universal.

La recién coronada Miss Universo República Dominicana, Melissa Núñez, aborda los rumores sobre su vida personal, aclarando en rueda de prensa que estuvo casada pero no tiene hijos.

Durante siete décadas, el certamen de Miss Universo se rigió bajo un código de elegibilidad extremadamente estricto. Desde la fundación del concurso en 1952 y hasta el año 2022, el reglamento dictaba que todas las candidatas debían ser estrictamente solteras, sin antecedentes de matrimonio (ni divorciadas ni con matrimonios anulados) y sin hijos.

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Asimismo, las participantes no podían estar embarazadas en ningún momento durante la competencia ni durante el año de reinado. Si una ganadora decidía casarse o quedaba embarazada mientras portaba la corona, perdía de forma automática el título y las responsabilidades asignadas.

Sin embargo, el punto de inflexión definitivo llegó en agosto de 2022. A través de un comunicado interno enviado a los directores nacionales de todo el mundo, la Organización Miss Universo anunció un cambio histórico en sus políticas de participación. A partir de la 72ª edición del certamen, llevada a cabo en 2023, la organización abrió oficialmente sus puertas a mujeres casadas, divorciadas, embarazadas y con hijos.

La flamante soberana combina la alta costura con su labor social apoyando a pacientes en el Hospital Bellevue de Nueva York (Cortesía: Mellisa Núñez).
La flamante soberana combina la alta costura con su labor social apoyando a pacientes en el Hospital Bellevue de Nueva York (Cortesía: Mellisa Núñez).

El argumento institucional detrás de esta decisión radicó en que las decisiones personales, familiares o sentimentales de una mujer no deben constituir una barrera para su desarrollo profesional ni para sus aspiraciones de liderazgo internacional. Con este cambio, el certamen buscó alinearse con la evolución de la sociedad contemporánea y redefinir el concepto de la mujer empoderada.

Por lo que, a partir de esa modificación, cualquier mujer mayor de 18 años, independientemente de su década de vida, estado civil o historia familiar, tiene el derecho de postularse y representar a su país en la plataforma global.

Este conjunto de reformas ha permitido la entrada de perfiles diversos: desde profesionales consolidadas y madres de familia hasta mujeres de edad madura que anteriormente veían cerradas las puertas del certamen.

El impacto de la inclusión en la representación actual

El caso de Melissa Núñez en República Dominicana es un reflejo claro de este cambio de era. La naturalidad con la que la representante dominicana aclaró su situación personal demuestra que los antecedentes familiares o sentimentales han dejado de ser un estigma o un motivo de descalificación en el mundo de los reinados de belleza.

Hoy en día, las candidatas son evaluadas por su liderazgo, su capacidad de oratoria, sus proyectos sociales y su proyección internacional, en lugar de por un estado civil estático. La historia de Núñez reafirma que la belleza y la capacidad de representación no están condicionadas por los modelos tradicionales del pasado, marcando un precedente de transparencia y empoderamiento para las futuras generaciones de aspirantes en la región.

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