Deportes

Malas noticias para Scaloni de cara al Mundial 2026: Villarreal confirmó la grave lesión de Juan Foyth

El club español emitió el parte médico luego de la salida del defensor argentino en el partido frente al Real Madrid

Guardar

Villarreal dio a conocer este domingo el parte médico que confirmó la grave lesión que sufrió el defensor argentino Juan Foyth, quien debió ser retirado a los 24 minutos del campo de juego durante el partido ante el Real Madrid por la fecha 21 de La Liga de España. Esta noticia impacta de lleno en la selección argentina, ya que el jugador de 28 años tendrá una larga recuperación por delante de cara al Mundial 2026 y quedaría prácticamente descartado para integrar el plantel que dirige Lionel Scaloni.

“Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en el partido de ayer ante el Real Madrid. El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!“, publicó el club español en un comunicado de prensa.

Si bien el Submarino Amarillo no informó plazos de recuperación, la recuperación estimada para una rotura del tendón de Aquiles ronda entre los 4 y 6 meses, según datos de Mayo Clinic. Este tiempo no contempla la reinserción a los entrenamientos de alta competencia, lo que termina por descartar una eventual presencia de Foyth en la lista de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio próximo con el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

El momento en que Juan
El momento en que Juan Foyth es retirado del campo de juego del Villarreal por una lesión en el tendón de Aquiles (@VillarrealCF)

En una jugada aislada en la que no se vio algún contacto con otros jugadores, Foyth apoyó mal la pierna izquierda y quedó tendido sobre el área, lo que generó una alarma inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico. El futbolista nacido en La Plata se dio cuenta de la gravedad de su lesión y debió ser asistido para retirarse del campo de juego, sin poder apoyar el pie izquierdo.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Juan FoythVillarreal

Últimas Noticias

La sinceridad de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado del Australian Open: “Zverev no me dejó jugar”

El argentino hizo autocrítica luego de la derrota en octavos de final y destacó la jerarquía y el planteo táctico del número 3 del mundo

La sinceridad de Francisco Cerúndolo

Un tenista sufrió calambres en plena entrevista luego de otra jornada de calor extremo en el Australian Open

El ítalo argentino Luciano Darderi sintió un dolor inesperado mientras brindaba declaraciones tras su victoria frente a Karen Khachanov. El partido se jugó con 40° de temperatura

Un tenista sufrió calambres en

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

Fideo volvió a ser clave para el Canalla, que perdió como local en el final ante Belgrano de Córdoba

El gol de penal de

Francisco Cerúndolo no pudo con Alexander Zverev y quedó eliminado en octavos de final del Australian Open

El número 3 del mundo dominó el duelo y se impuso por 6-2, 6-4 y 6-4. Ya no quedan argentinos en el cuadro masculino del primer Grand Slam del año

Francisco Cerúndolo no pudo con

De héroe en el Mundial de Rugby a referente en el bienestar mental: la nueva vida de Jonny Wilkinson tras su retiro

El legendario apertura inglés, apuesta ahora por la atención plena y la salud emocional, inspirando a miles con prácticas cotidianas centradas en el equilibrio, la presencia y el autocuidado

De héroe en el Mundial
DEPORTES
La sinceridad de Francisco Cerúndolo

La sinceridad de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado del Australian Open: “Zverev no me dejó jugar”

Un tenista sufrió calambres en plena entrevista luego de otra jornada de calor extremo en el Australian Open

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

Francisco Cerúndolo no pudo con Alexander Zverev y quedó eliminado en octavos de final del Australian Open

De héroe en el Mundial de Rugby a referente en el bienestar mental: la nueva vida de Jonny Wilkinson tras su retiro

TELESHOW
Juan José Campanella y el

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

Andrés Calamaro y su esposa disfrutan de Punta del Este: caminatas y relax para recargar energías

La nueva vida de Matías Alé tras radicarse en Mar del Plata: “Tengo muchas ganas de ser papá”

El insólito comentario de Miguel Ángel Rodríguez sobre Sofía Gonet y Mernuel en MasterChef: “Para mí ya habían... sarangandanga”

Tras el reclamó de Wanda Nara a Maxi López por un diamante, el exfutbolista confesó cuántos regalos recibió de ella

INFOBAE AMÉRICA

Chile: el error de Kast

Chile: el error de Kast

Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar en Nicaragua

El barrio Marconi de Montevideo, una zona marcada por las balaceras entre bandas que imponen su poder a los tiros

“Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder