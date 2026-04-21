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Inter logró una remontada histórica por 3-2 ante el Como y es finalista de la Copa Italia: la asistencia de Nico Paz que no alcanzó

El conjunto local revirtió un marcador tras ir perdiendo por dos tantos, eliminó al equipo dirigido por Cesc Fábregas y disputará el título frente al ganador de la llave entre Atalanta y Lazio

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El Neroazzurro se recuperó de los dos goles recibidos y lo ganó sobre la hora por 3 a 2 para acceder a la final del certamen italiano

El Inter de Milán consiguió una remontada en el tiempo agregado y obtuvo el pase a la final de la Copa Italia tras vencer 3-2 a Como en el estadio Giuseppe Meazza. El equipo visitante, dirigido por Cesc Fábregas, se había adelantado con dos goles y estuvo cerca de alcanzar su primera final, pero el conjunto local revirtió el marcador cuando el partido parecía definido.

Las semifinales de la Copa Italia se presentaron igualadas tras el empate sin goles en el encuentro de ida entre Inter y Como. En la vuelta, disputada en Milán, el equipo lombardo contó con la ausencia de Lautaro Martínez por lesión, mientras que la formación visitante alineó desde el inicio a los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, quienes fueron protagonistas destacados en el desarrollo del juego.

Durante la primera mitad, Como exhibió solidez y control en el mediocampo. La ventaja se concretó a los 32 minutos, cuando Martin Baturina finalizó una jugada colectiva con un remate ajustado que superó al arquero local Josep Martínez. Poco después, Perrone evitó el empate al despejar sobre la línea un disparo de Marcus Thuram, manteniendo la diferencia a favor de la visita.

El futbolista del Como tuvo una destacada labor pese a la derrota y eliminación ante el Inter por la Copa Italia

El inicio del segundo tiempo amplió la expectativa de Como. Nico Paz recuperó el balón en la mitad de la cancha y asistió a Lucas Da Cunha, quien definió ante la salida del arquero y estableció el 2-0. La posibilidad de disputar la final parecía cercana para el conjunto visitante, que había logrado el ascenso a la Serie A dos temporadas atrás.

No obstante, la reacción de Inter llegó en el tramo final del partido. En el minuto 69, Hakan Calhanoglu descontó con un remate desde la puerta del área que se desvió y venció la resistencia de la defensa rival. La presión local se intensificó y, a cuatro minutos del final, Calhanoglu igualó el marcador con un cabezazo tras un centro desde la banda. El desenlace se resolvió en el minuto 89, cuando Petar Sucic recibió una asistencia del propio Calhanoglu y anotó el gol de la victoria para el equipo dirigido por Simone Inzaghi.

Como desperdició una ocasión clara para sentenciar el partido antes de la remontada del local. La derrota dejó al equipo de Fábregas sin la oportunidad de disputar su primera final en el torneo, mientras que Inter buscará el doblete local y enfrentará al ganador de la serie entre Atalanta y Lazio, que definirán el segundo finalista en Bérgamo.

El triunfo mantiene a Inter en carrera por dos títulos en la temporada y otorga un impulso anímico significativo antes de la definición de la Serie A. El equipo podría asegurar el campeonato liguero en la próxima jornada y cerrar una campaña con múltiples conquistas. “Fue un partido increíble, el equipo nunca se rindió”, declaró Calhanoglu, reflejando el clima de euforia en el vestuario local tras la clasificación a una nueva final.

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