El plan que diseñó Santos para que Neymar juegue el Mundial

Santos diseñó un plan especial para que Neymar pueda estar en el Mundial (REUTERS/Thiago Bernardes)

El club Santos implementó el “Proyecto Mundial”, una serie de medidas específicas para preservar el estado físico de Neymar durante el receso de partidos que antecede la convocatoria final para la próxima Copa del Mundo. Según detalló Globo Esporte, el cuerpo médico y técnico de la institución optó por preservar al delantero tras constatar una sobrecarga física, lo que determinó su exclusión de los entrenamientos en campo y su dedicación a trabajos diferenciados.

De acuerdo con la información publicada por dicho medio, Neymar fue sometido al inicio de la semana a un procedimiento de plasma rico en plaquetas (PRP). Este tratamiento, que utiliza sangre del propio paciente, busca acelerar la recuperación muscular y celular, ayudando tanto en la rehabilitación de lesiones como en la disminución del cansancio generado por la acumulación de partidos. El futbolista, que no fue convocado para los amistosos de marzo con la selección brasileña, aprovechó la pausa competitiva para realizar el procedimiento y enfocar su preparación física de cara al tramo decisivo de la temporada.

Durante los días posteriores a la aplicación del PRP, Neymar permaneció alejado de los entrenamientos con balón en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. Aunque se reincorporó al club un día antes de lo previsto, el atacante se concentró en actividades de gimnasio y fortalecimiento físico. Tanto el miércoles como el jueves, el jugador realizó únicamente trabajos internos, sin contacto con el resto del plantel en los ejercicios tácticos.

Globo Esporte informó que el cuerpo técnico dirigido por Cuca mantiene una estrecha coordinación con el área médica del club y el entorno personal del futbolista. El objetivo es regular la carga de entrenamientos y partidos para evitar cualquier riesgo en la etapa previa a la Copa del Mundo. En ese sentido, la expectativa es que Neymar retome las prácticas en campo en los próximos días, para así encarar el enfrentamiento ante Remo en la Vila Belmiro, programado para el 2 de abril por el Brasileirao.

El procedimiento de PRP no fue exclusivo para el atacante. Otros futbolistas, como Gabriel Barbosa, Mayke y Zé Rafael, también recurrieron a este método durante la misma semana, con el propósito de optimizar sus condiciones físicas ante el calendario exigente. Según el rotativo brasileño, la decisión de preservar a Neymar responde a una estrategia compartida entre las distintas áreas del club y su equipo de trabajo, quienes no descartan dejarlo fuera de algunos encuentros si consideran necesario administrar su desgaste.

La lista definitiva de convocados de la selección brasileña, que buscará el sexto título mundial, será anunciada el 18 de mayo. El propio club contempla que Neymar tiene por delante hasta 14 partidos antes de la convocatoria, aunque resulta improbable que dispute todos los compromisos. La comisión técnica de la selección, encabezada por Carlo Ancelotti, condicionó la inclusión del jugador a su plena recuperación física, lo que incrementa la importancia del manejo cuidadoso que realiza el Santos en esta etapa.

En los próximos días, el foco estará puesto en la evolución física del jugador y en la planificación de su retorno progresivo a la competencia, con la vista puesta en su posible participación en la Copa del Mundo. El club mantiene la política de priorizar la salud del futbolista y no descarta ajustes en su calendario de actividad, en función de su respuesta a los tratamientos y a la carga de trabajo.

Durante el amistoso disputado en el Gillette Stadium de Foxborough, la ausencia de Neymar desató una reacción unánime entre los aficionados brasileños, quienes hicieron sentir su reclamo en las tribunas. Los hinchas corearon de manera insistente: “Olé, olé, olá, Neymar, Neymar”, un cántico que se extendió por todo el estadio y buscó expresar el deseo de ver nuevamente al astro con la camiseta de la selección.

La reacción del entrenador italiano no se hizo esperar tras el partido. Ancelotti evitó referirse directamente a Neymar y optó por centrar la atención en el grupo que disputó el encuentro. “Ahora tenemos que hablar de los jugadores que estuvieron aquí, jugaron y dieron todo en el campo. Ellos dieron la cara, trabajaron mucho y estoy satisfecho”, sostuvo el técnico, quien remarcó que su decisión sobre el exjugador del Barcelona y PSG responde exclusivamente a criterios físicos.

Esta noticia tomó salió a la luz tras los dichos de Vinicius, la principal figura de la Verdeamarela. El delantero del Real Madrid respaldó al delantero del Santos en la conferencia de prensa previa al choque contra Francia. “En las últimas temporadas, he estado entre los mejores, al igual que Raphinha, Casemiro... En cuanto a Neymar, no queda nada por decir. Tiene una experiencia inmensa, es mi ídolo, mi amigo, pero la decisión la toma el entrenador”, comenzó su relato.

“La presión sobre Neymar es normal. No puedo ser objetivo porque Ney es uno de mis ídolos. Está haciendo todo lo posible para dar el 100% y regresar a la selección. Ahora la decisión recae en el entrenador. Pero como jugadores, siempre queremos jugar al lado de los mejores”, comentó el extremo. Y luego, concluyó: ‘’El entrenador Ancelotti siempre habla con los jugadores. Nos pregunta en qué posiciones queremos jugar y cómo preferimos defender. Pero la decisión final es suya. El diálogo con él es importante para nosotros porque siempre estamos aprendiendo de él. Esperamos que sus ideas se absorban lo más rápido posible y se pongan en práctica’’.

En contrapartida, en las últimas horas se encendieron las alarmas de la selección brasileña por lo acontecido con Raphinha, jugador del Barcelona, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el partido amistoso contra Francia. El diagnóstico inicial indica una rotura que lo dejará fuera de las canchas por, al menos, cinco semanas.

La lesión de Raphinha generó preocupación tanto en el club catalán como en la selección brasileña, ya que su presencia en los compromisos decisivos de la temporada y en los planes de Ancelotti para la Copa del Mundo queda comprometida. El extremo brasileño, que había sido protagonista en los últimos partidos de su equipo, deberá ahora enfocarse en su recuperación.

“Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas”, informó el club mediante un comunicado.