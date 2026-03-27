Golpe para la selección argentina: Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en la práctica y se perderá el Mundial

Joaquín Panichelli sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha y quedó fuera de la carrera por un lugar en el Mundial (@joaco_panichelli)

La selección argentina oficializó este viernes que Joaquín Panichelli, delantero de 23 años, sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha durante un entrenamiento en Ezeiza, por lo que estará varios meses fuera de los campos de juego y se perderá el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La noticia representa un golpe inesperado tanto para el futbolista como para el cuerpo técnico, que pierde a una de las caras nuevas elegidas para este ciclo de renovación.

“Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos", indicó la cuenta oficial de la selección argentina.

El futbolista Joaquín Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

El diagnóstico fue confirmado luego de que se realizaran estudios médicos de urgencia tras la lesión sufrida por el delantero de 23 años durante la práctica del jueves. El atacante del Racing de Estrasburgo deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontará un largo proceso de recuperación, estimado entre seis y ocho meses, que lo mantendrá alejado de la competencia oficial y lo aparta de la actividad en el club y la selección.

En ese contexto, Panichelli no podrá decir presente en la Copa del Mundo que tendrá el debut de Argentina el 16 de junio y también se quedará sin actividad en el club francés en la recta final de la temporada europea. Racing, 8° en la Ligue 1 con 40 puntos, pelea por acortar la brecha de seis unidades para meterse en la zona de clasificación a las copas internacionales. El argentino, que es el máximo artillero del certamen francés con 16 gritos por delante de Mason Greenwood (15), tampoco podrá buscar el título en la Conference League que tiene a los de Estrasburgo en cuartos de final (enfrentarán al Mainz 05 de Alemania).

La lesión se produjo durante una acción fortuita en el entrenamiento vespertino, cuando Panichelli, al disputar un balón, realizó un movimiento que provocó una torsión en la pierna derecha. Inmediatamente, fue atendido por el cuerpo médico y retirado del campo de juego para los estudios correspondientes.

Joaquín Panichelli surgió de las inferiores de River Plate

El futbolista, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, había sido citado por Lionel Scaloni para formar parte del plantel en una gira que representaba una oportunidad de consolidarse en la órbita del seleccionado mayor. Panichelli debutó en la primera división del fútbol español en 2023 y su rendimiento en la Ligue 1 había convencido al entrenador argentino para otorgarle un lugar entre los delanteros elegidos para esta etapa de preparación rumbo al Mundial 2026.

Fue convocado por primera vez por Argentina para el amistoso de la selección argentina ante Angola en noviembre del 2025 y tuvo su soñado debut cuando entró sobre el final del juego. Si bien inicialmente no había sido llamado en esta lista, fue sumado en una segunda tanda cuando se confirmaron los amistosos ante Mauritana (este viernes desde las 20.15 en La Bombonera) y Zambia (próximo martes 31 de marzo desde las 20.15).

De esta manera, el goleador del campeonato francés se suma a la lista de bajas confirmadas que tendrá Lionel Scaloni a la hora de confeccionar la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde figuran, entre otros, Juan Foyth y Valentín Carboni. A su vez, el Flaco José Manuel López, atacante del Palmeiras, comenzó a ganar terreno para convertirse en el tercer centrodelantero de la nómina, por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Vale recordar que Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul también presentan molestias físicas y podrían quedar fuera de este compromiso, siendo reservados para el próximo amistoso ante Zambia.

Panichelli sobresalió en la Reserva del Millonario, aunque la falta de oportunidades en el primer equipo lo llevó a probar suerte en el Deportivo Alavés y posteriormente en el Mirandés de España. Tras una lesión en julio del 2023, pasó 230 días inactivo por la operación que demandó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda mientras militaba en Alavés, según detalló por entonces la entidad.

En River, el jugador pasó de enganche a delantero centro, una posición que consolidó en su experiencia europea. Su desarrollo, tanto en lo personal como en lo deportivo, estuvo influido por su entorno familiar, donde su padre se desempeñó como futbolista y escritor. La figura del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia llegó a ese club tras un paso sin debutar en la primera de River Plate y una transferencia de USD 20 millones. River conservó un 20% de su pase, lo que le reportó ingresos tras la venta al club francés.

En este contexto, el conjunto argentino se medirá ante Mauritania en un amistoso este viernes a las 20:15 en La Bombonera, en lo que podría convertirse en una de las últimas presentaciones de Lionel Messi como titular en su país antes de la Copa del Mundo. Este encuentro funcionará como un ensayo para el seleccionado dirigido por Scaloni, que evaluará opciones para la nómina definitiva rumbo al torneo.

Aquellos futbolistas que no sumen minutos frente al elenco africano tendrán oportunidad de jugar en un cruce ante la Selección Sub 20, previsto para el sábado. El cuerpo técnico empleará estos partidos para definir la formación inicial y los nombres que completarán la lista de 26 futbolistas que viajarán a la cita mundialista.

Entre las dudas principales figuran el tercer arquero —con Juan Musso y Walter Benítez como opciones—, la posibilidad de incorporar un defensor zurdo como Marcos Senesi, y algunas alternativas en el mediocampo y la delantera, donde surgen nombres como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y José López. La nómina preliminar debe presentarse antes del 30 de mayo, mientras que la definitiva será oficializada ese mismo día.

La concentración argentina para el Mundial tendrá lugar en el Hotel Origin de Kansas City, en tanto que las familias de los jugadores se alojarán en el Sheraton Overland Park. El debut en la Copa del Mundo está pautado para el 16 de junio ante Argelia, en un grupo que también integran Austria y Jordania. El calendario de preparación incluiría otros amistosos frente a Honduras y Serbia.