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Impacto: Lamine Yamal se lesionó tras patear un penal, pidió el cambio en Barcelona y llegaría con lo justo al Mundial

El jugador marcó el único tanto ante Celta de Vigo y, rápidamente, se tiró al césped. Desde Europa adelantan que tendría una recuperación mínima de “cinco semanas” y faltan 54 días para el debut de España en la Copa del Mundo

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Barcelona se quedó con una victoria clave por 1 a 0 ante Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou y conserva los nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la cima a falta de seis partidos para el final, pero en España solo se habla de la preocupación por Lamine Yamal, ya que la figura del Blaugrana y la selección pidió el cambio tras convertir el único gol de penal y los diagnósticos indican una recuperación a contrarreloj para jugar el Mundial 2026.

El 10 de los culés fue derribado por Yoel Lago en el área y se hizo cargo de la pena máxima a los 39 minutos con una resolución ajustada contra el palo izquierdo de Ionut Radu, quien se arrojó a ese lado, pero no llegó a desviar la pelota. Acto seguido, Yamal no festejó su anotación, hizo un gesto al banco de suplentes y se arrojó al césped para permitir el ingreso de los médicos.

Todo concluyó en su salida de la cancha para el respectivo ingreso de Roony Bardghji y el diario Mundo Deportivo aseguró que el primer informe médico indica que el futbolista de 18 años sufrió una "rotura en el isquiotibial izquierdo" y tendría un mínimo de recuperación de “cinco semanas”. Este plazo lo descartaría del resto de la temporada con Barcelona y recién dejaría atrás esa lesión a pocos días de la Copa del Mundo.

La fuente citada afirmó que el joven se fue directo al vestuario con visibles muecas de dolor y este jueves “se le harán pruebas para determinar el alcance real de la lesión”. El periódico Marca tituló la noticia como “¡¡¡Alarma Lamine Yamal!!!“, mientras que el matutino Sport analizó las tres posibles lesiones a determinar, que van desde una distensión a una rotura parcial o completa del músculo con recuperaciones que pueden ir de dos semanas a seis meses de parate y un posible paso por el quirófano.

*El resumen del partido

Lamine Yamal tuvo diferentes problemas físicos en la presente temporada, ya que debió lidiar con una pubalgia que le impidió jugar en varios encuentros del Blaugrana. Sin embargo, no sufría lesiones desde noviembre pasado. Acumula 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos de la temporada, es el máximo artillero del equipo en la Liga de España con 15 y es el jugador con más pases gol del torneo local (11).

El ganador de la última Eurocopa es la principal figura que tiene Luis De la Fuente en la selección de España, donde convirtió 6 goles en 25 juegos, pero en los últimos meses se perdió cuatro duelos por sus inconvenientes en el pubis. Además, La Furia Roja ya perdió a Samu como una de sus alternativas en ofensiva, después de que el atacante del Porto de Portugal sufriera una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Los españoles iniciarán su participación en el Grupo H del Mundial 2026 el próximo 15 de junio desde las 13 (hora argentina) ante Cabo Verde en Atlanta. Solo faltan 54 días para ese partido y, si la recuperación oscila las cinco semanas, Lamine Yamal podría estar óptimo a dos semanas del debut. Los estudios serán claves para hallar una respuesta más certera.

A la espera de los resultados, Barcelona sacó adelante un complicado trámite sin su As de espadas y permanece como líder de la Liga de España con 82 puntos, mientras que Real Madrid está segundo (73). Los dirigidos por Hansi Flick se medirán a Getafe y Osasuna antes de enfrentar al Merengue en un duelo clave porque podría llegar como campeón o asegurar el título con una victoria en el clásico.

El fixture de España en el Mundial 2026

  • Fecha 1 - 15/06 - España vs. Cabo Verde, en Atlanta (13 horas)
  • Fecha 2 - 21/06 - España vs. Arabia Saudita, en Atlanta (13 horas)
  • Fecha 3 - 26/06 - Uruguay vs. España, en Guadalajara (21 horas)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La tabla de posiciones de La Liga de España

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