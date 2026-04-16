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Impacto en Francia: una figura de la selección sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial

El Liverpool confirmó que Hugo Ekitike padece una rotura del tendón de aquiles de su pierna derecha

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El delantero francés Hugo Ekitike, actual jugador del Liverpool, sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain (PSG) en Anfield. El club inglés confirmó el diagnóstico dos días después del encuentro, en el que el futbolista fue retirado del campo en camilla y visiblemente afectado, tras resbalarse en el césped durante la derrota por 0-2 ante el conjunto parisino.

Desafortunadamente, se trata de una de las lesiones más graves y que lo apartará de las canchas por un periodo estimado de entre nueve y doce meses, lo que implica su ausencia en lo que resta de la temporada y le impedirá disputar el Mundial de 2026 con la selección de Francia.

La noche del incidente, en el minuto 28 de un duelo decisivo para las aspiraciones europeas del Liverpool, Ekitike cayó al césped y se sujetó el tobillo derecho mientras intentaba ponerse de pie, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Las imágenes del momento muestran al delantero saliendo entre lágrimas, acompañado por el equipo médico. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el club, las pruebas realizadas al día siguiente confirmaron el alcance de la lesión: “Daremos más actualizaciones a su debido tiempo, con Hugo recibiendo todo el apoyo del Liverpool”, remarcó la institución inglesa.

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El impacto de la noticia se extendió rápidamente en el entorno del fútbol francés. El seleccionador nacional, Didier Deschamps, se pronunció mediante un comunicado: “Recuperará su mejor nivel, estoy convencido de ello. Tiene todo mi apoyo, el mío y el de todo mi cuerpo técnico”, señaló el entrenador, quien además lamentó la imposibilidad de contar con el atacante tanto para el cierre de la temporada de clubes como para la Copa del Mundo. Según Deschamps, la lesión “impedirá a Hugo acabar la temporada con el Liverpool y participar en la Copa del Mundo”.

En redes sociales, varios compañeros de la selección francesa de fútbol, entre ellos el capitán Kylian Mbappé, manifestaron su respaldo a Ekitike tras conocerse la gravedad de la lesión. Incluso el propio jugador publicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram. "Es difícil, quizás incluso injusto… pero estoy agradecido de que esto me esté pasando aquí, entre ustedes. No estoy solo. Su fuerza y ​​su amor serán mi motor", escribió junto a una imagen en la que aparece sentado solo en el campo.

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Ekitike llegó al Liverpool el verano pasado procedente del Eintracht Frankfurt y rápidamente se consolidó como una de las piezas clave del ataque de los Reds. Durante la presente temporada, el atacante francés de 23 años disputó 45 partidos en todas las competiciones, sumando 17 goles y 6 asistencias. Su rendimiento lo perfilaba como uno de los principales candidatos a integrar la alineación titular de la selección francesa en la próxima cita mundialista.

La lesión de Ekitike representa una baja sensible tanto para el Liverpool como para la selección de Francia. En el plano deportivo, la ausencia del delantero deja un vacío en el esquema del equipo inglés, que viene atravesando una temporada marcada por la irregularidad. Por su parte, la selección nacional pierde a uno de los jóvenes talentos que había logrado consolidarse en el ámbito internacional.

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