Crimen y Justicia

Desarticularon una red narco que operaba en Salta y Catamarca

Ocho personas fueron detenidas y se incautaron drogas, vehículos y elementos de comercialización en una serie de allanamientos coordinados por la Policía provincial, Gendarmería Nacional y la Justicia Federal

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Un oficial de Gendarmería arrodillado examina varios paquetes de marihuana y una valija abierta en el suelo, con un cartel del Ministerio de Seguridad al fondo
Efectivos de Gendarmería Nacional incautan múltiples paquetes de drogas y otros elementos durante un allanamiento contra una red narco en Salta y Catamarca (El Esquiú)

En un operativo de envergadura inusual para la región, fuerzas de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y efectivos de Gendarmería Nacional lograron desarticular una red narcocriminal que operaba entre las provincias de Salta y Catamarca.

La acción coordinada, que involucró a múltiples dependencias y recursos, permitió detener a integrantes clave de la estructura, incautar drogas de alto valor y secuestrar vehículos y elementos vinculados al tráfico ilegal.

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La investigación, impulsada por el Juzgado Federal de Catamarca a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, se centró en una organización señalada por el acopio y comercialización de estupefacientes en el Valle Central.

El despliegue comenzó el sábado pasado por la tarde, cuando fuerzas federales y provinciales montaron un operativo cerrojo para interceptar un Volkswagen Polo blanco. El vehículo, que circulaba por la capital catamarqueña, estaba tripulado por tres hombres, todos oriundos de Salta. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, desencadenando una persecución que se extendió por diversas calles y requirió la intervención de patrulleros de distintas jurisdicciones.

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El operativo culminó en la intersección de avenidas Alem y Güemes, donde los agentes lograron detener y reducir a los sospechosos, cuyas edades oscilaban entre 21, 23 y 25 años. Al requisar el automóvil, los efectivos hallaron 3,136 kilogramos de cocaína compactada en “ladrillos”, cada uno con el sello del delfín, una marca asociada a cárteles transnacionales de estupefacientes. Además, se secuestraron cinco comprimidos de Midazolam de 15 mg, y el mismo vehículo utilizado para el transporte quedó bajo custodia judicial.

Según lo informado por el portal del diario El Esquiú, la detención de los tres salteños funcionó como detonante para una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de la ciudad de Catamarca, realizados durante la tarde del último martes. En estos procedimientos, los agentes incautaron 303 gramos de marihuana compactada, diversos envoltorios con cogollos listos para la venta al menudeo, semillas de cannabis sativa y dos envoltorios de tusi (o cocaína rosa), una sustancia sintética de elevado costo y circulación poco habitual en la zona.

El operativo también permitió secuestrar dos balanzas grameras de precisión, un posnet utilizado para transacciones electrónicas, una caja fuerte, una cámara de seguridad instalada para controlar el búnker, once teléfonos celulares, dos motocicletas y un vehículo particular. Las fuerzas actuantes detuvieron a cinco personas identificadas como responsables de la distribución y adulteración de las sustancias: una joven de 27 años, una mujer de 36, y tres hombres de 23, 30 y 42 años.

En el marco de la causa, la Justicia Federal dispuso la realización de tres allanamientos simultáneos en Salta ese mismo martes, con el objetivo de localizar y desmantelar los centros de acopio desde donde partían los cargamentos marcados con el sello del delfín hacia Catamarca.

Primer plano de dos ladrillos rectangulares de sustancia blanca, posiblemente droga, con la imagen de un delfín grabada en su superficie
Dos ladrillos de cocaína con la marca del delfín, secuestrados durante allanamientos que desarticularon una red de narcotráfico en Catamarca y Salta (El Esquiú)

La operación fue liderada por el Juzgado Federal de Catamarca, que ordenó todas las medidas procesales, y contó con la colaboración de la Dirección Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar posibles ramificaciones de la red y determinar la procedencia exacta de los cargamentos. El destino de los vehículos y bienes incautados quedará sujeto a lo que disponga la Justicia Federal, en tanto se profundizan las pericias sobre las sustancias y dispositivos electrónicos secuestrados.

La desarticulación de esta organización responde a una estrategia de ataque conjunto al tráfico de drogas en el noroeste argentino, que busca no solo desbaratar las redes de distribución sino también afectar las estructuras económicas y logísticas de los grupos criminales.

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