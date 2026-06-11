Incendiaron la casa del familiar de un intendente de Chubut e investigan a un ex empleado del municipio

La vivienda al momento del incendio durante el fin de semana (Foto: @LaImagenInfo)

En las últimas horas, la Justicia de Chubut ordenó un allanamiento en la vivienda de un ex empleado municipal de Alto Río Senguer luego de que un incendio ocurrido días atrás consumiera por completo la vivienda del abuelo del intendente de la localidad.

En el domicilio del sospechoso, las autoridades encontraron elementos que podrían vincularlo con el siniestro que afectó a Emiliano Estuardo, abuelo materno del jefe del Municipio, Miguel Mongilardi.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en el sudoeste de la provincia. Si bien no trascendió si la víctima se encontraba en el interior de la casa, no hubo que lamentar heridos. Los peritajes realizados en el lugar descartaron desde el inicio que el origen haya sido accidental, lo que derivó en el inicio de una investigación.

Según la línea que conduce la División de Investigaciones Policiales (DPI) de Sarmiento, el agresor habría roto un cristal de la vivienda para arrojar combustible al interior del inmueble, lo que provocó una rápida propagación de las llamas y pérdidas materiales totales en la propiedad.

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Las autoridades encontraron elementos que revelarían un ataque intencional (Foto: @LaImagenInfo)

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio de la calle Islas Malvinas, donde reside el sospechoso. En el procedimiento, los agentes incautaron tres fusiles de alto poder de fuego, un arma de puño, seis bidones plásticos con restos de combustible y dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si contienen comunicaciones vinculadas al ataque, de acuerdo con la información de Abcdiario.

Según informaron medios locales, el imputado habría prestado servicios como empleado municipal durante la gestión anterior en la localidad. Por el momento, no se formularon cargos definitivos en su contra y la causa permanece en etapa investigativa.

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En el marco del expediente, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento por 30 días que alcanza al intendente Mongilardi y a los integrantes de su grupo familiar directo, según explicó La Tecla Patagonia. La medida rige mientras continúan las actuaciones judiciales. Los investigadores trabajan para establecer el móvil del ataque.

Los bomberos de la localidad de Alto Río Senguer (Foto: @LaImagenInfo)

Incendió el edificio donde vive su mujer y lo detuvieron

Un hombre de 46 años fue detenido a fines de abril acusado de provocar un incendio intencional en un edificio de la calle Paraná al 400, en el barrio porteño de San Nicolás, donde vivía su pareja junto a la hija de ambos, de un año. El siniestro dejó 12 heridos, entre ellos la mujer y la bebé, que debieron ser evacuadas del séptimo piso por Bomberos de la Ciudad.

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El fuego se originó en el dormitorio del departamento, ubicado entre Avenida Corrientes y Lavalle. Según fuentes policiales consultadas por Infobae, efectivos del cuerpo de Bomberos llegaron al lugar minutos antes de las 5 de la madrugada y controlaron las llamas. Fue en ese contexto que personal de la Comisaría Vecinal 1B redujo al sospechoso en las inmediaciones del edificio.

En el operativo trabajaron seis dotaciones de Bomberos y participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1B junto a personal del SAME

La mujer, de la misma nacionalidad peruana que el imputado, acusó a su pareja de haber iniciado el fuego de forma deliberada. Junto a su hija de un año, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Ramos Mejía con diagnóstico de inhalación de monóxido de carbono. Otros diez vecinos fueron asistidos en el lugar, entre ellos dos efectivos policiales.

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El detenido cuenta con una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple. Entre sus antecedentes también figuran tentativa de homicidio, lesiones leves y afectación de servicios de emergencia y seguridad. En diciembre de 2023 le habían colocado una tobillera electrónica.

Los vecinos del edificio relataron que la pareja ya había requerido intervención policial con anterioridad. “Sabemos que hubo una pelea doméstica en el piso siete y nos evacuaron a todos a los golpes. No sabemos nada. Se prendía fuego el edificio”, declaró una residente. Otra residente del lugar indicó que los pisos superiores no pudieron ser evacuados por la propagación del humo. El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este.

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