Combustibles bajarán hasta 43 centésimos por galón desde este viernes en Panamá

Las ventas de gasolina de 95 octanos crecieron 6.4% durante los primeros cuatro meses de 2026. REUTERS/Andrew Kelly

Los conductores panameños recibirán un nuevo alivio en sus bolsillos a partir del próximo 12 de junio. La Secretaría Nacional de Energía anunció una nueva reducción en los precios máximos de venta de los combustibles, marcando la segunda rebaja consecutiva y consolidando una tendencia a la baja observada durante las últimas semanas en el mercado internacional.

Los nuevos precios estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 12 de junio hasta las 5:59 a.m. del 26 de junio y reflejan la disminución de los precios de referencia internacionales que sirven de base para el cálculo de los combustibles en Panamá.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se venderá a un máximo de $1.223 por litro, la gasolina de 91 octanos a $1.141 por litro y el diésel ultrabajo en azufre a $1.207 por litro.

PUBLICIDAD

Llevados a galón, los precios equivalen aproximadamente a $4.63 para la gasolina de 95 octanos, $4.32 para la gasolina de 91 octanos y $4.57 para el diésel, tomando como referencia que un galón equivale a 3.785 litros.

Los nuevos precios de los combustibles entrarán en vigor desde el 12 de junio y se mantendrán vigentes durante las siguientes dos semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva actualización representa una reducción de 11.4 centésimos por litro para la gasolina de 95 octanos, 11.1 centésimos para la gasolina de 91 octanos y 7.2 centésimos para el diésel ultrabajo en azufre.

Para un conductor que llena un tanque de 15 galones, el ahorro puede ser significativo. En términos de galón, la gasolina de 95 octanos baja aproximadamente $0.43 por galón, la gasolina de 91 octanos disminuye cerca de $0.42 por galón y el diésel reduce su precio en alrededor de $0.27 por galón.

PUBLICIDAD

Las rebajas locales se alinean con el comportamiento de los mercados energéticos globales. Durante mayo y lo que va de junio, el mercado del petróleo ha mostrado una tendencia predominantemente bajista, influenciado por la desaceleración de la demanda global y el incremento de inventarios de crudo.

A pesar de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, los precios de referencia del crudo Brent y el WTI registraron caídas consecutivas debido a la decisión de la OPEP+ de empezar a eliminar de forma gradual sus recortes voluntarios de producción a partir del próximo trimestre del año.

Esta perspectiva de una mayor oferta global, combinada con las persistentes tasas de interés elevadas en Estados Unidos, ha generado cautela entre los inversionistas, quienes prevén un menor consumo energético durante la temporada de viajes de este verano, debilitando así el valor del barril.

PUBLICIDAD

La corrección en los precios internacionales del petróleo abrió espacio para nuevas reducciones en las gasolinas y el diésel. Reuters

Los datos de la Secretaría Nacional de Energía muestran que entre el 27 de mayo y el 9 de junio los combustibles mantuvieron una tendencia descendente. Al cierre del período, la gasolina de 95 octanos acumulaba una reducción de 10.85% respecto al inicio del ciclo de precios, mientras que la gasolina de 91 octanos reflejaba una caída de 11.39%. El diésel, aunque también descendió, registró una reducción más moderada de 6.59%.

La gráfica de comportamiento de precios evidencia que la gasolina de 91 octanos ha sido el combustible que más se ha abaratado durante las últimas semanas, seguida por la gasolina de 95 octanos. El diésel, por su parte, mostró una trayectoria más estable y con menores fluctuaciones.

PUBLICIDAD

El mecanismo de actualización técnica se realiza cada 14 días y toma en consideración factores internacionales, costos logísticos y condiciones de abastecimiento, con el objetivo de trasladar de forma directa al consumidor las variaciones registradas en los mercados de referencia.

Las ventas de combustibles mantienen crecimiento en 2026

Mientras los precios registran una tendencia a la baja, el consumo de combustibles continúa mostrando señales de fortaleza.

Las estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que entre enero y abril de 2026 se comercializaron 121.8 millones de galones de gasolina de 91 y 95 octanos en el país, un incremento de 4.2% frente a los 116.9 millones de galones vendidos durante el mismo período de 2025.

PUBLICIDAD

Entre enero y abril se comercializaron más de 239 millones de galones de gasolina y diésel en Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix)

La gasolina de 95 octanos fue la que registró el mayor crecimiento. Sus ventas alcanzaron 82.7 millones de galones, frente a 77.7 millones de galones en igual período del año anterior, para un aumento de 6.4%.

La gasolina de 91 octanos se mantuvo prácticamente estable. Entre enero y abril se comercializaron 39.2 millones de galones, una leve disminución de 0.2% respecto a 2025.

En el caso del diésel ultrabajo en azufre, utilizado ampliamente por el transporte de carga, autobuses y parte de la actividad productiva, las ventas sumaron 117.8 millones de galones en los primeros cuatro meses del año, un crecimiento de 2.5% frente a los 114.9 millones de galones reportados en igual período del año pasado.

PUBLICIDAD

Las cifras sugieren que la demanda interna de combustibles continúa creciendo pese a las fluctuaciones de precios observadas durante el año. El comportamiento es consistente con la recuperación de la movilidad, el aumento de la actividad económica y el mayor movimiento de mercancías dentro del país.

Con la nueva reducción anunciada para la segunda quincena de junio, los consumidores panameños acumulan varias semanas de alivio en los precios de los combustibles, una noticia que podría tener efectos positivos sobre los costos de transporte y algunos servicios vinculados a la actividad económica.