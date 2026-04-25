Nueva alarma en Brasil: otra de sus estrellas se perdería el Mundial 2026

Éder Militao, con un pie afuera del Mundial (Mandatory Credit: Darren Yamashita-USA TODAY Sports)

El defensor brasileño Éder Militao podría someterse a cirugía tras la lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda sufrida durante el partido ante el Alavés, según información de Tiempo de Juego en COPE. De confirmarse la operación, el jugador del Real Madrid quedaría automáticamente descartado para el Mundial 2026.

La posibilidad de intervención reduciría el riesgo de recaída, aunque establecería unos plazos de recuperación estimados entre cuatro y cinco meses, de acuerdo con COPE. Bajo este escenario, Militao llegaría al inicio de la temporada 2026/27 con limitaciones físicas, en un contexto marcado por su historial de lesiones. Las consecuencias inmediatas dejarán al equipo dirigido por Carlo Ancelotti sin uno de sus pilares defensivos en la recta final de la campaña y en la próxima cita mundialista.

Durante la temporada actual, Militao participó en 16 de los 33 partidos de La Liga anotando dos goles y contribuyendo con una asistencia. En la Champions League sumó minutos en cinco de los 14 partidos posibles, sin registro de goles o asistencias para el conjunto blanco. Debido a esta lesión que arrastra, el defensor de 28 años no había sido convocado para la Fecha FIFA de marzo pasado, pero sí había sido titular en los amistosos de noviembre de 2025 ante Senegal y Túnez. Vale recordar que el defensor paulista había disputado su primera Copa del Mundo en Qatar 2022 (disputó cuatro partidos).

Preocupación en Brasil por la lesión de Militao (REUTERS/Isabel Infantes)

Mientras todavía reina la incertidumbre respecto a la posible convocatoria de Neymar, algo que parecía poco probable hasta las últimas semanas en las que Ancelotti le hizo un guiño público al 10 del Santos, el seleccionador italiano tuvo que lamentar otra baja prácticamente segura: Estevao. La lesión muscular en el muslo sufrida por el delantero del Chelsea ha sido clasificada como grado 4 tras una resonancia realizada en Londres, lo que según el medio The Athletic prácticamente lo deja fuera de la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio.

Fuentes vinculadas al club de la Premier League confirmaron al diario estadounidense que el diagnóstico representa el nivel más grave en lesiones musculares deportivas, resultado que amenaza tanto la participación del jugador de 18 años con la selección de Brasil como su presencia en el cierre de temporada con el club. La prueba médica se efectuó dos días después de la derrota ante Manchester United, hecho que había generado preocupación en el cuerpo técnico brasileño por el posible impacto en el torneo, ya que el debut del equipo está programado para el 13 de junio frente a Marruecos.

La joven estrella del Chelsea, Estevao, también estaría afuera de la Copa del Mundo (EFE/ Antonio Lacerda)

Por otra parte, el club madrileño enfrenta otra incertidumbre médica: Kylian Mbappé será sometido a una resonancia magnética el lunes, tras presentar molestias en el isquio durante el tramo final del encuentro contra el Betis. Las primeras pruebas indicaron una sobrecarga muscular, y la exploración programada busca determinar el alcance preciso del contratiempo.

El conjunto madridista fue eliminado en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, perdió la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona y quedó fuera de la Champions League contra el Bayern Múnich en cuartos de final, en una serie marcada por la expulsión de Eduardo Camavinga en el encuentro de vuelta. En la clasificación de liga, Real Madrid permanece a 8 puntos del líder, Barcelona, con un partido más disputado, lo que complica sus opciones de alcanzar el título.