La estrella del Bayern Múnich que sufrió una grave lesión pateando penales y confirmó que se perderá el Mundial

Gnabry, con la casaca de Alemania (REUTERS/Denis Balibouse)

A menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, todas las selecciones están en alerta máxima porque las lesiones se mantienen a la orden del día en este cierre de temporada y muchos entrenadores sufrieron bajas para encarar la preparación. Argentina, Francia, España y Brasil son solo algunos de los planteles que padecieron obstáculos, y ahora se sumó a la lista Alemania, porque Serge Gnabry informó que se perderá la cita por lesión.

El mediapunta de 30 años sufrió una ruptura en el aductor derecho durante un entrenamiento previo a la victoria 4-2 del Bayern Múnich contra el Stuttgart, donde aseguró el título en la liga local sin la presencia del futbolista en la cancha.

Este miércoles, Gnabry escribió una sentida publicación en redes sociales con el adelanto de que su recuperación le impedirá ser tenido en cuenta por Julian Nagelsmann en Die Mannschaft: “Los últimos días han sido difíciles de asimilar. Una temporada con el Bayern Múnich, que todavía tiene mucho en juego tras conseguir otro título de la Bundesliga el fin de semana. En cuanto al sueño del Mundial con la selección de Alemania... Lamentablemente eso se terminó para mí. Como el resto del país, estaré apoyando a los chicos desde casa”.

Serge Gnabry comunicó que se perderá el Mundial por una lesión

“Ahora toca concentrarse en la recuperación y regresar para la pretemporada. Gracias por todos los mensajes”, concluyó el atacante, que se perdió Rusia 2018 por lesión y disputó los tres partidos de la fase de grupos de Qatar 2022, que finalizó con la prematura eliminación en una zona compartida con España, Japón y Costa Rica.

Su entrenador en el Bayern Múnich, Vincent Kompany, reveló días atrás los detalles del origen de esta molestia física: “Sucedió durante la tanda de penales. Fue realmente muy, muy desafortunado y nos pilló a todos por sorpresa. Le deseamos lo mejor. Serge ha hecho muchísimo por nosotros esta temporada”.

Serge Gnabry jugó 11 de 12 partidos en la UEFA Champions League, disputó ambos choques de la llave de cuartos de final ante Real Madrid y terminará su temporada con 10 goles y 11 asistencias en 37 encuentros. Luego de asegurar el trofeo doméstico, los bávaros se medirán al PSG por las semifinales de la Liga de Campeones y este miércoles buscarán el pasaje a la final de la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen.

A nivel selecciones, la baja de Gnabry se trata de un mazazo para la estructura de Alemania porque sumó minutos en los últimos 10 compromisos y acumulaba 8 titularidades consecutivas. De hecho, integró las formaciones iniciales de todos los cotejos correspondientes a las Eliminatorias UEFA.

Serge Gnabry marcó 10 goles y 11 asistencias en 37 encuentros de la temporada (Crédito: Reuters/Daniele Mascolo)

En el plano europeo, Francia fue otro de los grandes perjudicados por la aparición de lesiones, ya que el centrodelantero Hugo Ekitike salió con lágrimas en sus ojos durante el cruce ante Paris Saint-Germain (PSG) por los cuartos de final de la Champions y los estudios médicos hallaron una rotura del tendón de aquiles de su pierna derecha.

En el continente sudamericano, la ausencia de Rodrygo por una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha afectó los planes de Carlo Ancelotti en Brasil, mientras que el campeón del mundo perdió a dos alternativas que buscaban ganarse su lugar: Juan Foyth y Joaquín Panichelli. El defensor argentino del Villarreal padeció la misma lesión de Ekitike, pero en su pierna izquierda, mientras que el punta del Racing de Estrasburgo sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha durante una práctica con la Albiceleste.

Las molestias físicas también le impiden a Samu Omorodion, del Porto de Portugal, ser alternativa de Luis De la Fuente en España, como así tampoco estarán Takumi Minamino en Japón y Jack Grealish en Inglaterra, entre otros casos.