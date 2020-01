Boca quedó en responder si está de acuerdo en realizar una fuerte inversión por los dos futbolistas, en un mercado de pases en el que por ahora no jugó fuerte. El plantel del Xeneize arrancará este viernes la pretemporada bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, quien iniciará su segundo ciclo en el club con la Copa Libertadores de América como máximo objetivo. El primer encuentro de Russo, quien fue presentado el pasado lunes, con sus nuevos dirigidos será por la mañana en el complejo Pedro Pompilio. En el primer día de trabajo, Russo estará acompañado por Leandro Somoza como primer ayudante y Damián Lanatta como preparador físico pero posiblemente se sume otro asistente al cuerpo técnico; un tapado: Mariano Herrón. Justamente, un ex compañero de Román en las Inferiores de Argentinos, que a su vez fue asistente de Claudio Borghi en la última etapa del ex enlace como jugador.