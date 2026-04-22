Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

Estevao sería baja para Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La participación de Estevao, delantero de Chelsea, en la próxima Copa del Mundo con la selección de Brasil está en grave riesgo tras la lesión en el muslo sufrida durante la derrota frente a Manchester United el pasado sábado. El diagnóstico de grado 4 recibido el lunes tras una resonancia practicada en Londres prácticamente descarta al jugador de 18 años para la cita mundialista, según informó el medio The Athletic. El torneo comienza el 11 de junio y Brasil debuta dos días después ante Marruecos.

El resultado de la resonancia, confirmada al diario norteamericano mencionado por fuentes cercanas al club inglés, determinó que Estevao padece una lesión muscular de grado 4. Esta clasificación indica la máxima gravedad en este tipo de patologías deportivas. Dado el calendario, las posibilidades del delantero de recuperarse a tiempo se consideran prácticamente nulas tanto para la Copa del Mundo como para el tramo final de la temporada con su equipo. La noticia generó inquietud inmediata en el cuerpo técnico, que temía las peores consecuencias antes de que se realizara el estudio.

En respuesta directa a la pregunta sobre qué ocurrió, quién lo protagonizó y cuál es la consecuencia concreta, el atacante brasileño se lesionó en el partido ante Manchester United, debió abandonar el campo a los 16 minutos, dejando el vestuario entre lágrimas, según declaró el ahora ex entrenador de Chelsea, Liam Rosenior, al término del encuentro. La gravedad de la lesión fue confirmada el lunes y lo deja prácticamente fuera del Mundial y del remate de la temporada con su club.

Estevao en el momento de su lesión contra el United (REUTERS/David Klein)

El golpe para Chelsea es doblemente significativo, ya que la baja de Estevao cierra un primer año prometedor desde su llegada en mayo de 2024, tras ser transferido desde Palmeiras. El delantero brasileño sumó 36 presencias oficiales con el club inglés, con 8 goles y 4 asistencias, tres de esas conquistas en siete partidos de la Champions League.

La derrota más reciente ante Brighton & Hove Albion (3-0) prolongó la peor racha del club desde noviembre de 1912: cinco encuentros consecutivos de Premier League sin anotar. La ausencia de Estevao privará al nuevo entrenador Calum McFarlane de una de sus pocas opciones desequilibrantes en plena crisis goleadora general, agravada por las lesiones de Joao Pedro, Cole Palmer y Jamie Gittens. Para los próximos compromisos, el club apunta a un tridente de ataque con Alejandro Garnacho, Liam Delap y Pedro Neto, ninguno de los cuales ha marcado en Premier League desde el gol de Delap en la caída 2-1 ante Fulham en enero pasado.

Más allá del impacto en Stamford Bridge, la derrota personal para Estevao se duplica: el delantero se había ganado la confianza del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti durante el ciclo reciente. En 11 partidos con la selección absoluta, había marcado cuatro goles en sus últimas cuatro presentaciones internacionales. Su actuación en las eliminatorias lo había perfilado como titular para el que sería su primer torneo mayor con Brasil, tras haber participado en siete partidos durante la clasificación.

Ancelotti probablemente tenga que prescindir de Estevao para la Copa del Mundo (REUTERS/Ricardo Moraes)

Brasil integra el grupo B junto a Marruecos, Haití y Escocia. La baja de Estevao obliga al cuerpo técnico a reorganizar sus opciones ofensivas de cara al inicio del certamen. El equipo afronta así una serie de retos deportivos y estratégicos muy distintos a los previstos antes de la lesión del joven goleador.

La repercusión emocional ha sido profunda tanto en el vestuario de Stamford Bridge como en la afición. Liam Rosenior explicó a los periodistas que encontró a Estevao “devastado” y llorando en el descanso, después de abandonar el campo frente al United. El propio análisis de la periodista especializada Cerys Jones, publicado en The Athletic, califica este desenlace como “un final increíblemente cruel para una temporada en la que ver a Estevao fue, a menudo, el mejor aliciente de Chelsea”.

El club londinense, inmerso en una crisis de resultados, se enfrenta a un remate de temporada con escasas variantes ofensivas y la perspectiva de disputar cuatro partidos más de Premier League, además de las semifinales de la FA Cup frente a Leeds United el próximo domingo.