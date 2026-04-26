10 bajas confirmadas, 12 dudas y varias selecciones en alerta máxima: el mapa de lesionados a 46 días del Mundial

Rodrygo es una de las bajas más destacadas que tendrá el Mundial (Crédito: Reuters/John Sibley)

Solo faltan 46 días para que México y Sudáfrica den el puntapié inicial del Mundial 2026, que se celebrará en el país azteca, junto a Estados Unidos y Canadá. Y la cita tendrá ausentes de relieve internacional, sumado a otros futbolistas que afrontan una recuperación a contrarreloj para decir presente en el gran evento.

La reciente lesión de Lamine Yamal tras convertir el único gol del Barcelona en su victoria contra Celta de Vigo encendió las alarmas en España porque el juvenil tendría un mínimo de recuperación de “cinco semanas” por una “rotura en el isquiotibial izquierdo”, según precisó la prensa de ese país, y llegaría con lo justo a la Copa del Mundo. Cabe remarcar que hay 10 bajas confirmadas y 12 futbolistas entre algodones.

La nómina de ausencias involucra a varias selecciones afectadas por esta situación. Una de ellas es Brasil, que no podrá contar con Rodrygo, ya que el extremo del Real Madrid sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha durante un partido con su club.

La imagen muestra un resumen de las lesiones y tiempos de recuperación de figuras como Neymar, Rodrygo, Cristian Cuti Romero y Lamine Yamal, generando incertidumbre para el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el entrenador Lionel Scaloni tiene dos variantes menos a la hora de decidir: Juan Foyth y Joaquín Panichelli. El defensor se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en enero pasado con Villarreal, mientras que el delantero del Racing de Estrasburgo sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante una práctica con la Albiceleste.

En el plano europeo, España ya sabe que no podrá contar con Samu Omorodion, centroatacante del Porto de Portugal, que será baja por una lesión idéntica a la de Panichelli.

Esto se agrega a que Francia perderá a Hugo Ekitike por una rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha y Alemania tachó a Serge Gnabry, después de que el mediapunta del Bayern Múnich tuvo una ruptura en el aductor derecho mientras pateaban penales en un entrenamiento del conjunto bávaro. Además, ESPN confirmó que Jack Grealish tampoco será considerado en Inglaterra tras ser operado el 9 de febrero por una fractura de estrés en el pie izquierdo.

Por otro lado, la selección de México sufrió una baja sensible para el Mundial 2026 porque su arquero, Luis Malagón, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo. En la esfera asiática, Japón perderá a una de sus principales figuras, Takumi Minamino, por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El mismo cuadro médico afectó al ghanés Mohamed Salisu y el médico de la selección africana, Prince Pambo, ya confirmó su desafectación.

Con el Mundial 2026 a 46 días, selecciones como Argentina, España, Francia, Alemania y Brasil enfrentan la preocupación de 10 bajas confirmadas y 12 jugadores en duda por lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano de las dudas, los flashes se van con Lamine Yamal. El joven de 18 años es el futbolista más importante del último campeón de la Eurocopa y los dirigidos por Luis De la Fuente son candidatos con él en la cancha. Además, no es el único entre algodones.

Mikel Merino, otro de los campeones europeos, fue sometido a una operación a principios de febrero debido a una fractura por estrés, explicó su padre Miguel, quien desconoció los plazos para el regreso de su hijo, en charla con el programa El Larguero. Hasta el momento, el volante no ha sido convocado por Mikel Arteta en el Arsenal desde su último partido el 25 de enero. Se especulaba con una ausencia de tres meses fuera de las canchas, pero ese lapso está por cumplirse.

Por otro lado, las alarmas en Argentina están puestas en cómo llegarán Cristian Romero y Lautaro Martínez a la Copa del Mundo. En especial, los focos están puestos en el Cuti porque el defensor del Tottenham sufrió una lesión en el ligamento lateral a mediados de este mes y va a estar afuera entre 5 a 8 semanas. El peor diagnóstico lo haría llegar con lo justo al debut de la Scaloneta ante Argelia el 16 de junio en Kansas.

Cuti Romero se retiró de la cancha entre lágrimas (Crédito: Reuters/Scott Heppell)

Por otro lado, el Toro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo izquierdo y recién podría volver a jugar en el Inter de Milán en mayo. Esto lo llevó a perderse las semifinales de la Copa Italia ante el Como de Nico Paz y volvió a ser puesto en el centro de la escena porque en Qatar 2022 también sufrió molestias físicas que le impidieron rendir en plenitud.

En diferente sintonía, Brasil sumó otros dolores de cabeza más allá de Rodrygo. The Athletic aseguró que Estevao está “prácticamente descartado” del Mundial por una lesión muscular de grado 4, aunque todavía no hubo una confirmación sobre los plazos de recuperación. Se suma que Eder Militao ya no jugará por lo que resta de la temporada con Real Madrid por una lesión en el bíceps femoral y, desde España, afirman que se perdería la cita mundialista.

Estos nombres han sido considerados por el entrenador Carlo Ancelotti en su ciclo, pero hay uno que nunca fue convocado y nadie se anima a descartar: Neymar. El hombre del Santos de Brasil sufrió varias lesiones en estos últimos años de su carrera y el Peixe diseñó un plan para que pueda ser convocado por el DT, quien le hizo un inesperado guiño en los últimos días: “Aún tiene dos meses para demostrar que tiene las cualidades para disputar el próximo Mundial”.

Neymar mantiene la ilusión de ser parte del Scratch tras las bajas de Rodrygo y la muy probable ausencia de Estevao (Crédito: Reuters/Thiago Bernardes)

La selección de Croacia también integra la lista de 12 dudas para la Copa del Mundo. Una de sus figuras defensivas, Josko Gvardiol, se destacó en 2022 hasta ser bailado por Lionel Messi en semifinales, pero su realidad dista mucho de aquella. Está en plena recuperación de una fractura de tibia en la pierna derecha ocurrida el 4 de enero con Manchester City ante Chelsea. Según portales médicos especializados, los plazos van de 4 a 6 meses de rehabilitación y la Premier League termina a fines de mayo.

La recorrida europea finaliza con Marc-André ter Stegen y Reece James. El arquero del Barcelona ingresó al quirófano en febrero pasado para tratar una lesión en el isquiotibial izquierdo. Declaró que será baja “durante varios meses” a través de sus redes sociales, pero no profundizó en los plazos. Mientras tanto, James quedó apartado de los últimos seis compromisos del Chelsea por molestias musculares y es una incógnita si podrá estar en la selección de Inglaterra.

En consonancia, Wataru Endo comunicó que sufrió una “lesión de ligamentos” y estaría a disposición del combinado de Japón a fines de mayo, aunque cualquier demora en la recuperación complicaría su presencia en el Mundial.

Por último, Joaquín Piquerez está en la misma situación porque el futbolista del Palmeiras y la selección de Uruguay fue operado en abril pasado tras sufrir una rotura de ligamentos en su tobillo derecho. El cuadro médico parece grave, pero ESPN Brasil informó que hay posibilidades de que sea convocado por Marcelo Bielsa.

Los grupos del Mundial 2026

• Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

• Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

• Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

• Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

• Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

• Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

• Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

• Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

• Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

• Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

• Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

• Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá