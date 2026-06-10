El inesperado gesto de Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi que llamó la atención: la foto

Ana Rosenfeld se sinceró sobre la situación familiar que atraviesa Wanda Nara y Mauro Icardi por la restitución de sus hijas (Instagram/Jotax.digital)

Desde que Mauro Icardi y la China Suárez oficializaron su romance en diciembre de 2025, el efecto dominó alcanzó a cada rincón de su entorno. Entre quienes quedaron inevitablemente ligados a la polémica destaca Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, que no solo compartió años de historia con la actriz sino que, desde entonces, fue protagonista de más de un cruce mediático a raíz del nuevo vínculo de su ex. Y ahora, el actor chileno volvió a estar en boca de todos por un gesto sutil en las redes, que generó cientos de comentarios y lecturas.

El episodio explotó a partir de un posteo de la cuenta de Jotax.digital, donde se subió un clip de Ana Rosenfeld, quien ahondó en la situación de Icardi en relación con sus hijas, desmintiendo versiones de impedimentos o prohibiciones para que el futbolista pudiera estar con las menores. “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo Rosenfeld en el clip. Además, aclaró: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

PUBLICIDAD

En el posteo, el usuario de Vicuña apareció entre quienes le dieron “me gusta”, detalle que no tardaron en descubrir varios seguidores atentos a cada movimiento digital de los famosos. De inmediato, los mensajes en la publicación se multiplicaron. “¿Qué hace Vicuña dándole like a esto?”, “Lo aplaudo a Vicuña”, “El like de Vicuña”; “Le gusta a Vicuña. Me muero”, fueron solo algunos de los comentarios que se destacaron, dejando en claro que ningún gesto pasa inadvertido en el universo de las redes sociales.

La captura de pantalla de un post de Instagram de Jotax Digital muestra a Benjamín Vicuña reaccionando a una noticia sobre Mauro Icardi, generando revuelo.

Más allá del ruido digital que generó el fragmento perteneciente a Primicias Ya (América), lo cierto es que Vicuña viene de atravesar semanas tensas cada vez que el tema de la China e Icardi aparece en agenda. A mediados de mayo, cuando se filtró la presunta declaración jurada de Suárez sobre la custodia internacional de las hijas de su pareja, el actor eligió el silencio como estrategia. Consultado por periodistas sobre el tema, respondió con frases cortas y se mostró esquivo: “No me interesa más hablar de eso. Fue una nota que dije: chicos, no, no está este quilombo. Por favor, no sigamos con eso”.

PUBLICIDAD

El actor, acostumbrado a que su vida privada sea tema de conversación pública, optó por marcar límites claros sobre lo que está dispuesto a compartir. “Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que los vamos manejando con la familia”, explicó ante la prensa, intentando dejar en claro que la prioridad es resguardar el bienestar de los niños en medio de la exposición constante. Incluso cuando un cronista le preguntó por la supuesta afirmación de Suárez respecto a la relación de los niños con Icardi, Vicuña mantuvo la calma: “¿Eso dijo? Bueno. Vale”. Y, fiel a su estilo, no profundizó, remarcando que lo esencial es “que mis hijos estén bien”.

Benjamín Vicuña respondió con evasivas a preguntas relacionadas con comentarios de La China Suárez sobre la relación de sus hijos en común con Mauro Icardi (Intrusos - América)

Mientras tanto, la pareja de Icardi y la China Suárez sigue adelante, con apariciones públicas y bajo la atenta mirada de la prensa y las redes. Vicuña, por su parte, prefiere mantener su perfil bajo y priorizar la vida familiar, aún cuando cada movimiento digital se convierta en motivo de análisis y especulación. El cruce de “me gusta”, declaraciones y silencios vuelve a demostrar que, en el mundo de las celebridades, nada pasa desapercibido y cualquier gesto puede convertirse en tendencia, incluso cuando lo esencial sigue siendo el bienestar de los hijos y la posibilidad de gestionar los vínculos lejos del escándalo.

PUBLICIDAD