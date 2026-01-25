Malas noticias para Scaloni de cara al Mundial 2026: Villarreal confirmó la grave lesión de Juan Foyth

Villarreal dio a conocer este domingo el parte médico que confirmó la grave lesión que sufrió el defensor argentino Juan Foyth, quien debió ser retirado a los 24 minutos del campo de juego durante el partido ante el Real Madrid por la fecha 21 de La Liga de España. Esta noticia impacta de lleno en la selección argentina, ya que el jugador de 28 años tendrá una larga recuperación por delante de cara al Mundial 2026 y quedaría prácticamente descartado para integrar el plantel que dirige Lionel Scaloni.

“Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en el partido de ayer ante el Real Madrid. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!“, publicó el club español en un comunicado de prensa.

Si bien el Submarino Amarillo no informó plazos de recuperación, la recuperación estimada para una rotura del tendón de Aquiles ronda entre los 4 y 6 meses, según datos de Mayo Clinic. Este tiempo no contempla la reinserción a los entrenamientos de alta competencia, lo que termina por descartar una eventual presencia de Foyth en la lista de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio próximo con el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

El momento en que Juan Foyth es retirado del campo de juego del Villarreal por una lesión en el tendón de Aquiles (@VillarrealCF)

En una jugada aislada en la que no se vio algún contacto con otros jugadores, Foyth apoyó mal la pierna izquierda y quedó tendido sobre el área, lo que generó una alarma inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico. El futbolista nacido en La Plata se dio cuenta de la gravedad de su lesión y debió ser asistido para retirarse del campo de juego, sin poder apoyar el pie izquierdo.

