Seis respuestas en 38 segundos: la extraña entrevista de Marcelo Bielsa antes del debut de Uruguay en el Mundial 2026

El entrenador argentino contó cómo atraviesa el plantel charrúa los últimos días de preparación

La llegada de la selección de Uruguay a México marcó el inicio de la cuenta regresiva para el debut en el Mundial 2026. Apenas descendió del avión, Marcelo Bielsa ofreció una entrevista que se viralizó en las redes sociales por la brevedad de sus respuestas.

En ese corto intercambio, el entrenador argentino de 70 años respondió seis preguntas de manera directa y sin extenderse en ninguna de ellas. Fue tan así que la nota duró solo 38 segundos.

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La escena se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde la delegación charrúa arribó este miércoles desde Montevideo para establecer su base de concentración en Playa del Carmen, Quintana Roo. Mientras los futbolistas se movían de fondo y la periodista intentaba profundizar en distintos aspectos, Bielsa optó por respuestas breves.

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay (Reuters/Henry Romero)

En diálogo con DSports, al ser consultado sobre sus expectativas para el torneo, el técnico resumió: “Mucha ilusión”. Cuando le preguntaron por el trabajo realizado con el grupo en los días previos, sobre todo por la situación de los lesionados, se limitó a decir: “Sin inconvenientes”.

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Uno de los temas que más atención generó fue el estado físico de Ronald Araujo, quien en los últimos días había viajado a Madrid para someterse a un tratamiento especial por una lesión. Además, el caso se magnificó luego de que el hermano del futbolista publicara un mensaje crítico hacia el cuerpo técnico charrúa, disconforme con el plan de preparación física del plantel.

La respuesta de Bielsa sobre el estado del jugador del Barcelona fue escueta: “Normal”. Y ante la insistencia en la consulta sobre si el viaje exprés a España había dado resultado, el DT respondió: “Veremos con el tiempo”.

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En la entrevista, la periodista intentó conocer detalles sobre la preparación para el debut frente al seleccionado árabe. Bielsa explicó: “Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido”. Y sobre la formación inicial, evitó confirmar el equipo: “Lo voy a definir en estos días”.

La selección de Uruguay arribando a México este miércoles

La secuencia resultó llamativa por la falta de desarrollo en las respuestas de Bielsa, pero también por su postura corporal: no miró a los ojos de la periodista y dirigió la vista al suelo durante casi todo el diálogo, un gesto que se ha repetido en otras ocasiones a lo largo de su carrera.

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Horas atrás, la delegación celeste vivió una despedida emotiva en el aeropuerto de Montevideo. Cientos de aficionados se acercaron para acompañar al plantel, en un clima de entusiasmo y expectativa. Bielsa agradeció el respaldo popular y valoró el compromiso del grupo durante la preparación.

La Celeste integra el Grupo H. Su estreno será el lunes que viene ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Seis días después, Uruguay enfrentará a Cabo Verde en el mismo escenario, para luego cerrar la fase inicial frente a España en Guadalajara.

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Además de la lesión de Araujo, Bielsa está a la expectativa de la evolución de otra pieza clave, Giorgian De Arrascaeta, quien también afronta problemas físicos y recibe tratamiento especializado para intentar llegar en condiciones óptimas al torneo.