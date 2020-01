“Potente, Madurga, Bochini y Pavoni”. Hace dos semanas, Diego Maradona volvió a poner en superficie el nombre de Osvaldo Potente, al que señaló como uno de sus ídolos. Como le pasó al ex capitán de la Selección, Patota fue referencia de una generación que creció con sus goles en la década del 70. El ex enganche no vio la nota en TyC Sports. “Me comentaron lo que dijo Diego y uno se pone contento cuando alguien como él te nombra”, asegura. Hoy alejado del fútbol, en el que también supo ser entrenador del Xeneize, todavía recibe el cariño de los memoriosos cuando entran a su negocio y detectan que aquella gloria boquense gestiona el histórico negocio familiar: una fábrica de trofeos. “Acá tengo más premios que Messi y Cristiano Ronaldo”, se ríe, con un chiste que siempre tiene a mano.