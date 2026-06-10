Crimen y Justicia

Encontraron a Fabiana Hernández, la mujer de La Matanza que estuvo diez días desaparecida

Fue hallada por la Policía Bonaerense en la zona de Ferrari, jurisdicción de Merlo. Se encuentra en buen estado

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Fabiana Hernández al ser hallada por la Policía Bonaerense
Fabiana Hernández al ser hallada por la Policía Bonaerense

Fabiana Hernández, una mujer denunciada como desaparecida en la zona de La Matanza, fue encontrada tras diez días de búsqueda. El hallazgo fue realizado por personal de la Comisaría 5° San Alberto de la Policía Bonaerense en el barrio Ferrari, jurisdicción de Merlo. Hernández, de 22 años, oriunda de Isidro Casanova, se había ausentado de su casa el 31 de mayo última. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que se encuentra en buen estado.

El reclamo por su aparición llevó a protestas en Isidro Casanova, con un fuerte reclamo encabezado por las hermanas de Fabiana. una nueva movilización había sido convocada hoy miércoles a las 17 horas en el cruce de Crovaria y Cristiania, donde había sido vista por última vez.

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