Se confirmó la lesión que sufrió Cuti Romero cuando restan dos meses para el debut de la selección argentina en el Mundial

*Así fue la lesión de Cuti Romero en la derrota del Tottenham

La escena generó impacto en el mundo del fútbol y en el círculo de la selección argentina. Corría el minuto 69 del duelo entre Tottenham y Sunderland, Cuti Romero recibió un fuerte golpe de parte del arquero de su equipo Antonin Kinsky y quedó tendido en el suelo. Luego de levantarse, mostró claros signos de dolor y tuvo que ser reemplazado por el entrenador Roberto de Zerbi. El día posterior al incidente, se conoció la lesión que sufrió la figura del combinado campeón del mundo de cara al Mundial 2026.

A la espera del parte médico oficial del club de Londres, el periodista Martín Arévalo brindó la información en el programa Buen Día de ESPN sobre los estudios que le realizaron al ex marcador central de Belgrano de Córdoba. “Los tiempos dan para que Romero pueda jugar la Copa del Mundo. La otra parte de la noticia es que tiene una lesión en el ligamento lateral y va a estar afuera entre 5 a 8 semanas. Esto implica que no estará en la definición de su equipo por el descenso”, explicó.

Por su parte, Esteban Edul añadió en el programa F12 que la lesión que padeció el cordobés fue un esguince de rodilla derecha, lo que le deparará un mes de inactividad total para luego comenzar las tareas de kinesiología para la vuelta a las canchas. A eso, habría que sumarle dos o tres semanas más de tareas en el campo.

De esta manera, la recuperación de Romero sería contrarreloj para ser parte del estreno de la Albiceleste en el Mundial por el Grupo J, que será el próximo 16 de junio ante Argelia en la ciudad de Kansas. Luego de eso, será el turno de jugar en Dallas frente a Austria (22 de junio) y el último rival de la fase de grupos será Jordania (27 de junio). En la previa, habrá dos amistosos: frente a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente.

*Se confirmó la lesión de Romero de cara al Mundial

El DT de los Spurs, Roberto De Zerbi, mostró dudas sobre la lesión de su capitán luego de la caída de su equipo, que quedó en zona de descenso en la Premier League: ”Aún no lo sabemos. Tendremos que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Espero que no sea un problema grave para nosotros, porque es un jugador fundamental”.

”Es un buen tipo, un jugador de primera, con mucha personalidad, y lo necesitamos para terminar la temporada y alcanzar nuestro objetivo. ¿Fue su rodilla? Quizás sí, pero no quiero decir nada hasta que sepamos más”, concluyó el DT sobre la alarmante situación del defensor con pasado en Belgrano de Córdoba.

¿Cómo fue la jugada de la lesión? El episodio sucedió cuando promediaba el complemento en el Estadio de Luz. Romero intentó cubrir el balón dentro del área ante la presión de Brian Brobbey, delantero rival, y recibió un empujón que lo hizo colisionar violentamente con su propio arquero, Antonin Kinsky. El impacto, producido por la cabeza del guardameta en la zona cercana a la rodilla del Cuti, dejó al defensor tendido, lo que requirió atención médica prolongada e inmediata.

La figura de la Selección se incorporó con dificultad tras varios minutos, pero sus gestos de frustración y las lágrimas con las que abandonó el campo evidenciaron la gravedad percibida tanto por sus compañeros como por el público presente. La salida de Romero se produce en un momento clave para el Tottenham, que permanece en la posición 18° con 30 puntos, en plena lucha por evitar el descenso y con la presión añadida de que la temporada finalizará el 24 de mayo, restando únicamente seis partidos para definir su futuro en la liga.

Cristian Romero con lágrimas tras sufrir la lesión (REUTERS/Scott Heppell)

La situación de Romero se sumó a las alarmas que generó en el cuerpo técnico del conjunto nacional la molestia física que sufrió Dibu Martínez en la previa del partido del Aston Villa, que obligó al arquero a no jugar ante el Nottingham Forest para cuidarse. La novedad alteró la formación inicial del equipo dirigido por Unai Emery de cara al duelo en el estadio City Ground y obligó al entrenador español a reemplazar al arquero campeón del mundo por Marco Bizot. Ante la baja de ex guardametas del Arsenal, James Wright, de 21 años y sin debut oficial en Primera, fue convocado al banco de suplentes.

Además, luego de su regreso a las canchas tras una larga ausencia, Lautaro Martínez se resintió de la lesión muscular en el sóleo izquierdo y se ausentará durante al menos dos semanas en el Inter de Milán, justo después de anotar dos goles en la victoria 5-2 ante la Roma.