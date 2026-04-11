El inesperado guiño de Carlo Ancelotti a Neymar a 63 días del debut de Brasil en el Mundial 2026

Ancelotti dejó entrever que considera la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 (Reuters/Matthew Childs)

La convocatoria de Neymar de cara a la Copa del Mundo 2026 es casi una cuestión de estado en Brasil. Muchos creen que el astro del Santos debe tener su lugar más allá de no estar en el tope de su nivel, mientras que otros creen que Carlo Ancelotti debería inclinarse por mejores opciones. Aunque el entrenador italiano no lo llamó en las últimas citaciones y se plantó frente a las constantes preguntas por sus reiteradas ausencias, en la última entrevista dejó la puerta abierta a su posible inclusión en la nómina final.

En una nota con el medio francés L’Equipe, Carletto fue consultado por si le generaba molestia que permanentemente le preguntaran por la ex estrella del Barcelona y PSG, a lo que respondió: “No, no me molesta. Neymar ha hecho y sigue haciendo historia en el fútbol brasileño. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar la próxima Copa del Mundo. Actualmente está siendo evaluado por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), por mí, y aún tiene dos meses para demostrar que tiene las cualidades para disputar el próximo Mundial”.

Más tarde, dejó una frase que seguramente motivará al 10 del Santos para los próximos compromisos. Se originó después de que le preguntaran por su óptimo estado físico: “No sé si desde el Mundial 2022 no estuvo al 100% en lo físico, pero es capaz de volver a estarlo. Lo he dicho muchas veces y es algo muy claro: voy a convocar a los jugadores que estén físicamente preparados. Después de su lesión de rodilla (diciembre), Neymar regresó bien y marca goles. Debe seguir así y mejorar su condición. Va por buen camino”.

Neymar sueña con participar en su cuarta Copa Mundial (REUTERS/Thiago Bernardes)

Ney tiene 34 años, ya disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, lleva 79 goles convertidos con la selección nacional en 128 encuentros y es el máximo artillero histórico de la Verdeamarelha. Ancelotti, dando otra pista de su análisis sobre el 10, hasta se refirió a la posición de la cancha en la que lo imaginaría: “Más centrado, más cerca del arco rival, como juega actualmente en Santos”. Lo cierto es que el capitán del Peixe tendrá 15 partidos (entre Brasileirao, Copa de Brasil y Sudamericana) antes de la Copa del Mundo para convencer al estratega italiano.

La última interacción pública que Neymar había tenido respecto a Ancelotti y la posibilidad de jugar el Mundial 2026 fue cuando el ex DT del Real Madrid presentó la lista para los amistosos de marzo y no lo citó. El futbolista, que estaba siendo masajeado por un auxiliar del club, grabó su reacción en vivo para su canal y le dedicó un exabrupto, molesto por no ser llamado, pero luego aseguró que trabajaría en el futuro para tener una chance. Brasil jugará amistosos premundialistas ante Panamá y Egipto, mientras que en su zona en la Copa del Mundo enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia.

Ancelotti, que adelantó que intentará mejorar su portugués para cantar el himno brasileño en la Copa del Mundo, también dio detalles de la situación de Endrick, a quien dirigió en Real Madrid: “Sí, hablé con él por teléfono antes de que fuera cedido al Olympique de Lyon. Está bien lo que está haciendo ahí. Como todos los jugadores, es observado y evaluado por nuestra comisión. Empezó bien en Lyon (6 goles y 5 asistencias) y esperamos que siga así”.

Por último, el italiano de 66 años se mostró muy predispuesto para extender su vínculo con la selección brasileña: “Creo que la CBF no tendrá ningún problema en renovar mi contrato y yo tampoco. Cuando una pareja quiere permanecer junta, no hay obstáculo. Pero, como ya he dicho, será más barato prolongar mi contrato antes de la Copa del Mundo. Puede que salga más caro después”.